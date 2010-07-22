ГОЛОВНЕ на 22 липня

Влада Кабмін скасував рішення попереднього уряду стосовно МВС Кабінет міністрів України скасував розпорядження попереднього уряду про запровадження додатково посади першого заступника міністра внутрішніх справ України.

Відповідне розпорядження уряду від 19 липня розміщено на сайті Кабміну

Як зазначається в повідомленні, це рішення прийнято Кабміном на виконання ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 23 червня.

Цим же розпорядженням скасовані розпорядження попереднього уряду від 28 січня щодо призначення Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ України та про тимчасове покладення на нього виконання обов’язків глави МВС.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. В той же день, на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ. При цьому тодішній перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що фракція Партії регіонів подасть позов до Київського окружного адміністративного суду щодо незаконності призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником міністра внутрішніх справ.

Міжнародні зв”язки Україна встановить безвізовий режим із Боснією та Герцеговиною Україна і Боснія та Герцеговина постатейно погодили проект угоди між урядами двох країн про умови взаємних поїздок громадян, який передбачає запровадження взаємного безвізового режиму.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, проект угоди був погоджений учора, 20 липня, під час українсько-боснійських консультацій з консульсько-правових питань у Києві.

Проект угоди передбачає запровадження взаємного безвізового режиму поїздок громадян України та Боснії і Герцеговини, які користуються загальногромадянським паспортом для виїзду за кордон. При цьому, термін перебування без віз на території держави іншої сторони не повинен перевищувати 30 днів протягом двох місяців з дати першого в’їзду.

“Укладення зазначеної угоди сприятиме подальшому розвитку партнерських відносин з Боснією і Герцеговиною, інтенсифікації контактів у політичній, економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також зростанню кількості взаємних поїздок громадян із туристичною, діловою та приватною метою”, – вважають в українському МЗС.

Серед головних питань порядку денного українсько-боснійських консультацій були також обговорені інші аспекти двосторонньої співпраці, зокрема, захист прав та інтересів громадян, а також вирішення питання правонаступництва договірно-правової бази колишнього СРСР і СФРЮ, додали у МЗС.

Янукович зустрінеться з Путіним і патріархом Кирилом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ цього тижня проведе зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ і предстоятелем Російської православної церкви патріархом московським і всієї Русі КИРИЛОМ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Президента України Денис ІВАНЕСКО, завтра, 23 липня, у Криму відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА і патріарха КИРИЛА. Зустріч відбудеться в рамках візиту предстоятеля РПЦ в Україну.

У суботу, 24 липня, у Криму глава держави проведе зустріч з В.ПУТІНИМ. Зустріч відбудеться в рамках одноденного робочого візиту глави російського уряду в Україну

Севастополь відвідає делегація з Москви на чолі з Лужковим

Севастопольська міська державна адміністрація офіційно підтвердила інформацію про майбутній приїзд до міста мера Москви Юрія ЛУЖКОВА і розмістила на своєму веб-сайті програму візиту делегації з російської столиці, який відбудеться 24-25 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми перебування, 24 липня у Великому залі МДА пройде зустріч голови Севастопольської міської державної адміністрації Валерія САРАТОВА з мером Москви Ю.ЛУЖКОВИМ.

Після зустрічі відбудеться підписання Програми співпраці між урядом Москви і Севастопольською міськдержадміністрацією на 2011-2013 роки. За підсумками підписання документа відбудеться підхід до преси.

З 17.30 до 17.45 московська делегація відвідає Михайлівську батарею, де 4 липня відкрився Військово-морський музей України.

Також для членів московської делегації буде організована екскурсія Музеєм героїчної оборони і визволення Севастополя.

25 липня, у День Військово-морського флоту Російської Федерації, делегація з Москви візьме участь в обході на катері парадного строю кораблів.

Крім того, учасники делегації будуть присутні на військово-спортивному святі на честь Дня ВМФ РФ і відвідають Дім Москви у Севастополі, а також візьмуть участь у відкритті святкового концерту на площі Нахімова.

ПЕК Києві пройде акція протесту проти підвищення цін на газ

Сьогодні о 17.00 Київська міська рада профспілок у зв`язку з підвищенням ціни на газ проводить попереджувальну акцію протесту (мітинг) біля будинку міської ради профспілок за адресою: вул. Хрещатик, 16.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Київської міськпромради, акція проходитиме згідно з постановою президії Об`єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок” у рамках проведення заходів, що передбачені постановою президії Федерації профспілок України від 19 липня 2010 року „Про дії ФПУ у зв’язку з порушенням законодавства України та норм Генеральної угоди при прийняті рішення щодо підвищення ціни на газ”.

Київська міська рада профспілок запрошує представників ЗМІ висвітлити цю акцію.

«Київенерго» заявляє, що не відключатиме електроенергію споживачам у спеку

АЕК «Київенерго» не відключатиме електроенергію споживачам у спеку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що режимні заходи, які проводить компанія для збереження балансу енергосистеми, націлені на забезпечення стабільності електропостачання в усіх районах Києва.

Їх суть полягає у внутрішніх технічних особливостях роботи енергокомпанії і використанні обладнання і мереж за складних умов спеки. Ці заходи не мають жодного відношення до позбавлення споживачів електрики.

Нагадаємо, що через постійну високу температуру повітря жителі Києва користуються великою кількістю побутової техніки, що значно збільшує навантаження на електромережі. Найбільше проблем зі стабільністю електропостачання виникає зараз у центральних районах столиці.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії та електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.

НКРЕ підвищила тарифи «Київенерго» на 2,8-12,1% Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тариф АЕК «Київенерго» на передачу електроенергії лініями 35 кВ і більше на 2,82%, або на 0,07 грн. за МВт/г, - до 2,55 грн. за МВт/г і на передачу лініями менше 35 кВ - на 12,14%, або на 3,58 грн. МВт/г, - до 33,07 грн. МВт/г з 1 серпня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення НКРЕ ухвалила сьогодні на своєму засіданні.

Разом з тим, НКРЕ також зменшила компанії тарифи на постачання електроенергії для крупних споживачів на 11,34%, або на 0,27 грн. МВт/г, - до 2,11 грн. МВт/г, а для дрібних на 11,44%, або на 1,36 грн. МВт/г, - до 10,53 грн. МВт/г.

Перегляд тарифів пов`язаний з коректуванням інвестиційної програми «Київенерго» на 2010 рік.

Шахти приватизують до кінця 2014 року

Міністерство вугільної промисловості України планує завершити приватизацію інвестиційно привабливих вуглевидобувних підприємств до кінця 2014 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінвуглепрому.

«Мінвуглепром очікує до кінця 2014 року повного завершення приватизації інвестиційно привабливих і потенційно інвестиційно привабливих підприємств», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що ключовим напрямом реформування галузі може бути тільки приватизація економічно ефективних державних вугільних підприємств і ліквідація безперспективних.

До кінця 2010 року Мінвуглепром має намір розробити обгрунтування базових положень реформи і прогноз подальшого розвитку галузі.

Розробленим міністерством планом-графіком передбачається, що до середини 2012 року необхідно передати відповідні підприємства вугільної галузі на баланс Фонду державного майна для проведення їх корпоратизації.

У міністерстві зазначають, що одним із необхідних етапів лібералізації ринку вугільної продукції є ліквідація державного підприємства «Вугілля України» як монопольного оператора оптового ринку вугілля.

«У рамках загальної концепції економічної реформи це має відбутися (ліквідація ДП - УНІАН) до кінця 2012 року після практичного завершення приватизації вуглевидобувних підприємств або теплових електростанцій, які є основними споживачами енергетичного вугілля», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Мінвуглепром вважає, що одним із необхідних чинників відходу від державної монополії є поступовий перехід на принципи біржової торгівлі вугільною продукцією, а також її поставок за прямими договорами.

Мінвуглепром очікує, що до кінця 2016 року знизяться обсяги державного субсидування на операційні витрати галузі не менше ніж на 80%.

Нагадаємо, Кабмін відмінив постанову №430 від 2 квітня 2009 року, якою уряд затвердив перелік з 99 шахт, що підлягають приватизації в 2009 році.

Фінанси НБУ скасував рефінансування банків

Національний банк України скасував рефінансування банків з метою стимулювання кредитування економіки, а також затвердив нове положення про надання банкам стабілізаційних кредитів.

Це передбачено постановою правління Нацбанку від 13 липня 2010 р. №327, зареєстрованою в Міністерстві юстиції і оприлюдненою на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, припиняє дію постанова правління НБУ від 4 лютого 2010 р. №47 «Про затвердження Положення про рефінансування і надання Національним банком України кредитів банкам України з метою стимулювати кредитування економіки на період її виходу на докризові параметри».

Крім того, постановою №327 передбачається, що НБУ надає стабілізаційні кредити платоспроможним банкам на строк до 90 днів з можливістю продовжити термін користування кредитом ще на 90 днів. Загальний термін користування стабкредитом не може перевищувати 360 днів, а у разі реальної загрози стабільності роботи банку – 450 днів.

Розмір процентної ставки за стабкредитами визначається в річних відсотках на рівні облікової ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка є плаваючою.

«Заборгованість банків за стабілізаційними кредитами, наданими Нацбанком для підтримки ліквідності у разі реальної загрози стабільності роботи банків, підлягає поверненню, згідно з умовами кредитних угод. Продовження терміну користування такими кредитами здійснюється на підставі клопотання банку», - йдеться у постанові НБУ.

НБУ видає стабкредити під основне і додаткове забезпечення. Основне забезпечення – державні облігації всіх випусків, боргові цінні папери, емітовані НБУ, облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів, гарантії уряду і кошти в іноземній валюті. Коригуючий коефіцієнт за основним забезпеченням – 0,9%.

До додаткового забезпечення належать майнові права на майбутні надходження коштів на кореспондентський рахунок банку, відкритий в НБУ.

Постанова набуває чинності від дня її офіційної публікації.

Довідка УНІАН. У лютому 2010 р. Міністерство юстиції України зареєструвало постанову правління Національного банку України від 4 лютого 2010 року №47 «Про затвердження Положення про рефінансування і надання Нацбанком кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри».

Документом передбачається, що стимулюючі кредити Нацбанку надаються тільки тим банкам, які відповідають встановленим НБУ критеріям класифікації. Пропонується розподілити банки за класами А (найнадійніші), Б, В і Р.

Національний банк має право надати банку, віднесеному до класу не нижче Б, стимулюючий кредит строком до 5 років (але не більше терміну, передбаченого кредитним проектом) як одноразово, так і у формі кредитної лінії, залежно від потреби в ньому, з метою кредитування вітчизняного товаровиробника. При цьому банкам класу не нижче В стимулюючі кредити пропонується надавати строком до 3 років, іншим банкам – строком до 1 року.

Процентна ставка за стабілізаційними і стимулюючими кредитами плаваюча і базується на обліковій ставці Нацбанку. Її величина залежить від класу банку і категорії забезпечення.

АПК МінАП прогнозує зростання цін на продовольче зерно Найближчим часом ціни на продовольче зерно в Україні можуть трохи зрости.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Міністерства аграрної політики України Геннадій РОЗГОН сьогодні під час круглого столу.

«Ті запаси зерна, які ми маємо останні тижні, ми не думаємо, що вони істотно вплинуть на ціни на борошно. Там є великий запас потужності... Є достатній запас борошна за стабільною ціною… Прогнозуємо, що найближчим часом ціни на продовольче зерно трохи зростуть, все одно ми прогнозуємо стабільність цін на борошно, на хліб, на крупи, макаронні вироби…» - відзначив Г.РОЗГОН.

За його словами, тенденція, яка складається в останні кілька тижнів на ринку зерна, демонструє зростання цін, насамперед, на продовольче зерно, і на деякі фуражні культури. «Скажімо так, останнім часом було досягнуто найбільший пік цін за останні кілька місяців, але до рекордного рівня 2007 року ще далеко. Тому сьогодні можна очікувати на незначне підвищення цін на борошно.

Це борошно, хліб, і все, що з цим пов`язане», - також відзначив представник МінАП.

Аграрний фонд закупить 4-4,5 млн. тонн зернових

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив закупити до Аграрного фонду щонайменше 4-4,5 млн. тонн зернових.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з міністром аграрної політики Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ, який поінформував про ситуацію в аграрно-промисловому комплексі, зокрема, про хід збору врожаю.

Враховуючи ситуацію на світовому ринку зерна, глава держави звернув увагу на необхідність формування продовольчого резерву, а також регіональних резервів для забезпечення продовольчої безпеки країни.

В.ЯНУКОВИЧ також дав доручення розпочати підготовку до осінньо-польових робіт, у тому числі - передбачити механізми здешевлення вартості паливно-мастильних матеріалів, забезпечення аграріїв добривами, засобами захисту рослин та кредитними ресурсами.

Окремо Президент доручив прискорити розробку програми розвитку молочного та м’ясного тваринництва.

За даними М.ПРИСЯЖНЮКА, травневий прогноз врожаю зернових на рівні 46 млн. тонн був зменшений на 3,5 млн. тонн через складні погодно-кліматичні умови. З урахуванням уточненого прогнозу визначено, що загальний обсяг експорту зернових у 2010–2011 маркетинговому році становитиме 16 млн. тонн.

Заслухавши доповідь про хід та графік виконання аграрних реформ, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на особистій відповідальності міністра за реалізацію реформ в аграрному секторі та гармонізацію українських стандартів в АПК з нормативами ЄС.

Соцполітика Азаров: Для роста зарплатних боргів немає підстав

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про відсутність об`єктивних економічних передумов для зростання заборгованості з виплати зарплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні під час наради з питань ліквідації заборгованості з виплати зарплат і підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимових умовах.

«Заборгованість зростає на тлі зростання економічної активності підприємств, грошові доходи населення зросли за перші шість місяців на 17%, зросли виплати заробітної плати, пенсії, тобто об`єктивних підстав для зростання заборгованості немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за його словами, у Тернопільській, Херсонській, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій і Вінницькій областях заборгованість із зарплати збільшилася на 2-3%. «Хай це зростання невелике – на 2-3%, але це свідчить про те, що керівництво областей разом із керівниками галузей не докладає необхідних зусиль», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ вважає, що «не всі зрозуміли, що за розв’язання цього завдання спитаємо серйозно».

При цьому прем`єр звернув увагу на той факт, що Генеральна прокуратура порушує кримінальні справи за фактами невиплати зарплати. «Але нас цікавить не кількість порушених кримінальних справ, а реальне скорочення заборгованості», - підкреслив прем`єр.

Будівництво Президент “Київміськбуду” не робив заяв про зміну власників компанії Голова правління – президент холдингової компанії “Київміськбуд” Василь МОЖАР не робив ніяких публічних заяв про зміну структури власності компанії.

Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, переданому УНІАН.

“Правління АТ ХК “Київміськбуд” здійснює безпосереднє управління діяльністю холдингу й не веде реєстр акціонерів, оскільки ця функція, відповідно до чинного законодавства, покладена на відповідні уповноважені структури (реєстраторів). Отже, враховуючи, що відомості про поточну структуру власності надходять не в режимі реального часу, а з відповідною періодичністю, вони принципово не є й не можуть бути темою коментарів керівництва холдингу”, - сказано в повідомленні компанії.

У компанії назвали не відповідним дійсності повідомлення, поширене низкою ЗМІ, про продаж холдингу зятеві мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Вячеславу СУПРУНЕНКУ.

Як повідомлялося в ЗМІ, за даними поінформованого джерела, на зборах директорів компанії у четвер, 15 липня В.МОЖАР повідомив, що у компанії тепер є новий власник, при цьому, він так і не був представлений керівництву. Як уточнило джерело, це означає, що «Київміськбуд» виведено з комунальної власності.

Крім того, за даними джерела, в компанії існує думка, що зараз мажоритарним власником холдингу є Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело також повідомило, що збори акціонерів холдингу, які неодноразово переносилися, попередньо призначені на 8 вересня ц.р.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.

Зв”язок Номери зберігатимуться при переході до іншого оператора

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон “Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила даний закон 1 липня. За нього проголосував 301 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом збільшено перелік та розширено доступ до послуг, які надаються всіма операторами телекомунікацій. Зокрема, надано абонентам право залишати у користуванні наданий їм абонентський номер при переході від одного оператора зв’язку до іншого.

Окрім того, законом зобов’язано операторів, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, надавати послуги національного роумінгу, а також доповнити чинний Закон "Про телекомунікації" визначеннями спеціальних термінів ("абонентський номер", "збереження абонентського номеру", "національний роумінг").

Соцполітика Комуністи Криму закликають до страйків

Кримські комуністи закликають жителів автономної республіки до масових акцій протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги і вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єра Миколи АЗАРОВА відмінити постанову національного регулятора про подорожчання газу для населення з 1 серпня на 50%.

«Учасники зборів вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА і його уряду відмінити антинародне рішення про підвищення ціни на природний газ і закликають кримчан вийти повсюдно на мітинги, демонстрації, а якщо необхідно і на страйки проти підвищення цін і тарифів на газ і комунальні послуги», - йдеться у заяві, ухваленій сьогодні на зустрічі з депутатами-комуністами рад усіх рівнів на головній площі Сімферополя.

Організована міськкомом КПУ зустріч переросла на мітинг проти підвищення цін на газ, повідомили УНІАН у прес-службі лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА.

Головними гаслами акції були «Ні - підвищенню цін на газ!», «Ні - підвищенню цін на послуги ЖКГ!», «Регіони обіцяли - обдурили!».

Учасники мітингу засудили рішення Національної комісії регулювання електроенергетики і заявили, що уряд М.АЗАРОВА «послужливо виконує» вимоги Міжнародного валютного фонду.

«Можновладці цинічно оголосили народу, що збільшення ціни на газ приведе «всього лише» до подорожчання для населення теплопостачання і забезпечення гарячою водою на 20-25%, замовчуючи при цьому, що далі злетять вгору ціни і тарифи на продукти харчування, товари і послуги першої необхідності», - також наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення з 1 серпня зростуть на 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з МВФ.

НП Чоловік, який стрибнув під потяг метро, отримав незначні травми

У Києві чоловік отримав незначні травми, стрибнувши під потяг у метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 13.32 21 липня у Київському метрополітені, на станції „Університет” Святошино-Броварської лінії під потяг, що прибував на станцію, з платформи стрибнув чоловік 1968 року народження.

Машиніст електропотягу екстрено гальмував. Працівники станції вилучили постраждалого з-під потягу.

Чоловіка з незначними травмами госпіталізувала медична бригада Київської міської спеціалізованої станції психіатричної допомоги.

Рух потягів було відновлено о 13.42.