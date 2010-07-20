Курс НБУ на 21.07.10

Офіційний курс НБУ на 21.07.10100 USD – 789.8000 (20 липня – 789.9300) 100 EUR – 1014.4191 (20 липня – 1023.5123) 10 RUR – 2.5975 (20 липня – 2.5837) Облікові курси банківських металів на 21.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 93314.87 (20 липня – 94021.42) 961 XAG 10 Срібло – 1386.10 (20 липня – 1404.50) 962 XPT 10 Платина – 119338.78 (20 липня-119674.40) 964 XPD 10 Паладій – 35146.10 (20 липня-36020.81)

Офіційний курс НБУ на 21.07.10 100 USD – 789.8000 (20 липня – 789.9300) 100 EUR – 1014.4191 (20 липня – 1023.5123) 10 RUR – 2.5975 (20 липня – 2.5837) Облікові курси банківських металів на 21.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 93314.87 (20 липня – 94021.42) 961 XAG 10 Срібло – 1386.10 (20 липня – 1404.50) 962 XPT 10 Платина – 119338.78 (20 липня-119674.40) 964 XPD 10 Паладій – 35146.10 (20 липня-36020.81)

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