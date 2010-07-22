Томенко прогнозує відставку Азарова або зміну половини Кабміну

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що восени цілком реальна або відставка прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, або зміна половини складу уряду.

Про це він заявив в інтерв`ю «Фокусу», текст якого розміщено на сайті видання.

«Це зараз найбільша інтрига - конфлікт усередині Партії регіонів. Відносно уряду є два сценарії: повна відставка або зміна половини міністрів», - сказав віце-спікер.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо М.АЗАРОВА відправлять у відставку, він «йде на 7 років у Нацбанк». «А потім починаються варіанти. Якщо прем`єром стає КЛЮЄВ – це одна історія, якщо БОЙКО – зовсім інша. Конфлікти йдуть щодня, хоча вони й не публічні. На кожному засіданні Кабміну звільняють декілька заступників міністрів», - сказав він. Віце-спікер зазначив, що показова історія «з групою АЗАРОВА, СЕМИНОЖЕНКОМ і МИТНИКОМ». Він додав, що за деякою інформацією, остаточним мотивом для відставки В.СЕМИНОЖЕНКА стало питання про вплив на державні закупівлі медикаментів. «І в цьому питанні БАХТЄЄВА (депутат, яка представляє в ПР крило, зацікавлене у впливі на медичну сферу), заручившись підтримкою КЛЮЄВА і КОЛЕСНІКОВА, пересилила АЗАРОВА. І над МИТНИКОМ (міністр охорони здоров`я – УНІАН) меч вже занесено», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, попереду складний осінньо-зимовий період, і на нас очікує підвищення тарифів, цін. «Загалом, треба буде на когось все це списати, але тільки не на Президента. Поки виходить, що крайнім, скоріш за все, виявиться АЗАРОВ. Звичайно, все це не точно. У списку кандидатів є і ЛЬОВОЧКІН, і БОЙКО», - сказав він. При цьому М.ТОМЕНКО зазначив, що яким чином В.ЯНУКОВИЧ ухвалює рішення, є загадкою.