Уряд затвердив порядок держреєстрації інноваційних проектів

Уряд сьогодні на засіданні затвердив порядок державної реєстрації інноваційних проектів і введення Державного реєстру інноваційних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного комітету з питань науки, технологій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Сьогодні на засіданні уряду схвалено постанову щодо реєстрації всіх інноваційних проектів, всіх інноваційних кроків, які робляться в нашій країні. Ця функція закріплюється саме за державним комітетом (з питань науки, технологій та інформатизації – УНІАН)», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

За його словами, державна реєстрація інноваційних проектів буде обов’язковою. «Реєстрація інноваційних проектів дає можливість відповідно до закону про інноваційну діяльність мати певні законодавчі стимули, також слідкувати і бачити реєстр, наскільки поповнюється наша скарбниця інноваційними проектами, які можуть бути використані в реальному секторі економіки», - пояснив голова держкомітету.