Севастополь відвідає делегація з Москви на чолі з Лужковим

Севастопольська міська державна адміністрація офіційно підтвердила інформацію про майбутній приїзд до міста мера Москви Юрія ЛУЖКОВА і розмістила на своєму веб-сайті програму візиту делегації з російської столиці, який відбудеться 24-25 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми перебування, 24 липня у Великому залі МДА пройде зустріч голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА з мером Москви Ю.ЛУЖКОВИМ.

Після зустрічі відбудеться підписання Програми співпраці між урядом Москви і Севастопольською міськдержадміністрацією на 2011-2013 роки. За підсумками підписання документа відбудеться підхід до преси.

З 17.30 до 17.45 московська делегація відвідає Михайлівську батарею, де 4 липня відкрився Військово-морський музей України.

Також для членів московської делегації буде організована екскурсія Музеєм героїчної оборони і визволення Севастополя.

25 липня, у День Військово-морського флоту Російської Федерації, делегація з Москви візьме участь в обході на катері парадного строю кораблів.

Крім того, учасники делегації будуть присутні на військово-спортивному святі на честь Дня ВМФ РФ і відвідають Дім Москви у Севастополі, а також візьмуть участь у відкритті святкового концерту на площі Нахімова.