В Херсонській області через випадок сказу оголошено карантин

У селі Заводівка Горностаївського району Херсонської області з 26 липня через захворювання свійської тварини на сказ введено карантин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, під час лабораторного дослідження головного мозку піврічного теляти, яке загинуло 24 липня у приватному господарстві у вказаному селі, Великолепетиською міжрайонною державною лабораторією ветеринарної медицини виявлено сказ.

В районі тривають відповідні заходи карантинного характеру.