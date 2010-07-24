ГОЛОВНЕ на 24 липня

УКРАЇНА-РФ

Сьогодні Путін приїде до Криму, а патріарх Кирило - до Києва

Сьогодні в Криму Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ, який знаходитиметься з одноденним робочим візитом в Україні.

Також до Києва сьогодні прилітає патріарх Кирило - на засідання Священного синоду РПЦ. Офіційна програма візиту Патріарха не передбачає зустрічі з президентом - лише з прем`єр-міністром Миколою Азаровим в спокоях Софіївського собору в Києві, повідомляє Фокус. Проте преса писала, що неофіційні переговори з Віктором Януковічем вже відбулися раніше на дачі президента в Криму .

Як і раніше, візит Патріарха на канонічну територію РПЦ супроводиться скандалами: українські націоналісти з організації «Свобода» вже провели в Києві минулого тижня серію пікетів.

У зв`язку з цим Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення акцій протесту під час перебування в столиці 25-28 липня Патріарха Московського Кирила.

Таке рішення суд прийняв вчора пізно увечері після тривалого засідання, повідомили УНІАН в прес-службі Всеукраїнського об`єднання «Свобода».

Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд Києва розглядав справу за позовом КМДА про обмеження права громадян на мирні збори під час перебування в місті 25-28 липня предстоятеля РПЦ КИРИЛА.

У своєму позові КМДА просила суд встановити обмеження права на мирні збори шляхом заборони декільком організаціям і групам громадян проводити заходи з 25 по 28 липня в центральній частині Києва і поблизу будівництва кафедрального собору на Залізничному шосе.

Позивач мотивував свої вимоги тим, що присутність біля місць, які відвідає патріарх Кирило, «учасників вказаних акцій може привести до зіткнень між представниками різних релігійних конфесій і політичних напрямів і створення умов, які перешкоджають нормальній життєдіяльності міста».

Москва готова інвестувати в харчопром і здравниці Криму

Сімферополь. Голова Поради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і мер Москви Юрій ЛУЖКОВ підписали програму співпраці між урядами російської столиці і Кримської автономії на 2011-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, в програмі, зокрема, міститься пункт про вивчення можливостей інвестування московських підприємницьких структур і уряду столиці Росії в кримські підприємства харчової промисловості, сільське господарство, будівництво житлових комплексів, санаторіїв, готелів, а також програму розвитку малої авіації і яхтового туризму.

Згідно програмі, московські школярі і ветерани Великої Вітчизняної війни зможуть відпочивати в здравницях півострова на основі прямих договорів туроператорів Москви з кримськими санаторно-курортними установами.

«Є маса питань, в яких ми можемо обмінюватися досвідом, наприклад, в охороні здоров`я... У програмі навіть є пункт відкрити в другій половині наступного року в Москві магазини, де реалізовуватиметься кримська продукція. Розглядатимемо проект будівництва моста Керч-Кубань і багато інших питань», - сказав В.ДЖАРТИ журналістам після підписання документа в Сімферополі.

Влада

Цушко вибраний головою СПУ

Міністр економіки України Василь ЦУШКО вибраний головою СПУ, а экс-лидер партії Олександр МОРОЗ - почесним головою СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, в голосуванні за кандидатуру В.ЦУШКО взяли участь 302 делегати зъезда СПУ, при цьому недійсними визнано 14 бюлетенів.

“За” В.ЦУШКО проголосували 255 делегатів з`їзду, проти - 33. Голосування було таємним.

Як повідомляв УНІАН, двоє кандидатів на посаду голови СПУ - Віктор СУББОТІН і Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - на з`їзді зняли свої кандидатури, тому в бюлетенях була лише одна кандидатура В.ЦУШКО.

Також всі делегати з`їзду шляхом відкритого голосування вибрали А.МОРОЗА почесним головою СПУ.

Цушко не покине пост міністра економіки

Кандидат на пост голови СПУ, міністр економіки України Василь ЦУШКО заявляє, що він категорично проти опозиційності Соцпартії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час позачергового з`їзду СПУ, проходящего сьогодні в Києві.

«Я категоричний противник опозиційності», - сказав В.ЦУШКО.

За його словами, партія повинна керуватися принципом «партнерство ради творення».

Як сказав В.ЦУШКО, більшість обкомів СПУ під час президентських виборів підтримали кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента України. «А зараз що: давай ату його?», - перепитав він.

В.ЦУШКО підкреслив, що, очоливши СПУ, не піде з поста міністра економіки. За його словами, він розмовляв на цю тему з В.ЯНУКОВІЧЕМ, і Президент сказав йому, що не заперечує проти того, аби він очолив СПУ, підкресливши, що «це - твоє право».

В той же час В.ЦУШКО заявив однопартійцям, що, будучи лідером СПУ, на посту міністра економіки підписуватиме рішення, не відповідні програмі партії.

Він підкреслив, що ті, хто сьогодні проголосують за його кандидатуру, повинні враховувати цей момент.

Також він попередив членів партії: «Якщо ви розраховуєте, що завтра ЦУШКО знайде спонсора в особі декількох олігархів, то потрібно розуміти, що СПУ служитиме олігархам, тому що вони платять, а хто платить за музику, той танцює дівчину».

В.ЦУШКО підкреслив, що СПУ сьогодні знаходиться «в серйозній кризі». Він призвав всіх членів партії зробити все для того, щоб перемогти на місцевих виборах.

На таємне голосування бюлетенями за обрання керівника СПУ була винесена лише кандидатура В.ЦУШКО.

Віктор СУББОТІН зняв свою кандидатуру на користь В.ЦУШКО і призвав членів партії проголосувати за нього.

Також відгукнула свою кандидатуру Валентіна СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Вона заявила, що готова бути «правою рукою» В.ЦУШКО на посту глави партії і допомагати йому в роботі.

Азаров: Мінздоров чекає серйозне чищення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ попереджає керівництво і чиновників Міністерства охорони здоров`я про персональну відповідальність за порушення тендерних процедур при закупівлі медичного устаткування і ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході відвідин Центру ядерної медицини в Києві.

«Потрібне дуже серйозне чищення тих людей, які причетні до нераціональних закупівель, до нераціонального проведення тендерів, і таку роботу ми проводимо», - сказав Н.:АЗАРОВ.

При цьому, за його словами, уряд не афішує таке чищення кадрів. «Тут не потрібна афіша, але кожен повинен знати, що за свої вчинки або дії він відповідатиме рано чи пізно. У нас є великий арсенал заходів, якими ми користуємося, користувалися, і ми регулярно такі процедури проводимо. Міністр прекрасно про це знає», - підкреслив прем`єр.

Н.АЗАРОВ назвав недопустимим проведення державних закупівель медичного устаткування і лікарських препаратів без тендерних процедур.

«Це широко застосовувалося попереднім урядом і привело до розбазарювання фінансів. Мільярдні суми витрачалися. Це ж неправильно? Не скрізь у нас, на жаль, коштують люди, здатні розрізняти власні і державні інтереси. Це велика проблема», - вважає прем`єр.

Фінанси

Держказначейство заборонило витрачати гроші з бюджету

Держказначейство довело до відома розпорядників бюджетних коштів, що не виділятиме грошові кошти для закупівлі автомобілів, меблів, а також ремонт державних приміщень.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУКЬЯНЕКО.

Він відзначив, що таке рішення Держказначейство прийняло у виконання доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА від 21 липня.

«Держказначейство офіційно повідомило всіх одержувачів і розпорядників бюджетних коштів про те, що не здійснюватиме фінансування на ці цілі. Таке рішення прийняте у виконання доручення прем`єр-міністра у зв`язку з необхідністю економії і ефективного використання державних коштів», - сказав В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Н.АЗАРОВ дав доручення Держказначейству припинити фінансування із загального і спеціального фондів відповідних розпорядників засобів, якщо ці засоби планується використовувати для закупівлі автомобілів, меблів і проведення ремонтів.

Він відзначив, що питання підготовки бюджету наступного року обговорював напередодні з Президентом, і Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що бюджет наступного року має бути украй економним. «Президент підкреслив, що цей бюджет повинен грати стабілізуючу роль, бути бюджетом жорсткої економії і ефективного використання засобів. У зв`язку з цим я звертаюся до членів Кабінету міністрів, керівників міністерств і відомств з вимогою навіть не планувати використання засобів на придбання нових службових автомобілів, дорогої техніки, меблів, не допускати витрачання засобів на ремонти кабінетів і так далі Це ж стосується і бюджетних коштів поточного року», - сказав прем`єр.

ЖКХ

До 2014 р. 70% ЖКУ надаватиметься приватниками

У сфері ЖКУ в Україні працює доки лише 570 приватних компаній недержавних підприємств на 230 тисяч житлових будинків. повідомив в інтерв`ю "Дзеркало тижня" міністр ЖКХ Юрій Хивріч.

"Це десь 6-8%. До кінця 2014 року плануємо досягти 70%. За рахунок переходу жеків на приватні рейки у тому числі. Житлово-комунальне господарство - це бізнес. Притому бізнес постійний і прибутковий. Тому що світло і ліфт потрібні щодня. Нам варто лише відкрити двері, забезпечити конкурентне середовище і встановити чіткі правила гри. Запевняю вас, обслуговувати житло піде багато хто. Ось з монополістами (тепло-вода), дійсно, складніше. Ціни не відповідають витратам. В цьому випадку - лише збитки. Тому сюди йдуть неохоче. Проте оптимізація тарифів і поправки в закон про концесію можуть стати дієвими інструментами рішення і цієї проблеми", - відзначив він.

ЖКХ заборговувало по газу і теплу 3,5 мільярдів

Підприємства ЖКХ в 2010 році заборговували газівникам 2,5 млрд. грн., повідомив міністр ЖКХ Юрій Хивріч в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" 27 (807) від 17 липня - 6 серпня 2010 р.

За словами міністра, ситуація в ЖКХ досягла критичної крапки. "Збитки наших підприємств торік склали 1,7 млрд. грн., що не дає можливості розраховуватися за енергоресурси. Сьогодні 2,5 млрд. заборгованість по газу. Мільярд - по електроенергії. 166 мільйонів - борги по заробітній платі. Мережі старіють. Їх зношеність доходить до 50 відсотків. Ми не можемо надавати ні якісних, ні системних послуг", - підкреслив він .

Ю.Хивріч нагадав, що Мінтруда пообіцяло понизити поріг субсидій до 10% сукупного доходу для непрацюючих сімей і 15% - для тих, що працюють. На субвенції і пільги до місцевих бюджетів цього року вже закладено 5,9 млрд. грн.

Транспорт

УЗ відбудує розмитий зливою міст на кордоні з Румунією

«Укрзалізниця» інвестує 5,7 млн. грн. у відновлення зруйнованого зливою моста на ділянці Вадул-Сирет-Государственная кордон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, таке рішення прийняв інвестиційний комітет «Укрзалізници».

Зокрема, найближчим часом Львівська залізниця оголосить конкурс з виготовлення проектно-кошторисної документації і відновлення водовідвідного спорудження моста.

Залізничники сподіваються повністю відбудувати міст впродовж цього року.

Як повідомлялося, 28 червня 2010 р. на перегоні Вадул Сирет-Госграніца була підмита і розвалена берегова опора арочного кам`яного моста завдовжки 10,8 м і заввишки 7,8 м. Рух поїздів на цьому перегоні був зупинений.

Лужків знов запропонував побудувати Керченський міст

Сімферополь. Будівництво моста через Керченську протоку між Росією і Україною є вигідним проектом і сприятиме розвитку інфраструктури східного Криму, вважає мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Сімферополі на зустрічі з керівниками Криму.

«Ми недавно купили ще одну здравницю, яку упорядковуватимемо, недалеко від Керчі. Коли ми говоримо про східний напрям (Криму), там є, я вивчив це, прекрасні можливості розвитку, розширення за участю Москви. Коли ми говоримо про цей напрям, я знову хотів би запропонувати ту ідею, з якою ми вийшли років 10-11 тому, по будівництву Керченського моста», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

«Це приголомшлива по вигідності справа. Це скорочення на тисячу кілометрів дороги дотримання Лондон-Індія. Це скорочення (часу) перевезень. Це вигідний напрям. Це розвиток східної частини Криму», - відзначив мер столиці Росії.

За його словами, тема будівництва моста останніми роками «була обнулена» не по економічних, а по політичних мотивах. «Потрібно було поставити все більше і більше бар`єрів між нами, між нашими країнами», - вважає Ю.ЛУЖКОВ.

В той же час, на його думку він, Росію і Україну «ніхто ніколи не роз`єднає». «Тим більше, якщо ми прагнутимемо вирішувати питання разом, ми будемо успішніші. Успішніше в чому? Успішніше в служінні своїм громадянам: Україна - своїм, Росія - своїм», - заявив мер Москви.

Як повідомляв УНІАН, міст через Керченську протоку скоротить транспортну дорогу з Херсона до Новоросійська на 450 кілометрів.

Кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ в квітні заявляв, що переконав президентів Росії і України Дмитра МЕДВЕДЕВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності швидкого будівництва транспортного переходу через протоку. За його даними, російська сторона зацікавлена в тому, аби міст був готовий до 2014 року - на початок Олімпіади в Сочі.

В.ЯНУКОВІЧ під час президентської передвиборної кампанії обіцяв побудувати міст.

Погода

Завтра в Україні очікується плюс 30°

Завтра в західних областях України очікуються дощі з грозами, місцями сильні дощі, в Карпатах дуже сильні дощі, температура вночі 13-18°, вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Як повідомили УНІАН в Укргидрометцентре, на останній території мінлива хмарність, переважно без опадів, лише вдень в Криму, Приазов`ї і східній частині України місцями короткочасні грозові дощі. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°, на півночі Лівобережжя до 35°.

Вітер південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз місцями град і шквали 15-20 м/с, на заході в окремих пунктах 25-28 м/с.

У Київської області в неділю осідання не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 19-21°, вдень біля 30°.

Сьогодні температура води в Чорному і Азовському морях 26-27°, в Дніпрі біля Києва 28°.