Анонс на 28 липня

Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

***

Відбудеться прес-брифінг на тему: "Форум провідних міжнародних фінансових Інститутів говорить про результати стрес-тесту Європейських банків і їх наслідки для України". Учасники: Юрій Блащук, голова Наглядової Ради, Платинум Банк; Сильвіо Педрацці, голова Наглядової Ради, Правекс-Банк Intesa San Paolo; Володимир Лавренчук, голова Правління, Райффайзен Банк Аваль; Жан-Франсуа Варле, голова Наглядової Ради, УкрСиббанк BNP Paribas Group; Федеріко Руссо, голова Правління, УніКредит Банк.

***

Відбудеться прес-конференція на тему: «Перші результати роботи нового керівництва. Перспективи розвитку молодіжного кредитування в Україні 2010-2011 рр.». Учасники: голова Правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін, перший заст. голови Правління фонду Євген Ісаєв, заст. голови Правління фонду Павло Несторенко.

***

Прес-ланч - макропрогноз розвитку економіки України до кінця 2010 року, підготовлений групою компаній ICU, а також прогноз на 2011-2012 рр. У прес-ланчі візьмуть участь: керівник аналітичного підрозділу групи компаній ICU, «Інвестиційний капітал Україна» Олександр Вальчишен і фінансовий аналітик агропромислового сектору групи компаній ICU Андрій Товстоп`ят.

***

12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто перешкоджає забороні реклами пива на телебаченні?». Організатори прес-конференції розкажуть, чому законопроект № 1014-2 про обмеження реклами алкогольних напоїв та пива лежить без розгляду в Комітеті ВР України з питань свободи слова та інформації вже 27 місяців. Хоча, відповідно до Регламенту ВР, має бути розглянутий не пізніше ніж у 30-денний термін. Учасники: Дмитро Ветвицький, народний депутат України (фракція БЮТ); Віталій Черняховський, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»; Наталія Розинська, телеведуча Першого національного каналу, письменниця; Олег Андрос, координатор по взаємодії зі ЗМІ громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: (044) 228-55-33, (068) 833-33-33, e-mail: forumspaskiev@mail.ru. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

***

13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція представника голландської міжнародної транспортної компанії Verhoeven Holding Uden B.V. Буде йти мова про те, як колишній український партнер компанії діє так, щоб Верхувен не отримав оплату за судовим рішенням і ухиляється від виконання судових рішень (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

***

Європейський комісар Гюнтер Еттінгер, що відповідає за питання енергетики, відвідає Україну та зустрінеться в Києві з прем`єр-міністром України Миколою Азаровим.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.