У вересні буде підписано низку угод між Україною та Росією

09:42, 21 липня 2010
Різне
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Під час візиту Азарова до РФ

У вересні під час візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Москви можуть бути підписані угоди про співробітництво у високотехнологічних галузях.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО, який вчора прибув до Москви.

«Під час останнього візиту нашого прем`єр-міністра до Москви було домовлено, що наступний візит Миколи Яновича АЗАРОВА намічено на вересень – до цього часу домовлено, що ті проекти конкретних угод щодо авіації, суднобудування, космосу й атомної енергетики будуть допрацьовані, й, можливо, частина з них, а можливо й усі, будуть підписані», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що точні терміни візиту М.АЗАРОВА до РФ поки не визначено, але, найімовірніше, візит відбудеться на початку вересня.

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