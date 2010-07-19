Курс НБУ на 20.07.10

Офіційний курс НБУ на 20.07.10100 USD – 789.9300 (19 липня – 789.9800) 100 EUR – 1023.5123 (19 липня – 1026.9740) 10 RUR – 2.5837 (19 липня – 2.5934)Облікові курси банківських металів на 20.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 94021.42 (19 липня – 95172.84) 961 XAG 10 Срібло – 1404.50 (19 липня – 1441.71) 962 XPT 10 Платина – 119674.40 (19 липня-119918.96) 964 XPD 10 Паладій – 36020.81 (19 липня-36576.07)

Офіційний курс НБУ на 20.07.10 100 USD – 789.9300 (19 липня – 789.9800) 100 EUR – 1023.5123 (19 липня – 1026.9740) 10 RUR – 2.5837 (19 липня – 2.5934) Облікові курси банківських металів на 20.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 94021.42 (19 липня – 95172.84) 961 XAG 10 Срібло – 1404.50 (19 липня – 1441.71) 962 XPT 10 Платина – 119674.40 (19 липня-119918.96) 964 XPD 10 Паладій – 36020.81 (19 липня-36576.07)

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