Путін прибув до Севастополя
13:50, 24 липня 2010Різне
0
Янукови у цей час був на дачі
Сімферополь. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН прибув до Криму для зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як передає кореспондент УНІАН, літак з керівником російського уряду приземлився в аеропорту «Бельбек» під Севастополем. Звідти В.ПУТІН попрямує на Південний берег Криму, де проводить відпустку В.ЯНУКОВИЧ.
У «Бельбеку» російського прем`єра зустрічали керівники автономії, Севастополя і командувач Чорноморським флотом РФ Володимир КОРОЛЬОВ.
Не виключено, що після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ПУТІН відвідає міжнародний байкерський зліт, який відкрився напередодні в районі Севастополя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter