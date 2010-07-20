ГОЛОВНЕ на 20 липня

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Фінанси

У червні ц.р. зафіксовано зниження економічної активності – зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України в червні уповільнилося до 5,8% в річному численні, порівняно з показником за травень на рівні 9,5%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, за підсумками січня-червня зростання ІВБГ становило 8,3%, порівняно з відповідним періодом минулого року (8,7% за січень-травень).

У Нацбанку відзначають, що низький зовнішній попит в умовах надмірних запасів продукції став основною причиною уповільнення економічної активності. Так, зниження цін на сталь на світових ринках викликало істотне уповільнення виробництва в металургії (6,7% у річному вимірюванні в червні порівняно з 21,2% у травні) і, у свою чергу, у видобувній промисловості (5% і 10,3% відповідно).

З іншого боку, завдяки поліпшенню очікувань населення поступове відновлення споживчого попиту сприяло розвитку галузей, спрямованих на забезпечення внутрішнього ринку. Так, оборот роздрібної торгівлі в червні збільшився на 7,7% у річному вимірі, виробництво харчової промисловості - на 0,4%, легкої - на 10,6%

Таким чином, істотний негативний вплив зовнішньоекономічної кон`юнктури в червні було частково знівельоване зростанням внутрішнього приватного споживання. Завдяки показникам вищезазначених галузей, обсяг промислового виробництва сповільнився значно менше, ніж обсяг виробництва експортоорієнтованих галузей - до 8,9% в річному вимірі в червні (12,7% у травні).

Також НБУ відзначає, що в червні продовжилося незначне відновлення будівельної активності. Все ще спостерігається зниження обсягів робіт (-19,3% за 6 місяців, порівняно з відповідним періодом минулого року), проте третій місяць поспіль відбувається його уповільнення. Покращення динаміки галузі обумовлене, перш за все, зростанням обсягів робіт з розвитку інфраструктури, зокрема, в рамках підготовки до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.

Державний комітет статистики України публікує поквартальну інформацію про зростання валового внутрішнього продукту.

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Цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 3 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Іспит для влади» на Першому телеканалі.

Він зазначив, що перший транш очікується у вересні, другий – на початку грудня.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 14 липня заявив, що в уряді сподіваються, що Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня.

Віце-прем`єр повідомив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 14 червня було схвалено меморандум про продовження співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня узгодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна чекає одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду, еквівалентний близько 10 млрд. грн.

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Наказом тимчасового адміністратора АТ «Родовід Банк» від 15 липня на посаду голови правління банку з 21 липня строком на 5 років призначений Юрій РАЙТБУРГ.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Ю.Райтбург вступить на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України.

Також указується, що Ю.Райтбург з 20 січня 2004 року займає посаду голови наглядової ради ПАТ КБ «ТК Кредит», акціями «Родовід Банку» не володіє.

Крім того, повідомляється, що наказом тимчасового адміністратора АТ «Родовід Банк» від 16 липня на посаду заступника голови правління призначений Дмитро ПОПОВ.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстрований у 1990 році, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участі держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

Валютний ринок

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 19 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,88 грн./дол., з продажу – в межах 7,89-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,11/10,28 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,03-10,18 грн./євро, з продажу – в межах 10,25-10,35 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 19 липня підвищився на 0,3% і сьогодні становить 0,2513 грн./рубль, курс продажу – на 0,2%, до 0,2599 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2640 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,87 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 7,86-7,88 грн./дол., з продажу – в межах 7,89-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,4% і сьогодні становить 10,13 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,28 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,09-10,18 грн./євро, з продажу – в межах 10,25-10,35 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці не змінився порівняно з 19 липня і сьогодні становить 0,2504/0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2470-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2640 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,83/7,90 грн., євро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,915 грн., євро – 10,00/10,45 грн., рубль – 0,2510/0,2610 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,86/7,905 грн., євро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 липня, становить: гривні до долара США – 7,8993, до євро – 10,235123, до російського рубля – 0,25837.

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Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,8950/7,9010, до 12:00 спред традиційно звузився - 7,8970/7,8995. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,8985/7,8995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтіиг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з придбанням доларів США за курсом 7,8993.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2595/0,2598, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2596/0,2597. На час закриття ціни знизилися до 0,2592/0,2593. У Росії курс долар-рубель дещо підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5000 (+0,0040).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2987/1,2989, а до 14:40 впали до 1,2886/1,2888. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,2580/10,2680, до 12:00 ціни почали знижуватися до 10,2515/10,2605. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 10,1760/10,1830.

Фондовий ринок

Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) ще не перерахувала гроші за придбаний 76,001% держпакет акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, зволікання з внесенням грошей за пакет акцій «Луганськтепловозу» пов`язане з побоюваннями покупця, що йому не будуть повернені гроші, перераховані ним під час попереднього придбання цього підприємства.

Як зазначив голова Фонду, одним із можливих рішень розв’язання ситуації, на думку інвестора, могло б стати ухвалення урядом постанови, що гарантує повернення внесених інвестором раніше коштів.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що відповідно до чинного законодавства, інвестор має впродовж 30 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу перерахувати 50% із заявленої ним суми за підприємство, ще 50% необхідно перерахувати впродовж наступних 30 днів. Таким чином, за словами голови ФДМУ, покупець «Луганськтепловозу» повинен до 29 липня цього року перерахувати першу половину суми, запропонованої ним за держпакет акцій цього підприємства. У разі, якщо цього не відбудеться, за словами О.РЯБЧЕНКА, до інвестора можуть бути застосовані штрафні санкції.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з використанням відвертості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав Управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловозу» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.

ПЕК

З 13 по 20 липня середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,1-2,2% (в середньому на 1,1%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 13 по 20 липня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 2,6%, або 210 грн./т, – до 8140 грн./т;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,0%, або 80 грн./т, – до 8200 грн./т;

на бензин А-95 – збільшилися на 2,3%, або 190 грн./т, – до 8420 грн./т;

на дизельне паливо – збільшилися на 2,8%, або 190 грн./т, – до 7000 грн./т.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

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На рейді причалу нафторайону Одеського порту пришвартувався четвертий танкер з венесуельською нафтою - MINERVA ZOE. На борту судна 76,53 тис. тонн нафти родовища Санта-Барбара, яку призначено для Білорусі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, відвантаження нафти на бази комплексів «Одеснафтопродукту», «ЛУКОЙЛу» і «Синтезойлу» розпочалося ввечері у суботу, 17 липня, і тривало близько двох діб.

Нагадаємо, перший танкер з Венесуели прибув до Одеси 25 квітня, другий - 19 червня, третій - 29 червня.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року для Білорусі почала надходити для Мозирського нафтопереробного заводу нафта з Венесуели через територію України. У травні-липні через Одеський торговий морський порт до Білорусі транспортовано 230 тисяч тонн венесуельської нафти.

З Одеси нафта транспортується до Мозиря (Білорусь) залізничним транспортом.

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Міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА обіцяє, що 9 млн. українських пенсіонерів зможуть оформити житлові субсидії, не виходячи з дому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, про це він заявив на селекторній нараді в Кабміні.

„В Міністерстві вже розробили план спрощених заяв та декларацій, котрі будуть розіслані поштою 9 мільйонам пенсіонерів. В кожному конверті буде зразок та бланк заяви та зразок і бланк декларації про доходи, котрі пенсіонери зможуть заповнити, не виходячи з дому”, - повідомив В.НАДРАГА.

„За останні два дні Міністерство провело роботу з дерегуляції, котра назрівала роками. Заява на субсидію, що раніше займала дві сторінки, тепер складається лише з 4-х пунктів, що розміщуються на півсторінки. Форма декларації про доходи з чотирьох сторінок скорочена до однієї, котра містить мінімальну кількість інформації про подавача”, - поінформував міністр.

“Сьогодні керівництво країни поставило перед нами завдання дійти до кожної квартири в місті, до кожної хати в селі. Ми спільно з Міністерством ЖКГ запустили систему централізованого збору відомостей. Людям вже не потрібно буде самим збирати всі довідки. Ми максимально спростили цю систему”, - сказав В.НАДРАГА.

Зараз житловими субсидіями в Україні користуються в літній період 241 тис. сімей, а у зимовий період (під час опалювального сезону) - 1 млн. 39 тис. сімей. Міністр прогнозує, що кількість користувачів субсидій в зв’язку з покращенням умов їх надання може подвоїтись.

Міністр нагадав, що, згідно з постановою Кабміну, відшкодування різниці цін на комунпослуги зростає на чверть для працюючих і на третину - для пенсіонерів та інвалідів.

„Місцеві органи соцзахисту повинні прямо сьогодні скласти списки громадян з обмеженими можливостями, скласти графік та почати їх відпрацьовувати. Ви повинні прийти додому - це я звертаюся до регіонів - до кожного з цих людей та допомогти їм оформити субсидію, якщо вони її ще не отримують”, - наголосив В.НАДРАГА.

Міністр підкреслив, що громадяни, котрі мають заборгованість з квартплати, не повинні боятися звертатися за субсидією. Наявність боргу ніяк не впливає на її отримання, сказав він. Також ті, хто вже має субсидію, не повинен нікуди звертатися, вона йому буде перерахована автоматично, запевнив В.НАДРАГА.

Також міністр закликав всіх громадян, які матимуть питання щодо оформлення субсидій, звертатися за цілодобовою безкоштовною „гарячою лінією” 0 800 507 309 (зі стаціонарного телефону). За цим номером може звернутися кожен громадянин та отримати конкретно відповідь по своєму конкретному випадку.

Кримінал

Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжного заходу в вигляді арешту стосовно колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні після розгляду апеляції на рішення Печерського суду.

Суд мотивував своє рішення тим, що адвокати І.ДІДЕНКА не навели доказів на користь необхідності відміни рішення про його арешт.

Під час зачитування суддею рішення присутній у залі суду І.ДІДЕНКО зауважив, що не згоден з таким рішенням суду, оскільки воно необгрунтоване.

«Суд взагалі не взяв до уваги наші докази. І він написав те, що написав. Як ми можемо бути цим задоволені», - сказав адвокат І.ДІДЕНКА Ігор СТЕПАНОВ.

Він також пояснив, що І.ДІДЕНКО звертався до консульства США для отримання візи у зв’язку з тим, що термін дії його візи закінчився, й він мав намір отримати нову. У консульстві йому відмовили.

Звинувачення у намірі І.ДІДЕНКА залишити Україну у зв’язку з його звернення до консульства США було однією з причин зміни запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 12 липня обрав стосовно І.ДІДЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

Суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу перебував на відповідальній посаді, має можливість перешкоджати слідству, тому з метою попередження таких дій, суд виніс рішення про його арешт.

І.ДІДЕНКО був затриманий 9 липня. За словами начальника прес-центру СБУ Марини ОСТАПЕНКО, затримання І.ДІДЕНКА відбулося у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яку було порушено стосовно нього 10 червня за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Міжнародні відносини

Україна і Ізраїль 21-22 липня планують підписати угоду про безвізовий режим для громадян обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДІГУСАРОВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, 21-22 липня міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО відвідає з візитом Ізраїль. У ході цієї поїздки заплановані його зустрічі з Президентом Ізраїлю, віце-прем`єр-міністром – міністром закордонних справ цієї держави і деякими іншими посадовцями.

Керівник прес-служби МЗС відзначив, що під час візиту глави українського МЗС до Ізраїлю планується підписання угоди про запровадження безвізового режиму для громадян обох країн.

А.Дігусаров відзначив, що цей крок сприятиме туристичному, культурному, діловому обміну між двома країнами.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Ізраїль прийняв пропозицію міністрів туризму і закордонних справ про відміну візового режиму з Україною.

Домовленості про відміну віз Україна і Ізраїль досягли в кінці 2009 року.

21 червня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН повідомив, що МЗС сподівається завершити процедури з введення безвізового режиму з Ізраїлем до осені цього року.

Він також повідомив, що після підписання угоди про введення безвізового режиму для громадян обох країн уряди обох держав мають остаточно його затвердити, обмінятися нотами про завершення всіх процедур, і лише після цього угода про безвізовий режим між Україною і Ізраїлем вступить у дію.

НС

В акваторії Ізмаїльського морського торговельного порту на річці Дунай учора вранці під час якірної стоянки перекинулись дві несамохідні баржі з рудою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, порт приписки барж - Херсон, судовласник - АСК „Укррічфлот”, вантаж – 4,076 тис. тонн агломерованої руди.

Жертв та постраждалих немає.

Баржі залишились на плаву та були відтранспортовані до берега.

На місці події екологічною службою відібрано проби води, які відправлені в лабораторію.

Ситуація перебуває на контролі Морського координаційного аварійно-рятувального центру у м. Одеса Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС України та Агентства морської безпеки Міністерства транспорту та зв’язку України.

АПК

На Прикарпатті збитки від повені становлять 992 млн. 296 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Івано-франківської облдержадміністрації Василь ПЛАВЮК сьогодні на засіданні Ради соціально-економічного розвитку регіону, боротьби з корупцією та злочинністю.

За його словами, нині найбільшою проблемою є «земляні зсуви у майже всіх районах області».

В.ПАВЛЮК повідомив, що на сьогодні у Верховинському районі сталися зсуви грунту, які відрізали від світу 5 населених пунктів. За його словами, внаслідок зсувів обірвалися дроти високовольтної лінії електропередач на пасовищем, на якому паслися корови, й від ураження струмом десять з них загинуло. Він також зауважив, що нині в області зафіксовано 38 зсувних процесів, але людей у тих місцевостях не потрібно відселяти.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК підтримав пропозицію брати в організацій, які задіяні до ліквідації наслідків стихії, «договори-гарантії на виконані роботи», щоб вони несли відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті внаслідок повені зруйновано і пошкоджено 272 мости на автомобільних дорогах та 251 пішохідний міст, 936,4 км автомобільних доріг. Розмито 355 км берегів річок, 40,3 км дамб і 77,7 км берегоукріплень. Підтоплено 4196 житлових будинків, 19581 присадибну ділянку та посіви на загальній площі 15978 га. Пошкоджені водозабірні споруди у Калуші, Івано-Франківську, Долині, Надвірній, Коломиї та селищі Верховина.

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Міністерство аграрної політики України прогнозує експорт зерна поточного маркетингового року обсягом близько 16 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми плануємо експорт зерна близько 16 млн. тонн», – сказав міністр.

Зокрема, він відзначив, що експорт пшениці очікується обсягом 6,7 млн. тонн, зокрема 3 млн. тонн продовольчої, кукурудзи – 5 млн. тонн, ячменю – 3,7 млн. тонн, інших культур – 0,5 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозом віце-прем`єр-міністра України Віктора СЛАУТИ, Україна у 2010-2011 маркетинговому році може експортувати 18 млн. тонн зерна. При цьому він відзначив, що зміниться структура експорту – зросте експорт кукурудзи і скоротиться експорт пшениці.

Раніше, 24 червня, міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Міністерство аграрної політики знизило прогноз експорту зерна в 2010-2011 МР до 21 млн. тонн. За його словами, прогноз знижено у зв`язку з великими залишками зерна в Україні, а також у Російській Федерації. Він також повідомив, що в Україні на початок нового маркетингового року перехідні залишки зерна становлять близько 6 млн. тонн, а в Росії – близько 13 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Україна у 2009-2010 МР експортувала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн. тонн.

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Сьогодні у Криму Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ актуальні питання діяльності керівництва держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, одним із провідних під час обговорення було питання збирання цьогорічного врожаю. М.АЗАРОВ запевнив Президента, що “збір врожаю перебуває у центрі уваги уряду”.

“Прийнято кілька відповідних серйозних постанов. Ситуацію на ринках ми контролюємо і знаємо. Ми розраховуємо, що продамо врожай за хорошою ціною, ...щоб селяни не були в чергове пограбовані, щоб вони отримали за своє зерно нормальну ціну і змогли закласти стійку базу для урожаїв наступних років”, – запевнив прем’єр-міністр.

За його словами, на це, передусім, спрямована робота Аграрного фонду щодо закупівлі сільгосппродукції в державний резерв.

В.ЯНУКОВИЧ підтримав реалізацію такого механізму як випуск облігацій, за допомогою яких Аграрний фонд отримає відповідний фінансовий ресурс і зможе виконувати свою функцію закупівлі зерна у великих обсягах. “Думаю, що вже через кілька днів такий механізм запрацює”, – сказав М.АЗАРОВ.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанню ліквідації наслідків повені у постраждалих регіонах України. Президент доручив профінансувати усі роботи, пов’язані із наданням допомоги населенню.

Прем’єр-міністр за цим питанням доповів, що уряд тримає на контролі питання надання допомоги кожній постраждалій родині.

“Виділені гроші, передусім, повинні піти на відбудову житла, під’їзних шляхів, колодязів, водопостачання... Для цього виділено всі необхідні кошти», – сказав М.АЗАРОВ. Він також наголосив, що уряд жорстко контролює їх використання, “щоб кошти не пішли, як торік – розчинилися без всяких наслідків, - а щоб були виділені на конкретні об’єкти”.

“Порушено ряд кримінальних справ, арештовано низку осіб. Цілком очевидно, що гроші було просто розкрадено. Зараз ведеться слідство стосовно виконавців, але я думаю, що винні не тільки вони – ланцюжки потягнуться до тих, хто виділяв ці гроші і повинен був контролювати їх правильне використання”, – сказав М.АЗАРОВ, інформуючи Президента про розслідування щодо використання коштів, виділених державою на ліквідацію повені та стихійних явищ попередніх років.

Окрім цього, Президент і прем’єр обговорили механізм удосконалення державних закупівель. “Я отримав черговий раз лист від Рахункової палати – знову в державних закупівлях виникає корупція... Там, де чиновник має можливість торкатися дозвільної системи, він це використовує на власну користь”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ, висловивши переконання, що сьогодні є всі можливості для побудови достатньо прозорої системи державних закупівель.

Глава держави також заявив, що візьме під свій контроль абсолютно усі тендерні процедури, які проводитимуться в міністерствах, відомствах, комітетах, регіонах країни. В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості того, щоб “ці процедури відбувалися абсолютно прозоро, відкрито з дотриманням усіх вимог закону про державні закупівлі”.

Окрему увагу Президент та прем’єр приділили питанням формування бюджету на 2011 рік, переговорів України з МВФ, проблемам боротьби з корупцією.

Після зустрічі М.АЗАРОВ наголосив, що уряд завтра на засіданні розгляне питання, які були сьогодні обговорені з Президентом, й ухвалить відповідні рішення.

Транспорт

Російська лізингова компанія "Ільюшин Фінанс Ко." (ІФК) підписала твердий контракт на придбання у українського авіахолдингу "Антонов" 10 нових літаків Ан-158, а також опціон на таку ж кількість літаків.

Про це повідомляє РИА "Новости" за підсумками церемонії підписання контракту, яка відбулася у вівторок на міжнародному авіасалоні "Фарнборо-2010".

Терміни поставок літаків – з 2011 по 2013 роки.

Довідка. ІФК фінансує поставки практично всіх російських літаків виробництва ОАК, а також займається лізингом літаків, зокрема, Ту-204, Ан-148. Основними замовниками техніки, крім російських компаній, є компанії Куби, Венесуели, Ірану. Об`єднана авіабудівна корпорація є одним з основних акціонерів ІФК, її частка складає 48,4%.

(УНІАН)