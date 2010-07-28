Україна за півроку стане членом ЄЕС

Україна за півроку стане членом Європейського енергетичного співтовариства.

Таку думку висловив Європейський комісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР сьогодні у Києві під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Зокрема, глава уряду наголосив, що Україна виконала умови для вступу до Європейського енергетичного співтовариства. «Я хочу передати вам нашу заявку про вступ до Європейського енергетичного співтовариства. Ми просимо Європейську комісію розглянути відповідність нашого Закону «Про ринок газу» і прийняти відповідне рішення», - зазначив М.АЗАРОВ.

Г.ЕТТІНГЕР пообіцяв, що впродовж наступного тижня Єврокомісія проаналізує Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу» на відповідність нормам ЄС. Він зазначив що прийняття закону - це великий крок вперед до вирішення питань, які залишаються невирішеними в енергетичні й сфері. «Зараз ще залишаються певні питання, які необхідно перевірити і зняти. Необхідно провести деякі реформи, але це у наших спільних інтересах. Я думаю, що членство України у Європейській енергетичній спільноті може стати реальністю впродовж наступних півроку - року», - сказав Єврокомісар з питань енергетики.

М.АЗАРОВ також підтримав пропозицію Г.ЕТТІНГЕРА про організацію тристоронньої зустрічі на найвищому рівні між Україною, ЄС та Росією для розгляду питань, які, безумовно, становлять спільний інтерес: енергетична безпека, довготермінові угоди з постачання і транспортування газу, скорочення енерговитрат. Глава уряду заявив, що пропозиція може бути найближчим часом обговорена з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

М.АЗАРОВ зазначив, що Україна зацікавлена в модернізації власної ГТС і готова вкладати значні кошти в цей проект. «Але ми повинні мати гарантії, що Європейський Союз буде купувати в Росії певні обсяги газу, який транспортуватиметься нашою територією, а Росія буде продавати відповідний обсяг газу. За умови, що є продавець і покупець - є сенс вкладати кошти в модернізацію ГТС», - наголосив він.

В свою чергу Єврокомісар з питань енергетики підкреслив, що найбільш рентабельний і надійний шлях транспортування російського газу до Європи - саме через Україну. «Це найкращий шлях, тому що це пряме сполучення, і це сполучення забезпечує найбільшу технічну надійність і безпеку. Тому зараз ми ведемо діалог, яким чином можна найкраще інвестувати у транспортну систему України, у відповідну інфраструктуру, і яким чином ці інвестиції можуть стати найкращим бізнес-планом на майбутнє, більш успішним, ніж «Південний потік», - сказав він.