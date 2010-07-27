Україна націлилася на безвізовий режим з Мексикою

Міністерство закордонних справ веде роботу в напрямку скасування візового режиму між Україною та Мексикою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що з 1 травня 2010 року громадяни України, які мають візу в Сполучені Штати Америки, не потребують отримання візи для в’їзду в Мексику.

«Тут вже є певне полегшення», - зауважив речник МЗС.

О.ДИКУСАРОВ підкреслив, що МЗС веде активну роботу щодо встановлення безвізового режиму з багатьма країнами світу. «Ми в цьому напрямку активно працюємо», - наголосив він.