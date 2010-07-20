Угоду про безвізовий режим з Ізраїлем підпишуть 21-22 липня

Україна і Ізраїль 21-22 липня планують підписати угоду про безвізовий режим для громадян обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДІГУСАРОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, 21-22 липня міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО відвідає з візитом Ізраїль. У ході цієї поїздки заплановані його зустрічі з Президентом Ізраїлю, віце-прем`єр-міністром – міністром закордонних справ цієї держави і деякими іншими посадовцями.

Керівник прес-служби МЗС відзначив, що під час візиту глави українського МЗС до Ізраїлю планується підписання угоди про запровадження безвізового режиму для громадян обох країн.

А.Дігусаров відзначив, що цей крок сприятиме туристичному, культурному, діловому обміну між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Ізраїль прийняв пропозицію міністрів туризму і закордонних справ про відміну візового режиму з Україною.

Домовленості про відміну віз Україна і Ізраїль досягли в кінці 2009 року.

21 червня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН повідомив, що МЗС сподівається завершити процедури з введення безвізового режиму з Ізраїлем до осені цього року.

Він також повідомив, що після підписання угоди про введення безвізового режиму для громадян обох країн уряди обох держав мають остаточно його затвердити, обмінятися нотами про завершення всіх процедур, і лише після цього угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем вступить у дію.