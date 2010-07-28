У Запоріжжі стався вибух в Свято-Покровському храмі

Запоріжжя. 28 липня. УНІАН. У Запоріжжі внаслідок вибуху в Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату постраждали 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Запорізькій області, повідомлення про вибух надійшло на 101 сьогодні о 16.26.

Як повідомила помічник начальника управління Юлія БАРИШЕВА, "унаслідок вибуху в храмі постраждали 9 осіб. Одна з них – матушка - госпіталізована у вкрай тяжкому стані до реанімаційного відділення, ще 8 чоловік зазнали травм, які попередньо кваліфіковані медиками як "легкого ступеня тяжкості".

Кілька років тому в Хортицькому районі міста за загадкових обставин сталася пожежа в храмі УПЦ Київського патріархату, тоді серйозно ніхто не постраждав.