Анонс на 22 липня

Публічне вручення позову Федерацією профспілок України до Окружного адміністративного суду м.Києва щодо оскарження, визнання незаконною та скасування постанови НКРЕ про підвищення тарифів, яке відбудеться завтра, 22 липня 2010 р., о 9 год. 30 хв. у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва.

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Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

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Круглий стіл на тему: "Рейтингові агентства як індикатор фінансового ринку. Роль рейтингів і рейтингових агентств у світі посткризи". Організатори: Investor Relations Agency; ИНА "Українські новини". Круглий стіл проводиться під егідою Української асоціації із зв`язків з інвесторами (UAIR).

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У Головному управлінні містобудування, архітектури і дизайну міського середовища відбудеться засідання секції архітектурно-містобудівної ради. Планується розглянути: проект будівництва Київської обласної лікарні № 2 з метою створення кардіохірургічного центру на вул. Сирецькій 49; будівництво ресторану в комплексі з магазином продажу товарів мистецтва і виставковим залом на Андріївському узвозі та інші проекти.

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КМУ Азаров - комітет економічних реформ

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Круглий стіл на тему: «Чи відбудеться реформа в державному регулюванні цін на соціально значущі продукти харчування?». Учасники: Михайло Русинський, зам.міністра економіки; Лариса Єфимова, зам.голови Держінспекції з контроля за цінами; Юрій Кищак, директор департаменту харчової промисловості Міністерства аграрної політики; Вікторія Богданець, директор департаменту розгляду справ у агропромисловому секторі Антимонопольного комітету; Олександр Бакуменко, відділ ради директорів асоціації «Союз птахівників України»; В`ячеслав Котков, зам.голови правління Національної асоціації цукровиробників України; Ігор Баленко, співвласник торгової мережі «Фуршет».

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Відбудеться презентація результатів опитування громадської думки, яке було проведене в червні/липні 2010 року компанією «GfK-Ukraine» за замовленням Проекту USAID «Розвиток ринків капіталу». Опитування стосується питань інвестування/ставлення/довіри населення до різних фінансових інститутів/інструментів, питань пенсійної реформи/пенсійного віку, питання післякризової поведінки людей по заощадженню засобів, а також окремих аспектів фінансової грамотності населення. Учасники: представники Міністерства праці і соціальної політики, НБУ, банків, професійні учасники фондового ринку, КМУ, Проекту USAID «Розвиток ринків капіталу».

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За участі міністра економіки України В.Цушка відбудуться урочисті заходи з нагоди професійного свята - Дня працівників торгівлі.

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Прес-конференція на тему: «Приватизація за новими правилами». У заході візьме участь екс-голова Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко.

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Прес-конференція на тему: "Позиція професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв щодо ситуації, яка склалася із законодавством на фондовому ринку України" Учасники: Володимир Щербань, голова Ради Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД); Олексій Кий, президент ПАРД.

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В Адміністрації Президента України відбудеться брифінг голови Державного агентства з управління національними проектами Сергія Євтушенка.

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Прес-конференція на тему: «Євро в очікуванні результатів стресс-тестів комерційних банків Європи. Перспективи валюти до кінця року». У роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

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Відбудеться відео-прес-конференція Москва- Київ- Кишинів за участі заступника директора Федеральної міграційної служби РФ Катерини Єгорової. Питання: Як здійснюється міграційний облік іноземних громадян? Що повинен знати іноземний громадянин, який приїхав до Росії у пошуках роботи? Як оформити дозвіл на роботу і одержати патент на здійснення трудової діяльності? Які соціальні гарантії може надати Росія іноземним робочим? Як одержати російське громадянство? Як працює державна програма із сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, що проживають за кордоном?

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За головування Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться розширена нарада за участі керівників обласних державних адміністрацій.

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У смт. Дослідницьке Васильківського р-ну Київської області відбудеться офіційне відкриття «Дня поля 2010». Організаторами цієї щорічної Міжнародної виставки технологій, техніки і насіння є Мінагрополітіки, Мінпромполітики, НААНУ. Цього року захід відбудеться на базі УКРНИИПИТ ім. Л.Погорілого. Відкриє «День поля» міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. Також в церемонії візьмуть участь керівники Київської області, профільного парламентського комітету, аграрних підприємств, іноземних інституцій і організацій, представники дипломатичного корпусу. Під час виставки пройдуть тематичні «круглі столи», майстер-класи, наради і семінари. Заходи в рамках «Дня поля 2010» завершаться 23 липня. Для ЗМІ буде організовано транспорт.

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З 22 липня в Україні почнеться реєстрація кириличних доменів в зонах .com.ua і .kiev.ua. Можна реєструвати такі імена як, наприклад, компанія.com.ua, оренда.kiev.ua, відпочинок.com.ua та інші імена доменів, які складаються з букв української і російської абеток. Відтепер у кожного є можливість зареєструвати домен, який складається з символів рідної мови в звичних і популярних доменних зонах. Подати попереднє замовлення на реєстрацію можна на сайті компанії «Центр інтернет-імен України». Вартість представлення заявки складає 145 грн. На одне доменне ім`я може бути подано і сплачено лише одне замовлення. ТОВ «Центр інтернет-імен України» - ICANN-акредитований реєстратор доменів.