ГОЛОВНЕ на 26 липня

Ротації Кабмін призначив Благодиря головою Держрезерву

Кабінет Міністрів України призначив Юрія БЛАГОДИРЯ головою Державного комітету України з питань державного матеріального резерву.

Відповідне розпорядження Кабміну №1495-р від 21 липня 2010 року опубліковано на сайті уряду.

Перепризначено першого заступника голови ДПАУ

Кабінет міністрів України провів низку кадрових призначень у Державній податковій адміністрації України (ДПАУ).

Зокрема, розпорядженням Кабміну № 1492-р від 21 липня 2010 року, текст якого розміщено на офіційному сайті уряду, з посади заступника голови ДПАУ звільнено Сергія ЧЕКАШКІНА.

Крім того, з посади першого заступника голови ДПАУ звільнено Валерія МАЛІКОВА (розпорядження Кабміну № 1490-р від 21 липня 2010 р.) у зв`язку з переведенням на посаду заступника голови ДПАУ (розпорядження № 1493-р від 21 липня 2010 р.).

На посаду першого заступника голови ДПАУ призначено Віталія ЗАХАРЧЕНКА (розпорядження Кабміну № 1491-р від 21 липня 2010 р.).

ПЕК Янукович і Путін не говорили про злиття «Газпрому» і «Нафтогазу» Під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА в Криму питання про злиття «Газпрому» і «Нафтогазу» не обговорювалося.

Як повідомляється на офіційному сайті російського уряду, про це заявив В.ПУТІН, підбиваючи підсумки переговорів з В.ЯНУКОВИЧЕМ «Об`єднання не обговорювалося, але ми говорили про проблеми наших відносин у сфері енергетики. Ми говорили про розвиток трубопровідного транспорту, про «Південний потік», про розвиток ГТС України, про можливу участь Росії у різних проектах. Це все поки що речі дуже сирі, вони на рівні експертного обговорення знаходяться. Але ми про це говорили досить детально, у тому числі із залученням фахівців з уряду України», - зазначив В.ПУТІН.Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня В.ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». 20 червня М.АЗАРОВ, коментуючи заяву голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА про те, що злиття компаній стане наступним етапом після створення суб`єктами спільного підприємства, заявив, що злиття "Нафтогазу України" і "Газпрому" не буде.

Роздрібний тариф на електроенергію на серпень підвищено

Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила на серпень роздрібний тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги, порівняно з липнем, на 1,9% - до 54,19 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Про це йдеться у постанові комісії від 23 липня № 873, текст якої має УНІАН.

Водночас регулятор знизив роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги на 1,99% - до 67,9 коп. за кВт/год.

«Київенерго» отримало майже 196 млн. грн. збитків

АК «Київенерго» завершила січень-червень 2010 року з чистим збитком 195,774 млн. грн., тоді як за підсумками аналогічного періоду 2009 року чистий прибуток компанії склав 672,695 млн. грн.

Про це йдеться в звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно повідомленню, за звітний період компанія збільшила чистий дохід на 33,6% – до 4 млрд. 345,223 млн. грн., а валовий збиток скоротила в 3,7 разу – до 182,725 млн. грн.

Довідка УНІАН. АК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.

Статутний фонд «Київенерго» складає 27 млн. 91 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

50%+1 акція «Київенерго» належать НАК «Енергетична компанія України». 12,73% акцій, що належать київській міській общині, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Киевенергохолдніг». До кінця травня 2007 року номінальним утримувачем вказаного пакету був КБ "Хрещатік". З червня 2007 року як власник цього пакету виступала компанія Trelodia Investments Ltd. (Кіпр).

Крім того, за станом на січень 2008 року 24,97% акцій "Київенерго" сконцентрувала кіпрська Kapiton Trading Ltd. Ще 15,71% акцій контролює Fluminea Limited (Кіпр).

«Київенерго» в 2009 році скоротила чистий збиток в 3,3 разу в порівнянні з 2008 роком – до 129,860 млн. грн.

Україну відвідає єврокомісар з питань енергетики

Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер EТТІНҐЕР 27-28 липня відвідає Україну.

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні.

В ході візиту Г.EТТІНҐЕР візьме участь у конференції "Підтримка енергетичної безпеки та інвестицій у Чорноморському регіоні", що відбудеться в Одесі 27 липня.

Разом із міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ він виголосить на конференції головну доповідь. Також планується двостороння зустріч Г.EТТІНҐЕРА із Ю.БОЙКОМ.

Наступного дня, 28 липня, Єврокомісар зустрінеться у Києві із прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Чавес погрожує припинити експорт нафти до США

Президент Венесуели Уго Чавес пригрозив припинити експорт нафти до США у разі якщо, його країна зазнає нападу Колумбії, повідомляє Reuters. Виступаючи перед тисячами своїх прихильників, Чавес заявив, що Венесуела "не дасть ані краплі нафти" в США у разі колумбійської "збройної агресії".

Відносини між двома латиноамериканськими сусідами - Венесуелою і Колумбією, які завжди були непростими, минулого тижня знов загострилися. У четвер Колумбія на позачерговому засіданні Організації Американських держав у Вашингтоні надала докази присутності колумбийських повстанських угрупувань на венесуельській території. Після цього Уго Чавес заявив про розрив дипломатичних відносин.

У неділю Чавес, повідомляє Associated Press, оголосив про скасування свого візиту на Кубу з огляду на напруженість у відносинах з Колумбією.

США є основним імпортером венесуельської нафти, нагадує РіА "Новости". Доведені запаси нафти Венесуели становлять близько 11 мільярдів тонн (7% світових запасів). Найбільші родовища країни - Маракайбо, Фалкон, Орієнтал, Апуре, Пояс Оріноко.

Фінанси. Банки Профіцит платіжного балансу України за І півріччя становив 4,4 млрд. дол. - НБК

Профіцит платіжного балансу України за підсумками першого півріччя 2010 року (попередні дані) становив 4,4 млрд. дол. проти дефіциту в 7,271 млрд. дол. у січні-червні 2009 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними Нацбанку, в червні ц.р. профіцит зведеного платіжного балансу в 2,8 млрд. дол. був максимальним з початку фінансової кризи і другим за всю історію України (після листопада 2005 року, коли були продані «Криворіжсталь» і банк «Аваль»).

«Головний внесок у формування такого профіциту був забезпечений за рахунок залучення урядом кредиту від російського банку «ВТБ» з метою фінансування бюджетного дефіциту (2 млрд. дол.)», – говориться в повідомленні.

Профіцит поточного рахунку в червні ц.р. залишався близьким до рівня двох попередніх місяців – 195 млн. дол.

За січень-червень 2010 року профіцит поточного рахунку становив 472 млн. дол. порівняно з дефіцитом у 835 млн. дол. у першому півріччі 2009 року.

«Збільшення профіциту торгівлі послугами виступає головним чинником покращення стану поточного рахунку. У першій половині року профіцит становив 1,9 млрд. дол. порівняно з 0,5 млрд. дол. у відповідному періоді минулого року.

В основному це було викликано збільшенням надходжень від транспортування природного газу в 2,5 разу (за рахунок зростання як тарифів, так і обсягів постачань)», – відзначають в НБУ.

У червні 2010 року профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій становив 2,6 млрд. дол., за січень-червень ц.р. – 4 млрд. дол. (у першому півріччі 2009 року дефіцит становив 6,4 млрд. дол.).

За даними Нацбанку, одним із чинників профіциту фінансового рахунку став значний обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій (сальдо – 755 млн. дол.). Приплив спостерігався як у банківській системі (283 млн. дол.), так і в інших секторах економіки. Проте в цілому за січень-червень ц.р. приплив інвестицій залишається невисоким – лише 2,3 млрд. дол. (на 4,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 року), з яких надходження до банківського сектора становили 39%.

У червні 2010 року позитивне зведене сальдо платіжного балансу у розмірі 2,8 млрд. дол. дозволило продовжити процес відновлення резервних активів. Їх обсяг станом на 1 липня 2010 року становив 29,5 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 4,9 місяця майбутнього періоду.

«Ощадбанк» скоротив прибуток на 51,5% ВАТ «Ощадбанк» (Київ) в II кварталі 2010 року скоротило прибуток на 51,5%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 365,249 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, за звітний період активи банку скоротилися на 2% і на 1 липня 2010 року склали 58,747 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 1%, до 44,101 млрд. грн., зобов`язання – на 3%, до 42,205 млрд. грн. Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 13,892 млрд. грн., власний капітал збільшився на 1% – до 16,543 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

Альфа-банк» пролонгував кредит КГГА

ПАО «Альфа-банк» пролонгував кредит на 750 млн. грн., наданий Київській міській державній адміністрації (КГГА).

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Нагадаємо, в квітні минулого року КГГА взяла кредит у розмірі 750 млн. грн. у «Альфа-банка» і 150 млн. грн. – у банку «Хрещатик» для погашення заборгованості перед АЕК «Київенерго».

За інформацією прес-служби, «Альфа-банк» спочатку надавав вказані кошти під 21,5% річних, але за час дії кредитного договору ставка знижувалася тричі і на липень 2010 року вона складає 16% річних.

У повідомленні також йдеться про досягнуті домовленості щодо реструктуризації кредитів комунальним підприємствам міста – Київському метрополітену і «Київпастрансу».

«У зв`язку з невчасним виконанням зобов`язань позичальниками банк був вимушений удатися до штрафних санкцій, підвищивши процентні ставки за кредитами. Згідно умовам реструктуризації ставки за кредитами знижені до ринкового рівня», – сказано в повідомленні.

При цьому прес-служба банку не надає детальної інформації про умови видачі та пролонгації вказаних кредитів.

Довідка УНІАН. ПАО «Альфа-банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку склали 27,167 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,843 млрд. грн., зобов`язання – 24,037 млрд. грн., капітал банку – 3,716 млрд. грн., власний капітал – 3,129 млрд. грн.

Золото зупинило ріст Ціни на золото стабільні у понеділок, оскільки результати стрес-тестів європейських банків відповідали очікуванням і знизили привабливість золота як надійної інвестиції, повідомляє Рейтер.

У 13.55 МСК золото торгувалося по $1.188,80 за унцію в порівнянні з $1.189,05 на закриття торгів у п`ятницю, а ф`ючерси з поставками в серпні в Нью-Йорку додали $0,70 до $1.188,50 за баррель.

"Коли ціни опустилися нижче $1.200, підвищився попит з боку ювелірів", - сказав аналітик Credit Agricole Робін Бхар, додавши, що інвестори, дізнавшись результати стрес-тестів європейських банків, переключилися на більш ризиковані активи.

З 91 банку лише сім не пройшли тести, і це укріпило довіру інвесторів до банківської системи.

"Чинники, які сприяють зростанню цін на золото, не зникли, - сказав Бхар. - Просто вони відійшли на другий план, оскільки побоювання, пов`язані з банками і рівнями заборгованості, на якийсь час стихли".

На початку червня ціни досягли абсолютного рекорду $1.264,90 за унцію на тлі хвилювань з приводу суверенної заборгованості в єврозоні.

Запаси найбільшого в світі "золотого" ETF-фонду SPDR Gold Trust у п`ятницю залишилися на рівні 1.302,046 тонни в порівнянні з рекордними 1.320,436 тоннами 29 червня.

Інвестори чекають на дані про продажі житла в США за червень.

ЖКХ Житлово-комунальні тарифи в Україні буде підвищено з 15 жовтня

Міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги буде підвищено з 15 жовтня.

Про це Ю.ХІВРИЧ повідомив в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті "Сегодня" (№ 161 від 26 липня 2010 року).

"З 15 жовтня, коли почнеться новий опалювальний сезон. У нас немає іншого виходу. Зміна цін на тепло і гарячу воду – це регуляторний акт, який має пройти обговорення впродовж двох місяців, починаючи з 1 серпня, коли НКРЕ довела ціни до витрат. Підвищення вартості тепла і гарячої води буде від 20 до 30% залежно від регіону, ці цифри ще розраховують фахівці. Це лише газова складова (в середньому 53% від собівартості), значить, беремо половину", - сказав Ю.ХІВРИЧ.

За його словами, рівень тарифів відрізнятиметься по регіонах. "Зробити єдині тарифи для всієї країни складно, в кожному місті різна структура витрат. У собівартості тепла, наприклад, відсоток ціни газу різний від 50% до 60% і вище. В Україні працює близько 35 ТЕЦ (теплоелектроцентраль дає як тепло, так і електроенергію, на відміну від котельних, які дають лише тепло). Вартість гігакалорії тепла у ТЕЦ – 160-200 грн., а у невеликої котельної 240-270 грн. – це за старої ціни газу 872 грн. за 1000 кубів, звідси і різниця", - пояснив міністр.

Ю.ХІВРИЧ вважає, що в кожному регіоні існують можливості зниження тарифів. "Якщо в місті, наприклад, три котельні й кожна працює на третину потужності, тому що споживачів стало менше – закрилися підприємства, частина шкіл, лікарень і дитсадків перейшли на індивідуальне опалювання, то вочевидь, що втрьох вони спалять більше газу, ніж одна котельна, завантажена на 100%. Це одна з причин наших збитків. Тому ми з трьох котельних дві закриваємо, на одній робимо капремонт з повною заміною устаткування на менш енергоємне. По Україні закрили вже 600 котельних", - сказав він.

За словами міністра, в Києві в даний час вартість житлово-комунальних послуг становить 60% їх собівартості, тоді як по всій Україні - 80-85%. "Тепер скрізь виставлять рахунок на 100% собівартості, але невідомо, як зміниться ціна в Києві - можливо, знову частково дотуватимуть з міськбюджету", - сказав Ю.ХІВРИЧ.

Уряд планує відмовитися від державних ЖЕКів

Уряд планує до 2015 року відмовитися від державних житлово-експлуатаційних контор.

Про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті "Сегодня" (№ 161 від 26 липня 2010 року).

"Ми приймемо закон, щоб з 2015 року були тільки ОВББ (об`єднання власників багатоквартирних будинків - УНІАН), а державні ЖЕКи було відмінено. З 2011 по 2014 рік проводитиметься роз`яснювальна робота. У тому числі і пряником. Так, на ОВББ у бюджеті МінЖКГ на цей рік закладено 100 тис. грн., щоб люди відремонтували покрівлю, стояки, підвали, 45 млн. ми виділили на ремонт ліфтів саме в ОВББ. Наступного року на дотації ОВББ закладено 1,5 млрд. грн. Держава заохочуватиме тих, хто узяв на себе цю ношу", - повідомив Ю.ХІВРИЧ.

Міністр нагадав, що в 1996 році держава передала все житло місцевому самоврядуванню, а у 1999 році було скасовано дотації на капітальний ремонт з держбюджету. "Сьогодні 85-90% квартир приватні. Зараз прийнято у першому читанні законопроект про зміни до закону про ОВББ, який закріплює за мешканцями частину під`їзду, підвалу, покрівлі. Коли його приймуть у цілому і він набуде чинності, зникне ситуація, коли у квартирі "ваше", а в під`їзді "наше" - комунальників. Держава не може сьогодні утримувати і ремонтувати будинки. Ми створимо умови, щоб була можливість у мешканців самим їх утримувати", - підкреслив він.

Соцполітика Янукович повернув до ВР закон про тарифи для електротранспорту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями законопроект «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про міський електричний транспорт».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Представляти пропозиції Президента під час повторного розгляду документа в парламенті буде міністр житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ, інформує прес-служба.

Як зазначається у повідомленні, згідно з проголосованим ВР 1 липня законопроектом, встановлювалася норма, яка передбачала застосування для міського електричного транспорту при проведенні основної діяльності, пов`язаної з пасажироперевезеннями, тарифу для населення на спожиту електричну енергію.

Між тим Президент вважає, що прийняття такої норми суперечить статті 116 Конституції України, статті 4 Закону «Про ціни і ціноутворення», а також не узгоджується з рішенням Конституційного Суду від 2 березня 1999 року в частині розмежування повноважень Верховної Ради, Кабінету міністрів та місцевих органів влади щодо тарифоутворення.

Підприємництво Законопроект про гральний бізнес розроблять до серпня Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) спільно з Міністерством фінансів до кінця липня завершать розробку законопроекту про гральний бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник голови комітету Сергій ТРЕТЯКОВ.

«Гральний бізнес регулюватимуть жорстко, не так, як це було в останні роки», - наголосив він.

С.ТРЕТЯКОВ також повідомив, що законопроект у серпні буде направлено на узгодження з усіма міністерствами і відомствами. «Практично всі оператори ринку згодні з нашим підходом до регулювання сфери», - підкреслив він.

Законопроектом пропонується визначити такі зони для грального бізнесу: 5-зіркові готелі на всій території України, 3-4-зіркові готелі тільки у Криму, і будуть визначені окремі міста-курорти, де це можна буде запровадити. Список міст на сьогодні уточнюється, також тривають переговори з губернаторами.

Ліцензія коштуватиме 5 млн. дол. на 7 років. Будуть збережені торгові патенти – на кожну гральну одиницю буде свій торговий патент.

«Будуть визначені жорсткіші умови до організатора азартних ігор, до грального залу, приміщень, де буде організовано гральний бізнес. Гральні автомати ми поки пропонуємо заборонити, однак ми подивимося, як будуть всі міністерства і відомства (підходити до цього питання – УНІАН). Інтерактивні ігри ми також пропонуємо заборонити. Тобто грати, якщо вдома, ви можете, а надання послуг з інтерактивних ігор буде заборонене», - сказав С.ТРЕТЯКОВ.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Він діє до ухвалення спеціального закону, який дозволить займатися таким бізнесом у спеціально створених зонах.

Держкомпідприємництва пропонує передавати ліцензії у спадок

Глава Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ пропонує ввести систему передачі ліцензій у спадок. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник глави комітету Сергій ТРЕТЯКОВ.

Він відзначає, що це європейська норма.

Ця норма може бути введена на всі види ліцензій. Але для цього необхідно ввести додаткові умови, щоб правонаступник підтвердив свою кваліфікацію. «Основна вимога – кваліфікація, можливість займатися певним видом діяльності», - говорить С.ТРЕТЯКОВ.

Машинобудування Кабмін вирішив піти на мирову з покупцем «Луганськтепловозу» Кабінет Міністрів України своїм розпорядження №1501 від 21 липня цього року доручив Фонду державного майна (ФДМ) укласти мирову угоду з покупцем 76% акцій ВАТ «Луганськтепловоз» - ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод». Текст даного розпорядження оприлюднено на урядовому сайті.

Як наголошується в розпорядженні, мирова угода має передбачати припинення в повному обсягу зобов`язань Фонду держмайна, що випливають з рішення Господарського суду міста Києва від 1 квітня 2010 р., і зобов`язань «Брянського машзаводу» з оплати придбаного держпакета акцій «Луганськтепловоза», що випливають з укладеного 29 червня цього року договору купівлі-продажу акцій.

Кабмін також доручив ФДМ підготувати договір про залік зустрічних вимог сторін.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року вперше оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав «Керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу") переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн. за стартової ціни 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” придбав 76% акцій «Луганськтепловоза» за 410 млн. грн.

Господарський суд м.Києва своїм рішенням від 1 квітня 2010 р. зобов`язав Фонд державного майна відшкодувати колишньому власникові «Луганськтепловоза» - російській холдинговій компанії “Трансмашхолдинг” внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом станом на момент придбання.

Надзвичайні події

Гірники з Єнакієвого завтра не піднімуться з шахт Донецьк. У Донецькій області гірники двох єнакіївських шахт «Червоний Профінтерн» і «Юний комунар» мають намір із завтрашнього дня не підніматися на поверхню, вимагаючи погашення боргів із заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, сьогодні трудові колективи цих шахт на загальних зборах ухвалили рішення з 08.00. завтрашнього дня (27 липня) не підніматися на-гора доти, доки не буде погашено тримісячну заборгованість із зарплати.

За словами голови об`єднаної первинної профспілкової організації шахт м. Єнакієвого, що ліквідовуються, Євгена АСТАНІНА, «шахти топити не будуть, водовідлив продовжить роботу в звичайному режимі, але й підніматися на поверхню люди не збираються, у них все одно немає коштів на проїзд на роботу і назад».

У профспілці впевнені, що ці дії гірників «говорять про початок стихійних протестів на підприємствах».

Голова первинної профорганізації шахти «Юний комунар» Микола КВАЧ зазначив, що з Міністерства вугільної промисловості надходять все нові завірення, що гроші «ось-ось прийдуть», «але їх не було ні минулого вівторка, ні у п`ятницю, ні сьогодні», тому гірники переконалися і протестні настрої досягають свого максимуму.

У свою чергу голова ліквідаційної комісії ДП «Укрвуглеторфреструктуризація» Леонід ЧЕРНИКОВ запевнив, що кошти з Мінвуглепрому для погашення боргів вже надійшли, здійснюється їх перерахування безпосередньо до банків, звідки - відразу на картки трудящим. За його словами, «залежно від регіону люди їх можуть одержати або сьогодні ввечері, або завтра вранці».

Є.АСТАНІН, проте, констатує, що люди до цих пір не розходяться з шахтного двору по домівках після проведених зборів, багато хто заявляє, що чекатимуть на шахті вісті про кошти, що надійшли. І якщо обіцянки чиновників знову не буде виконано, із завтрашнього ранку гірники відмовляться підніматися на поверхню, наголосив Є.АСТАНІН.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня трудові колективи двох єнакіївських шахт «Юний комунар» і «Червоний Профінтерн», що ліквідовуються і які здійснюють лише відкачування шахтних вод, мали намір оголосити акції протесту, тому що гірники цих підприємств в останнє одержували заробітну плату 2 квітня 2010 року.

У США без електрики залишилися майже 300 тисяч жителів

У США через ураган без електрики залишилися 280 тис. жителів столичного федерального округу Колумбія, штатів Меріленд та Віргінія.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на агентство внутрішньої безпеки федерального округу Колумбія, їздити по вулицях Вашингтона зараз небезпечно через повалені дерева і обірвані лінії електропередач.

Не обійшлося без жертв: у штаті Меріленд одну людину було вбито і одну поранено через падіння на автомобіль дерева. Не менш важкими були наслідки ураганів і в інших штатах. Одна людина загинула у штаті Пенсільванія від удару струмом, ще одна - у штаті Нью-Джерсі від падіння дерева.

У Москві знову з`явився запах горілих торфяників На півдні Москви з`явився сильний запах, що виник в результаті тління торф`яників. Вранці 26 липня видимість тут знизилася через поволоку, яка висіла в повітрі. Інформації про запах згарища в інших регіонах Москви наразі немає, повідомляє Лента.ру.

Сильний запах пожежі з`явився в Південному, Південно-східному і Східному адміністративних округах росіийської столиці тиждень тому. Також повідомлялося, що дим чути на деяких вулицях в центрі міста. Протягом кількох днів запах зник, проте вранці у суботу, 24 липня, знову з`явилися повідомлення про виникнення поволоки на південному сході Москви.

В неділю, 25 липня, представник прес-служби підмосковного МНС розповів РІА "Новости", що за минулу добу в Московській області було зафіксовано 38 торф`яних і 25 лісових пожеж загальною площею 71 гектар. Вони були викликані аномально спекотною погодою, що встановилась в європейській частині Росії.

У Москві знову з`явився запах горілих торфяників

На півдні Москви з`явився сильний запах, що виник в результаті тління торф`яників. Вранці 26 липня видимість тут знизилася через поволоку, яка висіла в повітрі. Інформації про запах згарища в інших регіонах Москви наразі немає, повідомляє Лента.ру.

Сильний запах пожежі з`явився в Південному, Південно-східному і Східному адміністративних округах росіийської столиці тиждень тому. Також повідомлялося, що дим чути на деяких вулицях в центрі міста. Протягом кількох днів запах зник, проте вранці у суботу, 24 липня, знову з`явилися повідомлення про виникнення поволоки на південному сході Москви.

В неділю, 25 липня, представник прес-служби підмосковного МНС розповів РІА "Новости", що за минулу добу в Московській області було зафіксовано 38 торф`яних і 25 лісових пожеж загальною площею 71 гектар. Вони були викликані аномально спекотною погодою, що встановилась в європейській частині Росії.