У Китаї на фабриці стався вибух
08:34, 28 липня 2010Різне
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Близько ста людей поранено
Потужний вибух стався у середу вранці на одній із фабрик на сході Китаю, близько ста осіб отримали поранення.
Як передає РІА «Новости», фабрика з виробництва пластмас, на якій стався інцидент, розташована у місті Нанкін провінції Цзянсу.
Точне число постраждалих невідомо, але, за словами свідків події, близько ста осіб госпіталізовано. Інші подробиці поки що невідомі.
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