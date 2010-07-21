ГОЛОВНЕ на 21 липня

Головні події сьогоднішнього дня

Фінанси

За результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), який відбулася у вівторок, 20 липня, до бюджету вдалося залучити 1 млрд. 104,56 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні було продано папери з терміном погашення: 20 жовтня 2011 року – на 783,71 млн. грн. з рівнем дохідності 7,5% річних, 20 квітня 2011 року – 927,18 млн. грн. і 10,5% річних, 4 вересня 2013 року – 319,93 млн. грн. і 12,5% річних.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, буде спрямовано до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

***

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перше півріччя 2010 року становило близько 6,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Прем`єр відзначив, що зафіксовано зростання промислового виробництва, зокрема, збільшився обсяг товаропотоку і вперше в червні зріс обсяг будівництва.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що позитивним чинником є зростання внутрішнього товарообігу на 2,5%. «Але це відбулося після багатомісячного скорочення або завмирання торгівлі», – додав він.

Також глава уряду відзначив як позитив збільшення зовнішнього товарообігу.

«У нас значне зростання експорту і покращення платіжного балансу. Це все позитивні ознаки реакції ринків на оздоровлення ситуації в країні», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що минулого року в Україні відбулося істотне падіння економічних показників, а сьогоднішні цифри не тільки свідчать про позитивну тенденцію, але й підтверджують, що потрібно докласти ще чимало зусиль для того, щоб Україна вийшла на докризовий рівень.

Перш за все, за словами прем`єра, слід зосередити увагу на гірничій металургії, машинобудуванні та будівництві. «Саме на це звернув увагу і Президент України (під час вчорашньої зустрічі з М.АЗАРОВИМ – УНІАН). Позитивні цифри жодним чином не повинні заспокоювати членів уряду, навпаки – підтримка зростання стає все більш складним завданням, особливо за ситуації, коли світові ринки дають суперечливі сигнали», – наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody`s прогнозує зростання ВВП України на рівні 3,3% у 2010 році і 4,5% – у 2011 році.

Уряд прогнозує зростання ВВП України в 2010 році на рівні 3,7%.

За даними Адміністрації Президента України, зростання ВВП у січні-травні 2010 року становило 6,1%.

***

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 28 липня розгляне запит України на початок нової програми співпраці, підтриманої кредитом stand-by.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Згідно з повідомленням, одночасно планується ухвалити рішення про скасування діючої угоди.

Крім того, Рада директорів розгляне звіт про порушення зобов`язань України в частині надання інформації (секція 5 статті VIII) і рекомендації відносно дозволеного відступу у зв`язку з недотриманням критеріїв виконання.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що цього року Україна планує одержати два транші кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 3 млрд. дол. США.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО 14 липня заявив, що в уряді сподіваються, що МВФ ухвалить рішення про продовження співпраці з Україною до кінця липня. Він відзначив, що засідання Ради директорів МВФ планується провести 28 липня. «Думаю, що на цьому засіданні буде ухвалено рішення», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів 14 червня було схвалено меморандум про продовження співпраці з МВФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України і місія Міжнародного валютного фонду на початку липня узгодили програму співпраці між Україною і МВФ на наступні 2,5 року. Переговори відбулися за участю Національного банку України.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол. США.

15 липня джерело в уряді повідомило кореспонденту УНІАН, що цього року Україна чекає одержати один транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду, еквівалентний близько 10 млрд. грн.

У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала три транші на загальну суму 10,6 млрд. дол.

***

Українські банки в січні-червні цього року скоротили чистий збиток, порівняно з відповідним періодом 2009 року, на 42% - до 8,306 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 9,5% і становили 65,2 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 14,9% і становили 73,5 млрд. грн», - говориться в повідомленні.

За даними НБУ, процентні витрати в структурі витрат становлять 43,22%, а відрахування в резерви, які займали основну частину витрат у кризовий період - 31,76%.

Як повідомлялося, збитки банківської системи України в першому кварталі 2010 року становили 4,423 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Станом на 1 липня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків.

Валютний ринок

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8950/7,8995, на 12:00 звузився спред 7,8975/7,8995. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,8970/7,8995 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із купівлею доларів США за курсом 7,8980.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2599, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2597/0,2598. До закриття ціни знизилися до 0,2593/0,2594. У Росії курс долар-рубль дещо підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,4700 (-0,0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2899/1,2901, а на 14:30 впали до 1,2812/1,2814. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1830/10,1905, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,1570/10,1655. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,1155/10,1245.

Банки

ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) за підсумками II кварталу 2010 року одержав прибуток 43,021 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку склав 604,127 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, активи банку в січні-червні ц.р. зменшилися на 1,8% і на 1 липня 2010 року склали 17,042 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 4,7% - до 12,923 млрд. грн., зобов`язання – на 2,4%, до 14,42 млрд. грн., власний капітал виріс на 1,5% – до 2,621 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу банку за вказаний період не змінювався і складає 2,523 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

ПУМБ в 2009 році одержав збиток 800 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій.

Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.

Міжнародні відносини

Сьогодні у рамках офіційного візиту до Ізраїлю міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО підписав Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль про відмову від візових вимог для осіб, які користуються паспортами громадянина або службовими паспортами України та Держави Ізраїль.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, відповідно до підписаної угоди, громадяни України та Ізраїлю, які користуються дійсними паспортами громадянина або службовими паспортами, що дають право перетинання кордону, можуть в’їжджати на територію іншої держави, проїжджати через неї або перебувати на ній без отримання візи протягом 90 днів за строк, що становить 180 днів.

Виступаючи на прес-конференції, К.ГРИЩЕНКО підкреслив історичну важливість підписання угоди про відмову від візових вимог для громадян Ізраїлю та України.

«У наших народів є спільна історична спадщина, оскільки протягом століть українці та євреї жили разом. Україна стала домівкою для однієї з найбільших в світі єврейських громад. З іншого боку, українська громада сьогодні є однією з найбільших в Ізраїлі. Все це обумовлює активний україно-ізраїльський діалог, а також той факт, що Ізраїль залишається одним з ключових партнерів України в регіоні», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Голова зовнішньополітичного відомства України висловив задоволення досягнутою динамікою україно-ізраїльського співробітництва.

«Сьогодні ми відкриваємо нові можливості наших взаємовідносин, які базуються на демократичних цінностях та принципах. Відміна віз є важливим сигналом для подальшого поглиблення двосторонніх відносин, свідчить про бажання двох урядів спростити контакти між нашими народами. Такий крок, на наш погляд, повинен стимулювати не лише туристичний обмін та міжособисті контакти, а також сприяти діловим відносинам в різних сферах», - зазначив міністр закордонних справ України.

К.ГРИЩЕНКО також наголосив на практичній важливості переговорів щодо режиму вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, лібералізації авіаційного сполучення тощо.

«Мінімізуючи існуючі бар’єри, ми прагнемо розвивати в наших відносинах ті свободи, які є стандартом для загальноєвропейського демократичного, економічного і культурного простору. Україна бачить в Державі Ізраїль важливого партнера для плідного співробітництва на міжнародній арені, в міжнародних організаціях, а також вирішенні важливих для світової спільноти проблем», - наголосив у своєму виступі К.ГРИЩЕНКО.

***

Україна і Ефіопія мають намір прискорити роботу з підготовки Міжурядової угоди про співпрацю в торгівлі, економіці й захисті інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, про необхідність прискорення підготовки цього документа домовилися сьогодні під час зустрічі заступник міністра економіки України Володимир БАНДУРОВ і Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія в Україні за сумісництвом (з резиденцією в Москві) Текетел Форсідо ВАМІШО.

Під час зустрічі було обговорено перспективні галузі співпраці: електроенергетика, нафтовидобуток, нафтопереробка і будівництво трубопроводів.

Довідка УНІАН. За підсумками січня-травня 2010 року експорт товарів з України до Ефіопії, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зріс на 50% і становив 30,78 млн. дол., імпорт – майже втричі – до 331 тис. дол.

За підсумками 2009 року експорт з України до Ефіопії станови 43,58 млн. дол., імпорт – 377 тис. дол.

Соцполітика

За підсумками першого кварталу 2010 р. доходи населення в Україні становили 216,498 млрд. грн., що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Зокрема, в Донецькій області доходи населення за підсумками I кварталу ц.р. становили 24,097 млрд. грн. (на 13% більше, ніж за перший квартал 2009 р.), в місті Києві – 31,702 млрд. грн. (+13%), у Дніпропетровській області – 17,725 млрд. грн. (+15%). Найнижчі доходи в I кварталі ц.р. одержали жителі міста Севастополь – 1,734 млрд. грн. (+20%).

Наявні доходи населення за підсумками I кварталу ц.р. становили 161,07 млрд. грн., що на 16% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Наявний дохід на одного українця також збільшився на 16%, порівняно з першим кварталом 2009 р., і становив 3,507 тис. грн.

Найбільший наявний дохід на одного українця зафіксований у місті Києві - 8,231 тис. грн., найнижчий - у Тернопільській області - 2,219 тис. грн.

Кримінал

Прокуратура Криму в червні 2010 року провела перевірку дотримання законодавства посадовцями Державтоінспекції автономії, в результаті якої виявлено численні порушення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, наглядове відомство зажадало від ДАІ навести лад у відповідній базі даних, де необгрунтовано числяться порушниками правил дорожнього руху тисячі кримчан.

Зокрема, встановлено, що інформація про сплату штрафів чи про відміну за скаргою заявника раніше ухваленого рішення про притягнення до адміністративної відповідальності вноситься до бази не вчасно або не вноситься взагалі. Таким чином, "чисті" перед законом громадяни безпідставно числяться в "чорному" списку і їм виставляються необгрунтовані рахунки.

Крім того, прокурори нарахували 13,5 тис. постанов, які з тих чи інших причин було повернуто автоінспекції виконавчою службою. Враховуючи, що терміни виконання за ними закінчилися, ці документи не мали ніякої сили і підлягали скасуванню. Проте, натомість, постанови були в базі даних і при проходженні реєстраційних процедур за ними з людей стягувалися штрафи. Вибіркові перевірки підтвердили сплату 20 тис. грн. за "простроченими" постановами.

Порушення також виявлені при виконання постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді арешту і позбавлення права управління транспортним засобом, при приміщенні автомобілів на штрафмайданчик, при розгляді скарг громадян на постанови про залучення до адмінвідповідальності.

Перераховані порушення увійшли до подання про усунення порушень закону і притягненні до відповідальності винних, внесеного прокуратурою АРК на ім`я начальника управління ДАІ Криму. За результатами його розгляду до відповідальності притягнуто 7 посадовців УДАІ. В цілому під час здійснення нагляду за діяльністю ДАІ в першому півріччі 2010 р. у Криму притягнуто до відповідальності 38 чоловік.

***

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Закарпатській області викрили службових осіб Ужгородської філії однієї з профспілки, які привласнили майже 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС, зокрема, встановлено, що зловмисники, використовуючи копії паспортів, ідентифікаційних номерів та підроблені довідки про доходи громадян, без їх відома підробили кредитні договори, на підставі яких оформили та отримали кредитні кошти в сумі 950 тис. грн. Далі кошти були привласнені та використані на власний розсуд.

За даним фактом слідчим відділом УБОЗ ГУМВС порушено кримінальну справу за ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

***

У Чернівецькій області правоохоронці викрили службових осіб Управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації та приватного підприємця, які, зловживаючи службовим становищем, завдали збитків державі на суму майже 1 млн. 400 тис. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, згадані службовці внесли в акти за лютий 2010 року завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт у рамках першочергових протизсувних заходів в с. Чорногузи Вижницького району Чернівецької області, внаслідок чого приватний підприємець незаконно отримав кошти в сумі 1 млн. 396 тис. грн., що були виділені зі Стабілізаційного фонду державного бюджету згідно з розпорядженням Кабінету міністрів «Про виділення Чернівецькій ОДА коштів Стабілізаційного фонду для завершення у 2009 - 2010 роках будівництва мостів, берегоукріплювальних робіт, об’єктів соціально-культурного призначення та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Таким чином, посадовці Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та підприємець завдали державі збитків на вказану суму.

Прокуратурою Чернівецької області відносно службових осіб Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та приватного підприємця порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення.

У скоєному підозрюються 47-річний колишній начальник УКБ Чернівецької ОДА, 55-річний перший заступник начальника УКБ ОДА - голова тендерного комітету та 48-річний заступник начальника виробничо-технічного відділу УКБ, який здійснював технагляд за виконанням робіт.

АПК

Хлібороби Донецької області зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні наголошується, що аграріїв області привітали з цією трудовою перемогою голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК і голова обласної ради Андрій ШИШАЦЬКИЙ. У своєму привітанні хліборобам керівники регіону заявили, що «головне сьогодні – не відступати від своїх позицій, не втрачати ентузіазму в досягненні поставленої мети і працювати на благо населення».

«Упевнені, що й надалі високі показники праці будуть зростати разом з добробутом жителів України, а любов до землі, досвід і цілеспрямованість сприятимуть збереженню і примноженню багатств галузі», - йдеться у поздоровленні.

У прес-службі облдержадміністрації нагадали, що на останній прес-конференції (19 липня) губернатор Донецької області прогнозував, що цього року в регіоні «ми зберемо 2 млн. тонн доброго зерна, з якого 30% буде другого і першого класу - якісного продовольчого зерна».

Погода

Завтра в Україні утримається спекотна погода

Київ. 21 липня. УНІАН. Завтра в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 26°; вдень у західних областях 26-31°, на решті території 30-34°, місцями 35-37°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у більшості західних областей, місцями у Криму та Приазов`ї очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний (на заході південно-східний), 5-10 м/с.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 35°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 35°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 23-28°, у Дніпрі біля Києва 28°.

(УНІАН)