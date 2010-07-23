Держгірпромнагляд лібералізує дозвільну систему

Заступник голови Державного комітету України з промислової безпеки, охороні праці і гірничого нагляду Степан ДУНАС відзначив, що Держгірпромнагляд розпочав лібералізацію дозвільної системи для суб`єктів господарювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Хмельницькому.

“Ми спростили процедуру оформлення дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою. Зокрема, скоротили перелік робіт - з 87 до 20. Більше того, Держгірпромнагляд перевірить підприємство тільки тоді, коли там буде зафіксований випадок травмування”, - відзначив він.

С.ДУНАС зазначив, що від цих заходів “обопільно виграють обидві сторони”

“З одного боку, ми посилюємо відповідальність власників підприємств і організацій за дотримання охорони праці, з іншого - лібералізуємо законодавство для малого і середнього бізнесу в частині перевірок підприємств”, - резюмував він.