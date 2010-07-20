Анонс на 21 липня

Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Круглий стіл на тему: «Виклики для енергетичної безпеки України: сучасний стан». Міжнародний центр перспективних досліджень за підтримки Посольства Великобританії працює над дослідженням «Стратегічні пріоритети зміцнення енергетичної безпеки України до 2030 року», в рамках якого передбачена підготовка аналітичних документів і Зеленої та Білої книг. В рамках заходу відбудеться презентація аналітичної записки «Виклики для енергетичної безпеки України: сучасний стан» і експертне обговорення ключових питань енергетичної безпеки України. Учасники: Іван Плачков, міністр палива та енергетики України 2005-2006 гг.; Богдан Клюк, президент Нафтогазової академії України, Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру «Номос», а також представники паливно-енергетичних компаній України, ЄБРР, Європейської Асоціації Бізнесу, делегації ЕК в Україні і посольств.

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У медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Соціальні, економічні та політичні наслідки підвищення тарифів». Учасники: колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, директор Міжнародного інституту демократій, глава правління Центру соціологічних і політологічних досліджень Сергій Таран, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

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Прес-конференція на тему: «Кримінальні справи по земельних махінаціях в київській владі: чи будуть покарані високопоставлені чиновники?». Учасники: Костянтин Матвієнко, політолог, Ігор Луценко, радник на громадських засадах міністра економіки України, Олексій Василюк, Національний екологічний центр України, Юрій Лебедєв, цивільна ініціатива «Збережи старий Київ», Валерій Карпунцов, депутат Київради Блоку Кличко. До участі також запрошені: заступники голови КМДА, депутати Київради від декількох фракцій, представники прокуратури м. Києва, представники природоохоронної прокуратури м. Києва.

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Прес-конференція лідерів кредитно-кооперативної системи України на тему: "Ринок звинувачує Волгу в корупції і непрофесіоналізмі" . Учасники: Андрій Азаров, голова ВСО "Український фінансово-кредитний альянс"; Ростислав Гайдаєнко, голова правління Всеукраїнської асоціації кредитних союзів військовослужбовців і працівників силових відомств; Любов Тищенко, начальник Київського відділення кредитного союзу "Лідер"; Ігор Снятовський, голова Антикорупційного комітету громадянського руху "Нова Україна".

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Круглий стіл на тему: «Механізми ефективної протидії незаконному втручанню в роботу мереж операторів і провайдерів телекомунікацій». Організатори - Інтернет Асоціація України, УСПП. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова правління Інтернет асоціації України Тетяна Попова, представники органів державної влади, галузевих асоціацій, керівники компаній-учасників телекомунікаційного ринку, експерти.