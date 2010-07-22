Змінено закон про держнагляд у сфері господарської діяльності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, даний закон Верховна Рада України ухвалила 1 липня 2010 року. За нього проголосували 235 із 417народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом усуваються неузгодженості щодо встановлення строку для усунення суб’єктом господарювання вимог припису, запровадження норми про здійснення функцій державного нагляду (контролю) тільки центральними органами виконавчої влади, а також усунення виникнення випадків, які несуть загрозу життю (здоров’ю) працюючих.

Законом передбачено, що визначений приписом або іншим розпорядчим документом строк, протягом якого суб’єкт господарювання зобов’язаний усунути порушення вимог законодавства, не може становити менше тридцяти робочих днів, якщо інший строк не передбачено законом.

В прикінцевих положеннях передбачено, що цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.