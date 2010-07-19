ГОЛОВНЕ на 19 липня

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Фінанси

Заступником голови Національного банку України (НБУ) 15 липня ц.р. призначений Ігор СОРКІН.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

При цьому Василь ПАСІЧНИК звільнений з посади заступника голови НБУ у зв`язку з переходом на іншу роботу.

«Час вимагає від нас змін відповідно до сучасних реалій і економічного розвитку нашої країни. Проведені кадрові зміни стануть поштовхом для подальшого розвитку банківської системи і жодним чином не позначаться на її стабільності», – підкреслив глава НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

За інформацією НБУ, до даного призначення І.Соркін очолював відділ банківського нагляду Управління Національного банку в Донецькій області.

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Кабінет Міністрів України розпорядженням від 14 липня ц.р. № 571 виділив 4,9993 млн. грн. для здійснення окремих заходів, пов`язаних із забезпеченням діяльності Рахункової палати. Документ оприлюднено на сайті уряду.

Нагадаємо, у березні ц.р. прес-служба, з посиланням на голову Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА, оприлюднила заяву, з якої випливало, що у цьому відомстві вважають за доцільне ліквідовувати Стабілізаційний фонд у структурі державного бюджету.

Тоді В.СИМОНЕНКО заявляв: «Нам потрібно ліквідовувати саму систему Стабфонду. Такий фонд створюється тоді, коли у державі немає грошей, коли слід стабілізувати макропоказники, а ми платимо із Стабфонду зарплату… Його потрібно ліквідовувати, а всі надходження до Стабфонду включити до прибуткової частини Держбюджету і спрямувати ці кошти на розвиток».

В урядовому розпорядженні про виділення коштів зі Стабфонду, зокрема, для реконструкції адміністративних будівель Рахункової палати в Києві та Вінниці передбачено 1,8007 млн. грн.

Крім того, за статтею «забезпечення функціонування інженерних систем і обладнання адміністративних приміщень Рахункової палати та інші поточні витрати» надано коштів на суму 0,9871 млн. грн. Ще 0,8492 млн. грн. виділено на «забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-аналітичної системи і комп`ютерної мережі Рахункової палати й підтримку обладнання та програмного забезпечення у робочому стані».

Всю вищезгадану суму Рахункова палата має освоїти до кінця поточного року, оскільки, згідно з нормою урядового розпорядження, невикористані залишки бюджетних коштів на рахунках головного розпорядника станом на 1 січня в 2011 р., «обов`язково повертаються до державного бюджету».

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З початку липня на міжбанківському ринку курс гривні зміцнився на 0,06% - до 7,9008 грн./дол. США, а на готівковому по операціях продажу доларів США - на 0,25%, до 7,8947 грн./дол. США.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у готівковому сегменті валютного ринку відбувається скорочення розриву між попитом на іноземну валюту і її пропозицією. При цьому, в окремі дні спостерігалося домінування останнього.

НБУ відзначає, що з початку липня надходження іноземної валюти від нерезидентів перевищують перекази в їх користь. Це обумовлює формування чистої пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Національний банк України продовжує викупляти надлишок іноземної валюти з ринку, поповнюючи міжнародні резерви.

За даними НБУ, офіційний курс гривні до долара США з початку місяця зміцнився на 0,08% - до 7,9008 грн./дол. США. Що ж до євро гривня з початку місяця знецінилася на 5,08%, до 10,1351 грн./євро, а щодо російського рубля - на 1,99%, до 2,5852 грн./10 рублів.

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Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8960/7,9020, на 12:00 звузився спред 7,8970/7,9005. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 7,8977/7,9002 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом – 7,8998.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2582/85, на 12:00 ціни підвищилися 0,2587/88. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2586/87. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,4960 (+0.0761).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2928/30, а на 14:40 підвищилися 1,2959/61. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1960/10,2055, на 12:00 ціни пішли вгору 10,2395/10,2500. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися 10,2270/10,2360.

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Ціна на золото за підсумками торгів в п`ятницю, 16 липня, впала на тлі зміцнення курсу євро до долара, повідомляє РІА Новості із посиланням на дані торгів.

За результатами регулярної торгівельної сесії на Нью-Йорку на біржі Comex серпневий ф`ючерс на золото подешевшав на 1,7% до 1188,20 за тройську унцію, що стало найнижчим значенням з 21 травня. Зміцнення євро до долара в п`ятницю до відмітки в 1,2949 долара за євро на тлі нових ознак уповільнення темпів відновлення американської економіки, привело до зниження вартості дорогоцінного металу як альтернативного активу. Не дивлячись на те, що звичайно євро і золото рухаються в тандемі, з моменту початку боргової кризи в Європі інвестори почали скуповувати золото на противагу євро, що і привело до зворотної динаміки на ринку.

Крім того, тиск на вартість золота чинили дані по інфляцію, опубліковану в США в п`ятницю, які допомогли припинити покупку золота із-за інфляційних побоювань. Міністерство праці країни в п`ятницю повідомило, що індекс споживчих цін в США впав на 0,1% в червні, що стало третім підряд місячним падінням.. У річному вираженні в червні поточного року інфляція сповільнилася до 1,1%. "Продажі в п`ятницю на ринку золота викликані не дуже оптимістичними економічними новинами", - цитує інтернет-видання WallStreet Journal старшого віце-президента і аналітика по металах HSBC Джима Стіла (Jim Steel). На його думку, "вибором інвесторів в п`ятницю стали боргові зобов`язання США на тлі падіння фондових ринків і цін на сировині". "Ринки приголомшені слабкими даними по споживчій довірі і не дуже позитивними корпоративними звітами", - вважає Стіл.

В п`ятницю стало відомо, що індекс споживчих настроїв університету Мічігану, що відображає рівень довіри домогосподарств до економіки США, в липні поточного року, згідно попередній оцінці, знизився до мінімального рівня за останніх 11 місяців (66,5 пункту) з 76 пунктів в червні. Аналітики чекали зниження показника в липні до 74 пунктів проти 76 пункту місяцем раніше.

З початку 2010 року золото подорожчало на 10%. Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року. Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі.

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Фахівці Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва перевірять, як у регіонах видають дозвільні документи і ліцензії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Таке доручення комітету дав віце-прем`єр-міністр Віктор ТІХОНОВ.

У першу чергу ревізія проводитиметься в чотирьох регіонах: Київській, Черкаській, Івано-Франківській областях і в м. Київ. Перевірка триватиме з 20 липня по 13 серпня.

«Робочі групи повинні з`ясувати, як органи виконавчої влади на місцях проводять дерегулювання. Уряд і Держкомпідприємництва підготували ряд документів, які покликані зменшити кількість дозволів і ліцензій, стримуючих розвиток бізнесу в країні. Проте на місцях це нерідко не враховують і, навпаки, зарегульовують господарську сферу», – відзначив голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ.

Фахівці Держкомпідприємництва перевірять, наскільки складно в регіонах одержати дозвільний документ або ліцензію, чи є черги в дозвільних центрах, як виконуються урядові доручення про дерегулювання. Також контролери перевірять, чи не приймають органи виконавчої влади в регіонах нормативні акти, які перешкоджають розвитку підприємництва, і з`ясують, як виконуються закони «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

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Банк «Надра» підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов`язань з торгового фінансування з 13 банками і фінансовими установами-кредиторами на суму 41 млн. дол. США.

Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, 16 липня 2010 р. банк підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов`язань з торгового фінансування з виплатою боргу протягом 8 років. Реструктуризовані кредити були надані банками та іншими фінансовими установами Австрії, Італії, Німеччини, Швейцарії, ОАЕ, Естонії, Великобританії, Туреччини, Швеції, Бельгії і України.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку складали 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Міжнародні відносини

Завтра, 20 липня, на ВАТ "Турбоатом" відбудеться російсько-українська нарада щодо поставок обладнання для атомних станцій Російської Федерації та інших країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Турбоатому», в її роботі візьмуть участь керівники і фахівці ВАТ "Турбоатом", ВАТ "Нижегородська інжинірингова компанія "Атоменергопроект" (генеральний підрядник будівництва Ростовської АЕС), НАЕК "Енергоатом", концерну "Росенергоатом", Ростовської АЕС, Дирекції єдиного замовника, Харківського інституту "Енергопроект", ВАТ "Об`єднані машинобудівні заводи", інституту ВАТ "ВНДІАМ", ВАТ "Уралхіммаш", ХДПЗ ім. Шевченка, ВАТ "Комплектенерго", ВАТ "Росенергокомплект" тощо.

Під час зустрічі учасники обговорять питання допоставки обладнання для введення в експлуатацію блоку №3 Ростовської АЕС, що будується, а також виготовлення і поставки турбіни потужністю 1100 МВт для блоку № 4 цієї самої станції.

Крім цього, обговорюватимуться умови створення спільного російсько-українського типового проекту енергоблоку атомних станцій для спорудження у ряді країн.

За підсумками наради будуть підписані відповідні протоколи про співпрацю.

Подібний захід у такому складі на "Турбоатомі" проводиться вперше.

Після закінчення російсько-української наради відбудеться прес-конференція. Для участі у прес-конференції і підписанні протоколів запрошуються представники ЗМІ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатому" входять два спеціальних конструкторських бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.

Управління державною частиною акцій ВАТ "Турбоатом" здійснюється Фондом державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

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Українські фахівці візьмуть участь у роботах зі складання й випробування космічних пілотованих кораблів «Союз» і «Прогрес».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на нараді з керівництвом космічної галузі Росії у ВАТ «Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П. Корольова».

«Вони (українські фахівці – УНІАН) візьмуть участь у роботах зі складання й випробування пілотованих кораблів «Союз» і «Прогрес». Найближчим часом ми обговоримо перспективи нашої подальшої кооперації в цій сфері з керівництвом України», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це означає, що процес відновлення російсько-українських коопераційних зв`язків у високотехнологічних галузях, у тому числі й у сфері космічної техніки, й надалі набиратиме обертів.

В.ПУТІН повідомив, що Росія вітає відкритість і довіру в космічній сфері. Російський прем`єр додав, що підписав розпорядження Уряду Російської Федерації, яке врегулює всі питання з доступом на територію РКК «Енергія» фахівців НАСА, Європейського космічного агентства, Японського аерокосмічного агентства, компаній «Боїнг», «Трайдент Спейс».

«Вони разом із російськими колегами займатимуться питаннями забезпечення роботи МКС. Таке ж рішення ухвалено й щодо наших українських друзів, які представляють провідні підприємства й дослідницькі центри України», - повідомив В.ПУТІН.

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Влади Москви і Севастополя співпрацюватимуть у питанні організації міського життя севастопольців.

Про це мер Москви Юрій ЛУЖКОВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

Зокрема, Ю.ЛУЖКОВ зазначив, що коли Севастополем керував Сергій КУНІЦИН, то владі Москви насилу доводилося утримувати співпрацю з цим містом, хоча міська рада Севастополя була налаштована рішуче на продовження і розвиток контактів із Москвою. За його словами, тоді виконавча влада Севастополя реалізовувала інші цілі.

«Сьогодні ситуація абсолютно змінилася – сьогодні ми знову маємо дуже серйозний рівень взаємодії з представницькою і виконавчою владою міста Севастополя. У нас є дуже серйозні господарські домовленості з організації і забезпечення міського життя (Севастополя)», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

Він додав, що йдеться про питання міського господарства, забезпечення водою, а також питання культурної взаємодії. «Є різні інші моменти, які навіть важко перерахувати, тому що їх дуже багато», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

Він повідомив, що нещодавно провів зустріч з керівництвом міста після зміни влади в Україні. Мер Москви зазначив, що нове керівництво України по-іншому ставиться як до питання відносин із Росією, так і відносин Севастополя з Москвою. За його словами, зараз все стало набагато простіше, і «ми будемо використовувати нові можливості на всі сто».

У той же час, Ю.ЛУЖКОВ підкреслив, що є й проблемні питання. Зокрема, він зазначив, що один із місцевих судів заборонив використання російської мови в офіційних заходах. При цьому він зазначив, що в Криму більшість населення російськомовне, і люди різних національностей вважають російську мову основною мовою в АРК.

Ю.ЛУЖКОВ зазначив, що буде проведено ряд зустрічей, і висловив переконання, що всі труднощі будуть подолані.

ПЕК

Уряд ініціюватиме введення штрафних санкцій за несплату населенням житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО на селекторній нараді з керівниками регіонів з питання про підвищення тарифів на газ.

«Що стосується дисципліни оплати, то в даному випадку я можу сказати, що тут ситуація ставатиме все жорсткіше і жорсткіше. Ми, я впевнений, найближчим часом повинні будемо зробити відповідне рішення і провести через парламент, за яким ми вводитимемо штрафні санкції за несплату. Платити повинні всі. Хто не може, тому допомагає держава», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності або відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.

Граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення, з 1 серпня 2010 року зросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування і розподіл газу).

Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку із зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня поточного року.

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Ціни на нафту в п`ятницю, 16 липня, впали під тиском слабких макроекономічних даних в США, і зокрема індексу споживчих настроїв, повідомляє РІА Новості.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість серпневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,61 долара - до 76,01 долара за баррель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IÑE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів впала на 0,72 долара - до 75,37 долара за баррель.

В п`ятницю стало відомо, що індекс споживчої довіри Університету Мічіган знизився в липні поточного року до 66,5 пункту з 76 пунктів в червні. Згідно прогнозам аналітиків, індекс повинен був скласти 74 пункти. Крім того, споживчі ціни в США впали на 0,1% в червні, що стало третім підряд місячним падінням

Тиск на настрій інвесторів чинили і корпоративні результати американських компаній за другий квартал. Зокрема, про зниження своїх фінансових результатів за другий квартал повідомили американський банк Citigroup і фінансова компанія Bank of America Corp. (BOFA), тоді як показник виручки американської корпорації General Electric Co. (GE) у другому кварталі не виправдав чекання аналітиків, склавши 37,4 мільярда доларів, тоді як прогнозувалося значення даного показника вище на 2,3%. "Макроекономічні дані демонструють негатив", - цитує агентство Bloomberg аналітика CWA Global Markets Pty Тобі Хассала (Toby Hassall), який додав, що "побоювання відносно перспектив світової економіки чинять тиск на ринок нафти".

Дані чинники продовжують впливати на вартість нафти і в понеділок. За станом на 09.00 мск ф`ючерси на нафту марки WTI знизилися на 0,11 за баррель до відмітки 75,9 долара за баррель, ф`ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,1 долара за баррель і знаходяться на рівні 75,27 долара за баррель.

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Позапланова зупинка ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганською обл.) не позначиться на стабільності українського паливного ринку й не призведе до збільшення вартості нафтопродуктів усередині країни.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв`язків із громадськістю ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» із посиланням на президента компанії Сергія ЛИЗУНОВА.

«Для підвищення цін на пальне зараз немає ніяких підстав. Існуючі в країні запаси достатні для того, щоб безболісно пройти період вимушеної зупинки заводу. Крім того, вартість сировини й нафтопродуктів на зовнішніх ринках стабільні. Збільшення паливних цін із посиланням на зупинку «ЛИНИК» слід розглядати як спекулятивні дії», - зазначив президент ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» С.ЛИЗУНОВ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 17 на 18 липня всі установки ЗАТ «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) були аварійно зупинені в результаті повного припинення подачі електроенергії з боку ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання». За попередніми оцінками, для виходу на технологічний режим НПЗ буде потрібно чотири дні.

Завод раніше неодноразово припиняв роботу внаслідок припинення постачання електроенергії. Так, 14 серпня 2007 року через пошкодження лінії енергопостачання на підстанції «Ювілейна», що належить Луганським енергетичним мережам, було аварійно зупинено всі технологічні установки ЗАТ «ЛИНИК».

До 30% потреб НПЗ в електроенергії може бути забезпечено за рахунок генерації на власній заводській ТЕЦ, понад 70% підприємство вимушено купувати у зовнішніх постачальників.

Відповідно до плану Лисичанського НПЗ у липні було передбачено переробку 525 тис. тонн нафтової сировини. Завод розраховував виробити близько 150 тис. тонн автомобільних бензинів і 170 тис. тонн дизельного пального.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ЗАТ "ЛИНИК", яке є власником виробничих потужностей Лисичанского НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.

Кримінал

Служба безпеки України в Харківській області розслідує кримінальну справу за фактом розтрати посадовими особами ДП «Завод імені Малишева» державного майна на суму понад 5,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, зазначивши, що відповідну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах), було порушено слідчим відділом Харківського управління СБУ 13 липня 2009 року.

У ході слідства було встановлено, що у 2005 році посадові особи вказаного державного підприємства всупереч вимогам діючого законодавства вивели будівлю центральної заводської лабораторії зі складу цілісного майнового комплексу ДП «ЗіМ» і в подальшому декілька разів передавали її банківській установі як заставу для отримання низки кредитів. Натомість виключати будівлю лабораторії зі складу цілісного майнового комплексу підприємства не дозволялося, оскільки ця будівля разом з унікальним обладнанням безпосередньо задіяна у виробничому та технологічному процесі підприємства, підкреслили в СБУ.

У зв`язку з тим, що до завершення обумовленого кредитною угодою терміну державне підприємство не виконало своїх зобов`язань, банківська установа у 2007 році в судовому порядку звернула стягнення на будівлю центральної заводської лабораторії та у 2008 році реалізувало її сторонній комерційній структурі.

На сьогодні державне підприємство не має можливості перемістити лабораторне обладнання до інших приміщень та вимушено сплачувати комерційній структурі орендну плату за користування цією будівлею. Наразі державним підприємством на користь комерційної структури перераховано орендні платежі на суму понад 6 млн. грн.

У ході досудового слідства проводяться допити свідків, судово-криміналістичні експертизи та інші слідчі дії, спрямовані на виявлення осіб, причетних до скоєння злочину, зазначили в прес-центрі СБУ.

Транспорт

Один з найбільших в світі авіаційнно-космічних салонів відкривається сьогодні в британському містечку Фарнборо.

ДП «Антонов» представить на міжнародному аерокосмічному салоні «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), який пройдет з 19 по 25 липня 2010 року в Англії, регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158, повідомила прес-служба. "Це високотехнологічний конкурентоздатний продукт, що відповідає всім сучасним вимогам і нормам безпеки та екологічності, а також побажанням його потенційних експлуатантів. Гарантія цьому - поєднання технологічних досягнень провідних авіаційних підприємств світу, що беруть участь в програмі Ан-158, з багатим досвідом «Антонов» в створенні регіональних літаків», відзначив президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА.

Вперше піднявшись в небо 28 квітня 2010 року, літак почав програму льотних випробувань. До теперішнього часу виконано більше 30 польотів загальною тривалістю більше 70 годин. Завершити програму сертифікаційних випробувань і отримати сертифікат типа планується до кінця поточного року.

На серійному заводі «Антонов» в Києві ведуться роботи по запуску літака у виробництво в кооперації з партнерами з РФ та інших країн. Беручи участь у виставці «Фарнборо-2010», ГП «Антонов» має намір провести переговори з представниками авіаційної промисловості і эксплуатантов авіатехніки різних країн з метою просування продукції і послуг «Антонова» на міжнародний ринок. Планується також підписання ряду угод.

Як повідомляє повідомляє ІТАР-ТАРС, під час роботи салону компанія "Цивільні літаки Сухого" /ГСС/ планує підписати контракт на постачання 30 літаків "Сухий Суперджет 100" з авіакомпанією з Південно-східної Азії. А лізингова компанія "Ільюшин Фінанс" /ІФК/ - контракт на постачання три Ан-148 російській авіакомпанії.

(УНІАН)