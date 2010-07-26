Держкомпідприємництва пропонує передавати ліцензії у спадок

Глава Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ пропонує ввести систему передачі ліцензій у спадок. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник глави комітету Сергій ТРЕТЯКОВ.

Він відзначає, що це європейська норма.

Ця норма може бути введена на всі види ліцензій. Але для цього необхідно ввести додаткові умови, щоб правонаступник підтвердив свою кваліфікацію. «Основна вимога – кваліфікація, можливість займатися певним видом діяльності», - говорить С.ТРЕТЯКОВ.