Курс НБУ на 26.07.10

Офіційний курс НБУ на 26.07.10100 USD – 789.6000 (23 липня – 789.7000) 100 EUR – 1018.3471 (23 липня – 1014.7645) 10 RUR – 2.5987 (23 липня – 2.5874)Облікові курси банківських металів на 26.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 94653.30 (23 липня – 93737.39) 961 XAG 10 Срібло – 1434.70 (23 липня – 1407.25) 962 XPT 10 Платина – 121993.20 (23 липня-119876.46) 964 XPD 10 Паладій – 36479.52 (23 липня-35457.53)

Офіційний курс НБУ на 26.07.10 100 USD – 789.6000 (23 липня – 789.7000) 100 EUR – 1018.3471 (23 липня – 1014.7645) 10 RUR – 2.5987 (23 липня – 2.5874) Облікові курси банківських металів на 26.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 94653.30 (23 липня – 93737.39) 961 XAG 10 Срібло – 1434.70 (23 липня – 1407.25) 962 XPT 10 Платина – 121993.20 (23 липня-119876.46) 964 XPD 10 Паладій – 36479.52 (23 липня-35457.53)

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