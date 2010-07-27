Курс НБУ на 28.07.10

Офіційний курс НБУ на 28.07.10100 USD - 789.4200 (27 липня - 789.5200)100 EUR - 1028.8511 (27 липня - 1020.9283)10 RUR - 2.6106 (27 липня - 2.6056)Облікові курси банківських металів на 28.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 93467.33 (27 липня - 93873.93)961 XAG 10 Срібло - 1433.59 (27 липня - 1421.93)962 XPT 10 Платина-122991.64 (27 липня-122454.55)964 XPD 10 Паладій-37576.39 (27 липня-37581.15)

Офіційний курс НБУ на 28.07.10 100 USD - 789.4200 (27 липня - 789.5200) 100 EUR - 1028.8511 (27 липня - 1020.9283) 10 RUR - 2.6106 (27 липня - 2.6056) Облікові курси банківських металів на 28.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 93467.33 (27 липня - 93873.93) 961 XAG 10 Срібло - 1433.59 (27 липня - 1421.93) 962 XPT 10 Платина-122991.64 (27 липня-122454.55) 964 XPD 10 Паладій-37576.39 (27 липня-37581.15)

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