Сьогодні до Криму прибуває Путін, а до Києва - патріарх Кирило

Сьогодні в Криму Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ, який знаходитиметься з одноденним робочим візитом в Україні.

Також до Києва сьогодні прилітає патріарх Кирило - на засідання Священного синоду РПЦ. Офіційна програма візиту Патріарха не передбачає зустрічі з президентом - лише з прем`єр-міністром Миколою Азаровим в спокоях Софіївського собору в Києві, повідомляє Фокус. Проте преса писала, що неофіційні переговори з Віктором Януковічем вже відбулися в Криму, на дачі президента .

Як і раніше, візит Патріарха на канонічну територію РПЦ супроводжується скандалами: українські націоналісти з організації «Свобода» вже провели в Києві минулого тижня серію пікетів.

У зв`язку з цим Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення акцій протесту в столиці 25-28 липня.

Таке рішення суд прийняв вчора пізно увечері після тривалого засідання, повідомили УНІАН в прес-службі ВО.

Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд Києва розглядав справу за позовом КМДА про обмеження права громадян на мирні збори під час перебування в місті 25-28 липня предстоятеля РПЦ КИРИЛА.

У своєму позові КМДА просила суд встановити обмеження права на мирні збори шляхом заборони декільком організаціям і групам громадян проводити заходи з 25 по 28 липня в центральній частині Києва і поблизу будівництва кафедрального собору на Залізничному шосе.

Позивач мотивував свої вимоги тим, що присутність біля місць, які відвідає патріарх Кирило, «учасників вказаних акцій може привести до зіткнень між представниками різних релігійних конфесій і політичних напрямів і створення умов, які перешкоджають нормальній життєдіяльності міста».