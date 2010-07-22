Королевська пропонує посилити адмінвідповідальність чиновників

Глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА спільно з Державним комітетом з питань регуляторної політики і підприємництва пропонують посилити адміністративну відповідальність чиновників за порушення законодавства у сфері регуляторної політики і підприємництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламентського комітету.

Зокрема, запропоновано низку поправок до законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру» (№ 6262).

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, результатом внесених змін буде підвищення відповідальності чиновників перед бізнесом за ухвалювані рішення. «Згідно з пропонованими змінами, розробленими спільно з Держкомпідприємництва, кожен чиновник, який вимагає від підприємця не передбачений законом документ або необґрунтовано затягує видачу дозвільного документа, може бути покараний істотним штрафом», – говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її думку, це дозволить уникнути зайвої зарегульованості економіки.

Передбачається, що бездіяльність глав міських і районних адміністрацій у питаннях призначення на посаду держадміністратора, створення і забезпечення функціонування дозвільного центру спричинить за собою штраф від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А видача дозвільним органом документа, необхідність якого не встановлена законом, спричинить за собою штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такі самі штрафи передбачені у разі підготовки регуляторних актів з порушенням порядку, передбаченого Законом України «Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Н.КОРОЛЕВСЬКА також пропонує керівників державних і колегіальних органів, а також інших посадовців за порушення законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність, штрафувати на суму розмірі до 600 неоподатковуваних мінімумів. Ці самі дії, якщо вони зроблені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, за рішенням суду призведуть до заборони обіймати посади в державних органах протягом трьох років.