У Китаї на фабриці стався вибух

Потужний вибух стався у середу вранці на одній із фабрик на сході Китаю, близько ста осіб отримали поранення.

Як передає РІА «Новости», фабрика з виробництва пластмас, на якій стався інцидент, розташована у місті Нанкін провінції Цзянсу.

Точне число постраждалих невідомо, але, за словами свідків події, близько ста осіб госпіталізовано. Інші подробиці поки що невідомі.