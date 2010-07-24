Міністра економіки України Василя ЦУШКА обрано головою СПУ, а екс-лідера партії Олександра МОРОЗА – почесним головою СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у голосуванні за кандидатуру В.ЦУШКА взяли участь 302 делегати зїзду СПУ, при цьому недійсними визнано 14 бюлетенів.

За В.ЦУШКА проголосували 255 делегатів з’їзду, проти – 33. Голосування було таємним.

Як повідомляв УНІАН, двоє кандидатів на посаду голови СПУ - Віктор СУБОТІН та Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - на з’їзді зняли свої кандидатури, тому у бюлетенях була лише одна кандидатура В.ЦУШКА.

Також усі делегати з’їзду шляхом відкритого голосування обрали О.МОРОЗА почесним головою СПУ.