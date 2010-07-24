Путін подякував Януковичу за рішення по ЧФ

СЕВАСТОПОЛЬ. Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін подякував президентові України Віктору Януковичу за те, що він допоміг поліпшити російсько-українські відносини.

Путін, виступаючи на 14-м міжнародному байк-шоу, яке проходит під Севастополем біля озера Гасфорт, привітав моряків з Днем військово-морського флоту Росії, що настає. "Завтра російські і українські моряки будуть разом, як разом були наші народи багато століть", - заявив Путін.

"За це велике спасибі керівництву України, перш за все президентові Віктору Януковичу - і за вирішення по Чорноморському флоту Росії, і за атмосферу, яку він створює у взаєминах між нашими братськими народами", - сказав глава російського уряду.