Анонс на 23 липня

11-00 - Відбудеться брифінг заступника міністра економіки України Валерія Мунтіяна. Заступник міністра і керівники департаментів Мінекономіки проаналізують основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в поточному році, проінформують про те, якими є прогнозні показники в середньостроковій перспективі, а також приведуть дані про підсумки і результати співпраці з державами СНД за перше півріччя цього року і визначать перспективи торговельно-економічних взаємин з країнами пострадянського простору (вул. Грушевського, 12/2, прес-центр Міністерства економіки, 4 поверх, до. 459 (вхід через 1-й під`їзд). Потрібна акредитація. Телефон: 226-23-17, press@me.gov.ua до 18-00 22 липня. Вхід по паспортах.

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12-00 - Відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової на тему: «Національні проекти в реалізації програми економічних реформ» (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).

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17-00 - Київська міська рада профспілок у зв`язку з підвищенням ціни на газ проведе попереджувальну акцію протесту (мітинг) біля будинку міської ради профспілок. Акція проходитиме в рамках проведення заходів, передбачених Ухвалою Президії ФПУ № П-42-7г від 19.07.2010 „О діях ФПУ у зв`язку з порушенням законодавства України і норм Генеральної угоди при ухваленні рішення про підвищення ціни на газ” (вул. Хрещатик, 16). Телефони: 279-03-93.

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- Відбудеться відкриття нового елітного стрілецького клубу «БЕКАС-Київ». Серед гостей на відкритті клубу присутні: начальник відділу розвитку неолімпійських видів спорту, наукового і медичного забезпечення Міністерства України у справах сім`ї, молоді і спорту Валентина Довгодько, провідний тренер штатних збірних команд України по неолімпійських видах спорту Надія Цюкало, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін, президент Федерації спортинга України Станіслав Михайлишин, головний тренер збірної України по спортингу Микола Браун. Збір в 16-15 біля автобуса на стоянці «Палац Україна» (ст.м. Палац Україна). Потрібна акредитація. Телефони: +38 044 501 70 19 +38 050 356 84 28.

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- - Відбудеться а перший в Україні Фестиваль природоохоронних територій «Парад парків 2010». Організатори - Програма розвитку ООН в Україні разом з Державною службою заповідної справи Мінприроди України, Асоціацією природоохоронних територій України і Шацьким національним природним парком. «Парад парків 2010» пройде 24 липня в Шацькому національному природному парку (пгт. Шацк, Волинська область) біля озера Велике Чорне. Для учасників пресс-тура забезпечений авто-переїзд Киев-Луцьк-Шацьк-Луцьк-Київ, з розміщенням (мешканням на дві ночі) в Луцьку). Виїзд з Києва 23 липня, повернення до Києва 25 липня (у 18.00 ). Телефон: 044 287 51 33.

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