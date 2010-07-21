Курс НБУ на 22.07.10

Офіційний курс НБУ на 22.07.10100 USD США – 789.7300 (21 липня – 789.8000) 100 EUR – 1012.1969 (21 липня – 1014.4191) 10 RUR – 2.5973 (21 липня – 2.5975) Облікові курси банківських металів на 22.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 94076.59 (21 липня – 93314.87) 961 XAG 10 Срібло – 1412.04 (21 липня – 1386.10) 962 XPT 10 Платина – 119170.26 (21 липня-119338.78) 964 XPD 10 Паладій – 35379.90 (21 липня-35146.10)

Офіційний курс НБУ на 22.07.10 100 USD США – 789.7300 (21 липня – 789.8000) 100 EUR – 1012.1969 (21 липня – 1014.4191) 10 RUR – 2.5973 (21 липня – 2.5975) Облікові курси банківських металів на 22.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 94076.59 (21 липня – 93314.87) 961 XAG 10 Срібло – 1412.04 (21 липня – 1386.10) 962 XPT 10 Платина – 119170.26 (21 липня-119338.78) 964 XPD 10 Паладій – 35379.90 (21 липня-35146.10)

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