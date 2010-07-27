Уряд розробить проект закону про управління землями держвласності

Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Державний комiтет України по земельних ресурсах до 1 жовтня повинні розробити проект закону "Про управління землями державної власності".

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Володимира СІВКОВИЧА, відповідне рішення прийнято на засіданні комісії з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності під головуванням віце-прем`єр-міністра Володимира СІВКОВИЧА.

Під час засідання комісії обговорювалися питання впорядковування землекористування Міністерства оборони, Міністерства транспорту і зв’язку, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства аграрної політики, Державної прикордонної служби, Державного департаменту виконання покарань.

«Законопроект розробляється з метою збільшення відповідальності за використання земель державної власності», - наголосив В.СІВКОВИЧ.

Міжвідомча комісія вирішила доручити Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обладміністраціям, міськадміністраціям Києва і Севастополя організувати робочі групи для перевірки фактів вилучення земель оборони для потреб ЖКГ та інших цілей, після чого вжити заходів щодо повернення незаконно вилучених земель у держвласність до 1 жовтня цього року.

Також Міноборони, МВС, МНС, Держкомзем, Держприкордонслужба, Держдепартамент виконання покарань, Національна академія аграрних наук до 1 вересня мають встановити ділянки, які не використовуються за цільовим призначенням або більше непотрібні для подібного використання, та підготувати їх до продажу на аукціонах.

Крім того, Міноборони, Мінагрополітики і Держкомзему доручено розробити механізм передачі земельних ділянок військових радгоспів, які не використовуються для потреб оборони в сферу управління МінАП.

Вирішено, що до 1 вересня Держкомзем разом з Міністерство юстиції повинні ініціювати внесення змін до законодавчих актів в частині надання Держкомзему і його територіальним органам права звернення до суду в інтересах держави з питань, що знаходяться в їхньому віданні. До початку осені міністерство і комітет, за дорученням урядової комісії, проведуть моніторинг судових рішень про відчуження земель держвласності, після чого звернуться до Верховного Суду України для узагальнення судової практики і представлення роз`яснень з питань застосування законодавства при розгляді справ цієї категорії.

Додатково учасники наради обговорили питання стану використання землі державних сільгосппідприємств і земель, наданих в постійне користування Національній академії аграрних наук, проблеми охорони і використання земель природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та іншого природоохоронного й історико-культурного призначення.