Кабмін ухвалив ряд кадрових рішень

Кабінет міністрів 19 липня ухвалив ряд кадрових рішень.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, зокрема, начальником Державної інспекції з енергозбереження – головним державним інспектором з енергозбереження призначено Сергія УШАНА; першим заступником голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів – Віталія ГРИГОРОВСЬКОГО; заступником голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів – Марію МАЛУЮ.

Також Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра охорони навколишнього природного середовища

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, зокрема, заступниками міністра призначено Максима ВАКУЛЕНКА, Івана МАКАРЕНКА, Михайла ТОМАХІНА.