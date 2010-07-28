Економічні реформи не повинні бути політично забарвлені

Економічні реформи не повинні мати політичного забарвлення.

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

«Економічні реформи не повинні мати політичного кольору, вони повинні працювати на поліпшення якості життя людей в країні. Досі мені вдавалося порозумітися з представниками різних політичних сил. Упевнена, так буде і надалі», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, при нормальному діалозі, при адекватних взаєминах влади і опозиції, підприємців і чиновників, ситуацію в країні виправити можна. «Для цього необхідно чітко проаналізувати больові точки і в найстисліші терміни їх ліквідувати. Для початку необхідного внести кардинальні корективи до економічної політики», - упевнена голова комітету ВР.

Вона повідомила, що зараз разом з групою депутатів займається підготовкою програми антикризових реформ, яка покликана реанімувати українську економіку. «Програмою передбачений моніторинг непрацюючих законів, відбір вже зареєстрованих законопроектів, які необхідно невідкладно приймати, і систематизація пропозицій з реформування економіки. Цей пакет ми презентуємо до осені», - пообіцяла Н.КОРОЛЕВСЬКА.