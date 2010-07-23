Восени Янукович не відправить уряд у відставку

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ упевнений, що восени Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не відправить його уряд “реформаторів” у відставку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ заявив в інтерв`ю газеті “Київський телеграф”, коментуючи чутки про те, що восени глава держави відправить у відставку уряд.

”Це черговий блеф опозиції”, - сказав М.АЗАРОВ.

На його переконання, “нинішня влада єдина у розумінні цього, тому про відставку реформаторів не може бути мови”.

Водночас, М.АЗАРОВ заявив, що “влада повинна бути зосереджена в одних руках”.

“Тому я виступаю за сильну президентську республіку, в якій парламент, безумовно, має важливі контрольні та законодавчі повноваження”, - зазначив прем’єр.

За його словами, “сьогодні ми, по суті, навіть не вносячи змін до Конституції, цю модель влади і реалізуємо”.

“Що ж стосується різних пліток з приводу розколу, якихось непорозумінь у нашій команді, то можу відповідально заявити: ніякого розколу немає. Є окремі питання, з приводу яких виникають дискусії. Це природно», - вважає М.АЗАРОВ.

Водночас, констатував він, “ми ніколи свої особисті амбіції не виносимо на суд публіки; намагаємося не допустити, щоб суб`єктивні амбіції грали якусь роль в політиці”.

Прем’єр-міністр пошкодував, що “окремі наші товариші іноді дозволяють собі робити емоційні заяви”. “Це дає ґрунт для появи якихось бульварних провокацій: опозиція починає будувати якісь припущення. Це дійсно заважає спокійно працювати. Від кожного члена нашої команди вимагається виваженість, розсудливість, спокій, витримка і вміння стримувати свої емоції. Ніякого розколу в команді в найближчі роки не буде. І не буде ніяких поразок”, - підсумував М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО 22 липня заявив про можливість восени або відставки прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА, або зміни половини складу уряду.

"Це зараз найбільша інтрига - конфлікт усередині Партії регіонів. Відносно уряду є два сценарії: повна відставка або зміна половини міністрів", - сказав віце-спікер.