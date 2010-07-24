Путін прибув до Севастополя

Сімферополь. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН прибув до Криму для зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, літак з керівником російського уряду приземлився в аеропорту «Бельбек» під Севастополем. Звідти В.ПУТІН попрямує на Південний берег Криму, де проводить відпустку В.ЯНУКОВИЧ.

У «Бельбеку» російського прем`єра зустрічали керівники автономії, Севастополя і командувач Чорноморським флотом РФ Володимир КОРОЛЬОВ.

Не виключено, що після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ПУТІН відвідає міжнародний байкерський зліт, який відкрився напередодні в районі Севастополя.