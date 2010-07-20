«Зеленому офісу» у «Фокстроті» - 1 рік!

Рівно рік тому в офісах управляючої компанії групи «ФОКСТРОТ» почала роботу програма «Зелений офіс». Свій ювілей «зеленої» активності офісні співробітники компанії відзначили черговою акцією «Зелений день календаря».

15 липня під час акції «Зелений день календаря» в центральному офісі Групи компаній «ФОКСТРОТ» (Київ, Дорогожицька, 1) централізовано зібрано і передано на переробку 1240 кг відпрацьованого паперу. Це вже четверта акція в рамках усесвітньої програми «Зелений офіс» і руху «Go green» Глобального Договору ООН.

«За рік співробітники офісів Групи «Фокстрот» і наші партнери зібрали майже 5,5 тонн паперу, що дало можливість зберегти 88 дерев, передати на благодійність більше 4 тисяч гривень, - ділиться статистикою начальник управління персоналу управляючої компанії групи «ФОКСТРОТ» Юлія Герзанич. – Це чудові показники екологічної відповідальності співробітників. Але головною нашою перемогою вважаю те, що програма вийшла за межі офісів управляючої компанії, була підтримана колегами з бізнес-проектів групи, а також співробітниками магазинів роздрібної торгівлі».

За словами начальника відділу управління персоналу компанії «Фокстрот. Техніка для удома» Андрія Солуянова, вже у червні в магазини «Фокстрот», «FoxMart», «Техношара» були розіслані інформаційні листи з Програмою «Про впровадження екологічної програми «Зелений офіс» в діяльність роздрібної торгівлі «Фокстрот. Техніка для удома». Програма визначає екологічні аспекти роботи співробітників магазинів - економію електроенергії, паперу, води, системну і централізовану передачу зібраної протягом місяця макулатури в пункти переробки.

Перший досвід в «зеленому» напрямку магазинів Групи компаній «Фокстрот» вже є: у травні в двох київських магазинах «Фоксмарт» було зібрано 300 кг макулатури. Виручені кошти (195 грн.) підсилили благодійну допомогу співробітників компанії дитячому будинку в Новоград–Волинському на Житомирщині, над яким вони шефствують за власною ініціативою.

Питання раціонального використання природних ресурсів в офісній діяльності Групи компаній «ФОКСТРОТ» стало актуальним улітку 2008 року – після підписання засновниками бізнесу Договору про участь у Всесвітній кампанії «Go Green» Глобального договору ООН. Ініціатором «зелених» акцій в ГКФ стала управляюча компанія – тут була створена корпоративна Програма «Про впровадження екологічної програми «Зелений офіс». Показники роботи з мінімізації впливу офісної діяльності на природу вражають. Наприклад, тільки у січні 2010 року «зелена відповідальність» співробітників заощадила 30 000 кВт електроенергії, у порівнянні з січнем минулого року. У перспективі у «зеленого» руху, розпочатого УК ГКФ, – підключення до системного збору макулатури не тільки співробітників магазинів, але і широкої громадськості – наприклад, студентів вузів, чиї аудиторії знаходяться через дорогу від центрального офісу Групи «ФОКСТРОТ». Отже, другий рік реалізації програми «Зелений офіс» у «Фокстроті» обіцяє бути не менш ефективним.