Томенко прогнозує “консервацію” ситуації в Києві

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що у разі не проведення виборів мера Києва та Київради у столиці законсервується нинішня ситуація.

Про це він заявив сьогодні, повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, кияни повинні мати право 31 жовтня обирати нову команду, яка керуватиме столицею України. М.ТОМЕНКО нагадав, що, згідно з законом про місцеві вибори, який передано на підпис Президенту, 31 жовтня проводяться вибори усіх без винятку сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, районних у місті, районних та обласних рад, крім виборів Київського міського голови, Київської міської ради та Тернопільської обласної ради. Віце-спікер зауважив, що таким чином кияни можуть стати заручниками боротьби за фінансові потоки та землю в українській столиці, яка нині розгорнулася з новою силою. “Парадокс та особливість Києва полягає в тому, що законна влада в місті Києві давно перебуває у вигнанні або у відпустці”, - сказав М.ТОМЕНКО. Заступник голови Верховної Ради зазначив, що мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ постійно перебуває у відпустці або на лікуванні, а всі ключові представники його “молодої команди” або поза межами країни, або поза процесами прийняття рішень в Києві. В той же час, додав він, призначена Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ нова команда має мандат довіри від глави держави, але не має мандату довіри від киян, оскільки ніхто їх не уповноважував здійснювати керівництво українською столицею.

Віце-спікер переконаний, що якщо не буде ухвалене законне рішення про проведення 31 жовтня виборів Київського міського голови та Київради, а відбудуться лише вибори районних рад, це законсервує ситуацію, коли українська столиця залишатиметься без суспільно-легітимної влади. Внаслідок цього, прогнозує М.ТОМЕНКО, в Києві і надалі продовжуватимуться підкилимні “розбірки” навколо майна та землі столиці. Заступник голови Верховної Ради висловив переконання, що парламент у вересні має ухвалити єдине правильне рішення – забезпечити проведення 31 жовтня виборів в усі органи місцевого самоврядування України.