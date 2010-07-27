Королевська: Закони мають відповідати вимогам

Приведення законодавства у відповідність з вимогами регуляторної політики зробить економіку більш прозорою.

Про це заявила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи те, що набрали силу зміни у ряді законодавчих актів України, які привели їх у відповідність із Законом «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, внесені зміни дозволять стандартизувати регуляторну діяльність міністерств і відомств, позбавлять урядовців можливості таємно від народу приймати документи, які погіршують бізнес-клімат у країні. «Дуже важливо, що кожний документ, який прийматиметься державними органами в центрі і на місцях, відповідатиме принципам державної регуляторної політики», – підкреслила депутат. Крім того, за її словами, урядовці зобов`язані оприлюднювати документи регуляторного характеру, що приймаються ними, у пресі і в Інтернеті, що сприятиме відвертості бізнесу і прозорості правил, які встановлює держава.

Нагадаємо, законопроект № 3277, авторами якого є народні депутати Наталія КОРОЛЕВСЬКА і Михайло ЧЕЧЕТОВ, був розроблений Комітетом з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва і прийнятий Верховною Радою 1 липня 2010 року. Закон № 2388-VI опубліковано сьогодні у газеті «Голос України». Цим документом ряд положень законодавчих актів України приводиться у відповідність із Законом «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зміни внесені у три десятки документів, серед яких закони «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про Кабінет міністрів України», «Про Національний банк України», «Про державну податкову службу», «Про Антимонопольний комітет», «Про місцеве самоврядування» тощо.