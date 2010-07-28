Анонс на 29 липня

10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “ГРАНТИ: допомога або шахрайство на міжнародному рівні?”. Як забезпечити вітчизняні компанії від недобросовісного виконавця проекту? Чому відношення виконавця і реципієнта не завжди прозорі? Хто від цього виграє? Як привернути увагу органів держвлади до проблеми обману вітчизняних підприємств посередниками між донором і реципієнтом? Кому вигідно прикриватися "несприятливим інвестиційним кліматом" в Україні для шахрайства у сфері грантів? Проблема розглядатиметься на конкретному прикладі одного з вітчизняних підприємств, одержувача гранту. Всі подробиці, матеріали і документи будуть викладені на прес-конференції. Учасники: директор ТОВ "ТБ-ТРАНСУ" Андрій Войтовський, представник ТОВ "ТБ-ТРАНСУ" Володимир Ломачинський, арбітражний керівник, експерт Наталія Уманец. Пріглашене: посол Королівства Нідерландів в Україні, генпрокурор України, перший заст. Голови СБУ України, заст. голови Господарського суду м. Києва, Міністр юстиції України, голови комітетів БРЕШУ по питаннях боротьби з організованою злочинністю і корупцією і по питаннях правосуддя (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

ТБ Транс - міжнародна транспортно-експедиторська автомобільна компанія по перевезенню вантажів

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11-00 - В рамках візиту Святійшого Патріарха Московського і всього Русі Кирила до України відбудеться засідання Експертної поради «Економіка і етика» при Святійшому Патріарху. За результатами засідання пропонується прийняти заяву Патріаршої поради, що відображає церковно-суспільну позицію про необхідність вибудовування стратегічного рівноправного партнерства країн, скріплених загальною історією, на базі загальних етичних цінностей в економіці, політиці і суспільній сфері (готель «Прем`єр Килима», бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкінська 5-7/29).

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11-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: «Європейське майбутнє української ГТС». Учасники: Олександр Нарбут - експерт з енергетичних питань; Олександр Тодійчук - президент Київського міжнародного енергетичного клубу “Q-club” («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Богдана Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»).

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11-00 - Міжнародна конференція «Використання ГМО в Україні: ризики і загрози», організована Всеукраїнською екологічною лігою. Учасники: заст. міністра охорони довкілля Михайло Томахин, заст.. міністра аграрної політики Сергій Трігубенко, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тімочко, депутат Московської міської Думи Людмила Стебенкова, президент Російської загальнонаціональної асоціації генетичної безпеки Олександр Баранов та інші. Будуть представлені науково-експериментальні підтвердження негативного впливу гм-продуктів на живі організми, а також запропоновані необхідні заходи по вдосконаленню системи контролю ГМО в Україні (Великий конференц-зал Національної академії наук України, вул. Володимирська, 55).

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11-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: «Якісна побутова техніка - безпека нашого житла», де будуть освітлені результати випробувань побутової техніки, яка є невід`ємною частиною нашого повсякденного життя і має бути безпечною в експлуатації. Фахівці ВЦ УКРТЕСТ прокоментують результати випробувань побутової техніки, яка була придбана в торгівельних мережах м. Києва. Представникам ЗМІ буде надана можливість побувати у випробувальних лабораторіях електропобутових і антологічних приладів ГП «Укрметртестстандарт» (ГП «Укрметртестстандарт», вул. Метрологічна, 4).

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11-00 - На порталі ЛІГА.net відбудеться інтернет-конференція начальника українського Гідрометцентру Н.Кульбіди на тему: "Гідрометеорологічна служба України: стан і перспективи розвитку".

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13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Еліта-центр" по-васильковски". Корупції не знайомі кризисні стани, тому, не дивлячись на економічну кризу і застій в будівельній галузі, скандали довкола нерухомості відбуваються із завидною постійністю. Йтиме мова про ситуацію, що склалася в м. Васильків. Як влада і правоохоронні органи міста створили свою будівельну піраміду на людських сльозах? Чому чиновники вважають, що разом з посадою вони дістали необмежені можливості і повну безкарність в досягненні своїх особистих цілей, а якщо справа йде про «халявных» будинки або квартири можна творити справжні дива беззаконня? Детальна інформація, матеріали і документи будуть надана в ході прес-конференції. Також буде обнародувано звернення до Президента України і Генеральному прокуророві України. Учасники: головний консультант комітету з питань правосуддя Верховної Ради України, заступник голови Партії захисників Вітчизни, заслужений юрист України Павло Барнацкий і представники обдурених громадян (ул..Хрещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Відбудеться засідання експертного круглого столу на тему: «Перспективи вирішення проблеми забезпечення молоді першим робочим місцем». В рамках круглого столу буде презентований проект Закону України «Про гарантоване забезпечення молоді першим робочим местомом». Учасники: народні депутати України, представники Міністерства праці і соціальної політики, Державного центру зайнятості, Міністерства України у справах сім`ї, молоді і спорту, Міністерства юстиції України і інших профільних міністерств і відомств. Організатори: ВМОО «Союз молоді регіонів України і юридична кампанія Leo Partners (вул. Круглоуніверситетськая, 2/1, картинна галерея Peter Lik).

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14-00 - Круглий стіл на тему: "Оподаткування доходів кредитних союзів в контексті проекту Податкового кодексу: бачення держави і ринку". До участі запрошені учасники ринку кредитної кооперації і представники державних органів: ВР України, Держкомісії по регулюванню ринків фінансових послуг, ДПА України, КМУ, Мінфіну України. Організатори: Всеукраїнська асоціація кредитних союзів (ВАКС); об`єднання кредитних союзів «Програма захисту вкладів»; проект технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності на селі» Німецького суспільства технічної співпраці (GTZ) і Німецької кооперативної асоціації райффайзен (DGRV) (Укрінформ, вул. Би. Хмельницького, 8/16).

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14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Катастрофічний стан шахтарських колективів: хроніка експлуатації і загальні солідарні дії», під час якої будуть названі факти порушень прав працівників вуглевидобувної галузі, обнародувана схема нарахування зарплат шахтарям, яка порушує норми законодавства України, озвучені суми недонарахувань заробітної плати шахтарям і задекларовані подальші дії, зокрема, на осінь 2010 років. Учасники: голова Конфедерації вільних профспілок Луганської області Микола Козюберда, голова незалежної профспілки гірників шахти ім. Баракова, голова місцевої профспілки району Краснодону Дмитро Калітвенцев, голова Незалежної профспілки гірників м. Свердловська Костянтин Ільченко, заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій Кабанченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Прес-конференція голови Національної комісії з регулювання електроенергетики України Сергія Тітенко (НКРЕ, вул. Смоленська, 19, кому. 123).

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17-30 - В УНІАН відбудеться чергове засідання дискусійного клубу «ЕКСПЕРТНА ДУМКА» на тему: «Прогнози розвитку зовнішньополітичної орієнтації України у зв`язку із зміною політичної еліти після президентських виборів 2010 г.» Запрошені до участі експерти з питань євроінтеграції, які окрім констатації наслідків гальмування інтеграційних процесів, висловлять свої думки про переговорний процес відносно Угоди про Асоціацію ЄС і України і про поточний стан євроінтеграційного курсу нашої держави, виділять перспективи і є точки зростання в стосунках ЄС-Україна. Журналісти також зможуть взяти участь в обговоренні - як медіа-експерти (ул..Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.