Близнюк пропонує створити єдині логістичні центри

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК виступає за створення єдиних логістичних центрів на прикордонних територіях Росії і України.

Про це він заявив 21 липня на зустрічі з делегацією Російської Федерації, обговорюючи актуальні питання розвитку торговельно-економічних відносин шахтарського регіону з прикордонними регіонами РФ, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА.

У повідомленні наголошується, що Росію на зустрічі представляли директор Департаменту економічного співробітництва з країнами СНД Мінекономрозвитку РФ Сергій ЧЕРНИШОВ і Торговий представник Російської Федерації в Україні Сергій ІВАНОВ.

«Створення єдиних логістичних центрів, які б були взаємовигідними, – це тема, яку ми з вами повинні розглянути. Ми її розуміємо на рівні регіону. Швидше за все, це повинно бути на рівні двох міністерств економіки або транспорту», - сказав А.Близнюк.

При цьому він додав, що потрібно переглядати логістику і створювати єдині логістичні центри, які були б взаємовигідними. "Це може бути територія як російська, так і українська, об`єднана для загальних цілей по 1 тис. або 20 тис. га від кожної зі сторін», - сказав губернатор.

У свою чергу С.Іванов відзначив, що потрібно вирішити проблему перетину кордону між двома державами, щоб цей перехід був зручним, комфортним, швидким і дешевим як для українців, так і для росіян. Він підкреслив, що це особливо актуально у зв`язку з проведенням в Україні фінального туру Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.