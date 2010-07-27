В Херсонській області через випадок сказу оголошено карантин
10:45, 27 липня 2010Різне
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В одному з районів
У селі Заводівка Горностаївського району Херсонської області з 26 липня через захворювання свійської тварини на сказ введено карантин.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, під час лабораторного дослідження головного мозку піврічного теляти, яке загинуло 24 липня у приватному господарстві у вказаному селі, Великолепетиською міжрайонною державною лабораторією ветеринарної медицини виявлено сказ.
В районі тривають відповідні заходи карантинного характеру.
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