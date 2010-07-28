У Херсоні міськводоканал змінює технологію знезараження води

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона" (міськводоканал) планує поступово відмовитися від використання рідкого хлору при обробці води.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор міськводоканалу Херсона Ігор КОЗАКОВ.

За його словами, замість рідкого хлору застосовуватимуть гіпохлорит натрію.

Перша установка, що дозволяє використовувати гіпохлорит натрію, вже змонтована на водонасосній станції № 3, яка забезпечує водопостачання мікрорайону "Шуменський", сказав І.КОЗАКОВ.

"Це європейська технологія, безпечна, порівняно з рідким хлором. Вартість устаткування становить 288 тис. грн., куплено й змонтовано за рахунок власних обігових коштів підприємства. Ми його запустимо на початку вересня, після завершення всіх узгоджувальних процедур із контролюючими інстанціями", - зазначив І.КОЗАКОВ.

За його словами, перехід від хлору на гіпохлорит натрію найближчим часом заплановано ще на 3 водонасосних станціях. Всього на міськводоканалі Херсона таких станцій 6.