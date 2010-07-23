Нацакадемію держуправління реформують

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпорядився розробити концепцію реформування Національної академії державного управління при Президентові України.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 23 липня “Про розроблення проекту концепції реформування Національної академії державного управління при Президентові України”, текст якого розміщено на сайті глави держави.

З метою забезпечення реформування Національної академії державного управління при Президентові України та посилення її провідної ролі у системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування В.ЯНУКОВИЧ доручив утворити робочу групу з розроблення проекту концепції реформування цього навчального закладу та призначити її керівником главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Глава держави також надав керівнику робочої групи право вносити зміни до її персонального складу, залучати до роботи в ній працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідні для роботи документи і матеріали.

Робочій групі поставлено завдання розробити і подати у чотиримісячний строк проект концепції реформування академії та пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його регіональних інститутів як цілісного навчального комплексу з сучасним інфраструктурним, інформаційно-технічним і кадровим забезпеченням діяльності, а також джерел фінансування такого розвитку.