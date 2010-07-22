Кабмін скасував рішення попереднього уряду стосовно МВС

Кабінет міністрів України скасував розпорядження попереднього уряду про запровадження додатково посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.

Відповідне розпорядження уряду від 19 липня розміщено на сайті Кабміну

Як зазначається в повідомленні, це рішення прийнято Кабміном на виконання ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 23 червня.

Цим же розпорядженням скасовані розпорядження попереднього уряду від 28 січня щодо призначення Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ України та про тимчасове покладення на нього виконання обов’язків глави МВС.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. В той же день, на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ. При цьому тодішній перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що фракція Партії регіонів подасть позов до Київського окружного адміністративного суду щодо незаконності призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ.

[ назад ]