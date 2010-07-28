ГОЛОВНЕ на 28 липня

Фінанси Азаров: Єдиний казначейський рахунок стабілізовано На сьогоднішній день стан Єдиного казначейського рахунку стабілізовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«На сьогоднішній день можна стверджувати, що стан Єдиного казначейського рахунку остаточно стабілізовано. Залишків на нашому рахунку достатньо, щоб ритмічно, згідно із розписом, фінансувати всі витрати Державного бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що всі розпорядники бюджетних коштів можуть впевнено організовувати роботу згідно із планами і не припускатися збоїв і затримок фінансування.

Разом з тим, наголосив прем`єр-міністр, уряд має право вимагати від розпорядників коштів дотримання фінансової дисципліни.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) станом на 1 липня ц.р. становив 7 млрд. 352 млн. грн.

За даними Держказначейства, залишок коштів на ЄКР у червні збільшився на 34% проти 5 млрд. 478 млн. грн. на 1 червня 2010 року.

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2010 року становив 1 млрд. 055 млн. грн.

В Україні середня зарплата у червні підвищилася на 172 грн. – до 2 373 грн. – Держкомстат

Київ. 28 липня. УНІАН. У червні 2010 року середня заробітна плата по Україні підвищилася на 172 грн. порівняно з травнем, і на 1 липня становила 2 373 грн., з початку року – збільшилася на 457 грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в червні порівняно з травнем зросла на 298 грн. – до 3 591 грн. (з початку року збільшилася на 622 грн.), по Київській області – збільшилася на 137 грн. – до 2 414 грн. (з початку року – на 504 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 121 грн. – до 2 618 грн. (з початку року – на 435 грн.), по Дніпропетровській області – збільшилася на 66 грн. – до 2 432 грн. (з початку року – на 409 грн.).

Державний борг України в червні зріс на 5,4%

Державний і гарантований державою борг України на 30 червня ц.р. становив 340 млрд. 658 млн. 757,12 тис. грн., або 43 млрд. 083 млн. 186,68 тис. дол., що на 5,4% більше показника на кінець травня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на зазначену дату становив 216 млрд. 005 млн. 212,63 тис. грн. (63,41% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 27 млрд. 318 млн. 225,95 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 124 млрд. 653 млн. 544,49 тис. грн. (36,59%), або 15 млрд. 764 млн. 960,73 тис. дол.

Державний борг України на кінець червня ц.р. становив 254 млрд. 511 млн. 522,43 тис. грн. (74,71%), або 32 млрд. 188 млн. 127,27 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 143 млрд. 902 млн. 831,11 тис. грн. (42,24%), або 18 млрд. 199 млн. 422,16 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 110 млрд. 608 млн. 691,32 тис. грн. (32,47%), або 13 млрд. 988 млн. 705,11 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 86 млрд. 147 млн. 234,69 тис. грн. (25,29%), або 10 млрд. 895 млн. 059,41 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 72 млрд. 102 млн. 381,52 тис. грн. (21,17%), або 9 млрд. 118 млн. 803,79 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 044 млн. 853,17 тис. грн. (4,12%), або 1 млрд. 776 млн. 255,62 тис. дол.

Упродовж січня-червня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 22 млрд. 754 млн. 635,4 тис. грн. (7,16%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням. При цьому державний зовнішній борг зменшився на 7 млрд. 976 млн. 601,41 тис. грн. (5,87%), державний внутрішній борг зріс на 19 млрд. 538 млн. 614,55 тис. грн. (21,45%).

Гарантований державою борг України зменшився на 4 млрд. 760 млн. 580,56 тис. грн. (5,24%), що пов`язане як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат з погашення гарантованого державного боргу над сумою запозичень.

Новини банків

Fitch підвищило рейтинг «ПриватБанку» з рівня «B-» до «B» Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» із рівня «B-» до «B». Прогноз за рейтингом – стабільний.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підвищення рейтингу слідує за підвищенням агентством 6 липня 2010 року довгострокових РДЕ України з «B-» до «B» і відображає зниженні ризику макроекономічної й фінансової нестабільності в країні слідом за угодою про нову програму кредитування з МВФ на 14,9 млрд. дол.

Також повідомляється, що підвищення рейтингу «ПриватБанку» відображає деякі ознаки стабілізації показників якості його активів, прийнятні рівні капіталізації за Базельською угодою, комфортнішу позицію ліквідності слідом за значним припливом депозитів, обмежений короткостроковий ризик рефінансування, хорошу прибутковість до відрахувань під знецінення й широку клієнтську базу в країні. Підтримка капіталу й ліквідності, отримана від акціонерів банку й Національного банку України в період глобальної фінансової кризи, також мала позитивний вплив на кредитоспроможність «ПриватБанку».

Водночас Fitch зазначає, що рейтинги банку як і раніше враховують суттєві рівні кредитного ризику зважаючи на недавнє погіршення якості активів, високі рівні концентрації по позичальниках, потенційний значний бізнес із пов`язаними сторонами і суттєве незабезпечене кредитування.

За інформацією Fitch, згідно зі звітністю, рівень проблемних кредитів і реструктурованих/пролонгованих кредитів у банку збільшився до 23,8% до кінця першого кварталу 2010 року (проблемні кредити – 10,6%, реструктуровані/пролонговані кредити – 13,2%) із 7,8% у кінці 2008 року. «Проте це суттєво нижче середнього рівня в 50% згідно зі звітністю рейтингованих агентством банків на кінець 2009 року (в 2008 р. – 12,5%), і відзначаються ознаки стабілізації якості активів «ПриватБанку» в першому кварталі 2010 року. Відношення резерву під знецінення кредитів до сукупних кредитів становило 16,9% у кінці першого кварталу 2010 року згідно зі звітністю за національними стандартами, проте регулятивний показник достатності капіталу перебував на обмеженому рівні в 11,4%, що відображає жорсткіші регулятивні вимоги до розрахунків достатності капіталу. На кінець 2009 року показники достатності капіталу за угодою Basel I були вищими й становили 14,6% (капітал першого рівня) і 17,6% (загальний капітал)», – йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Fitch зазначає, що зростання нового кредитування прискорилося до 14% у першій половині 2010 року (2009 р. – 4%). Водночас у Fitch викликає стурбованість різке збільшення ризиків по нафтотрейдерах, на яких доводилася суттєва частка в 30% кредитів, або 191% власних коштів, на кінець 2009 року. Крім того, кредити, віднесені в звітності по МСФО до незабезпечених або до забезпечених дебіторською заборгованістю, становили значний відсоток – 59% портфеля на кінець 2009 року, що посилює ризики за цими кредитами й стурбованість щодо надійності андеррайтингових процедур. Концентрація по позичальниках залишається високою, і ризики по 20 найбільшим позичальникам дорівнювали 244% власних коштів на кінець першого кварталу 2010 року.

Також зазначається, що фондування продовжує в помітній мірі покладатися на клієнтські рахунки й приток роздрібних депозитів, починаючи з кінця першої половини 2009 року, був суттєвим. Кошти, отримані для підтримки ліквідності від НБУ в четвертому кварталі 2008 року й збільшилися до 11% пасивів на кінець 2009 року, були конвертовані в довгострокові з амортизацією протягом 5 років. На кінець першої половини 2010 року в банку не передбачалося великих погашень коштів, залучених на фінансових ринках, раніше лютого 2012 року, коли настає термін виплат за єврооблігаціями на суму 500 млн. дол. (що дорівнює 5% пасивів на кінець першого кварталу 2010 року).

За інформацією Fitch, потенціал подальшого підвищення рейтингів наразі обмежений складним операційним середовищем і слабкими сторонами кредитоспроможності «ПриватБанку». Пониження рейтингів може відбутися у разі збільшення стурбованості щодо рівня та якості ризиків по пов`язаних сторонах, у разі суттєвого ослаблення в майбутньому якості активів, що призведе до помітного погіршення покриття резервами, без отримання нового капіталу, або ж якщо знову відбудеться відтік роздрібних депозитів, що викличе великий дефіцит ліквідності.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2010 року активи банку становили 97,469 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 85,437 млрд. грн., зобов`язання – 86,579 млрд. грн., статутний капітал – 8,86 млрд. грн., власний капітал – 10,89 млрд. грн.

За підсумками другого кварталу 2010 року «ПриватБанк» збільшив чистий прибуток на 55,7% – до 631,2 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.

Страхування Збори акціонерів СК «Оранта» не відбулися Збори акціонерів Національної акціонерної страхової компанії (НАСК) «Оранта», заплановані на 27 липня ц.р., не відбулися через відсутність кворуму.

Як повідомили УНІАН в НАСК «Оранта», реєстрація зборів акціонерів проходила з 10:00 до 12:15 27 липня. На реєстрації зборів були присутні представники ДКЦМФР. У результаті зареєструвалися акціонери і їх представники, які в сукупності володіють маже 14% акцій НАСК «Оранта».

«Реєстраційна комісія визнала збори акціонерів НАСК «Оранта» такими, що не відбулися через відсутність необхідного кворуму (у розмірі 60%)», – повідомили в НАСК «Оранта».

Згідно з повідомленням, на зборах 27 липня планувалося розглянути питання про затвердження порядку денного і регламенту на позачергових загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта», про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових загальних зборах акціонерів НАСК «Оранта», про відкликання і обрання членів наглядової ради НАСК «Оранта».

При цьому в офіційному повідомленні, розміщеному в газеті «Голос України» №127 від 13 липня ц.р. указувалося, що акціонери (кіпрські компанії Leoberg Holding Limited і Backwood Holding Limited, які, за даними ЗМІ, контролює бізнесмен, власник АТ «Дельта Банк» Микола ЛАГУН), які сукупності володіють більше 10% акцій СК, ініціювали доповнення порядку денного зборів акціонерів наступними питаннями: про відкликання і обрання голови наглядової ради товариства, кандидатів в члени наглядової ради, про відкликання і обрання членів ревізійної комісії, кандидатів в члени ревізійної комісії, про створення і відкликання виконавчого органу, голови і членів правління товариства, про внесення змін і доповнень до статуту, про затвердження статуту в новій редакції, про внесення змін до положень про органи управління і контролю суспільства шляхом викладу їх в новій редакції, про затвердження нової редакції положень про органи управління і контролю, про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства реєстраторові, про розірвання договору на ведення реєстру, про затвердження умов договору на ведення реєстру.

Довідка УНІАН. НАСК «Оранта» заснована 25 листопада 1921 року. До 1993 року компанія носила назву «Укрдержстрах».

ПЕК НКРЕ збільшила ціну реалізації газу власного видобутку

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України збільшила на 2010 рік ціну реалізації газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування» і ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Відповідне рішення комісія ухвалила на позачерговому засіданні у вівторок, 27 липня, повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Згідно з рішенням, зокрема, ціна газу власного видобутку для «Укрнафти» зросте в 2,2 разу - до 458 грн. за тис. куб. м (без ПДВ), для «Укргазвидобування» - в 1,8 разу, до 350 грн за тис. куб. м (без ПДВ), для «Чорноморнафтогазу» - в 1,6 разу, до 456 грн за тис. куб. м (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у грудні НКРЕ ухвалила рішення про збереження на 2010 рік ціни реалізації природного газу власного видобутку для ВАТ «Укрнафта», ДК «Укргазвидобування» і ДАТ «Черноморнафтогаз» на рівні 2009 року.

Газ власного видобутку реалізується для потреб населення.

Кабмін схвалив залучення «Укренерго» кредиту Кабінет міністрів України схвалив залучення «Укренерго» кредиту на будівництво ВЛ 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО з посиланням на відповідне рішення, ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Так, це рішення ухвалене», - сказав С.ТІГІПКО.

У той же час, як повідомив УНІАН прес-секретар представництва Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні Антон УСОВ, на даний час ЄБРР і «Укренерго» ведуть підготовчу роботу для підписання відповідної кредитної угоди.

Він нагадав, що питання виділення кредиту енергокомпанії буде розглянуте Радою директорів ЄБРР восени поточного року, після чого буде підписана кредитна угода.

«Йде активна підготовча робота, сподіваємося, що дане питання буде вирішене позитивно, і ЄБРР надасть відповідний кредит», - сказав А.УСОВ, уточнивши при цьому, що йдеться про виділення позики в обсязі 175 млн. євро під державні гарантії.

Довідка УНІАН. Метою проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС – Каховська» є підвищення ефективності роботи Об`єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкнутого» потенціалу Запорізької АЕС. На даний час Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6000 МВт, через диспетчерські обмеження видає в енергосистему лише 5300 МВт.

На першому етапі реалізації проекту планується побудувати високовольтну лінію 750 кВ між містами Енергодар і Нова Каховка, включаючи будівництво нової підстанції 750/330 кВ "Каховська" з одним автотрансформатором і двох додаткових ліній 330 кВ, які з`єднають нову підстанцію з енергосистемою. Прогнозна вартість реалізації першого етапу – 3,5 млрд. грн. Будівництво лінії планується завершити в 2015 році.

На другому етапі планується монтаж другого автотрансформатора на підстанції «Каховська» для забезпечення подальшого будівництва ще 6 заходів 330 кВ. Вартість другого етапу – 2 млрд. грн.

Корнякову призначено заступником міністра палива та енергетики Кабінет міністрів призначив Тетяну КОРНЯКОВУ заступником міністра палива та енергетики.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

«Сьогодні на засіданні уряду екс-заступника генерального прокурора Тетяну КОРНЯКОВУ призначено заступником міністра палива та енергетики України», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

Як повідомлялося, нещодавно низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Т.КОРНЯКОВА подала у відставку з посади заступника генпрокурора.

Генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО підписав її заяву про звільнення за власним бажанням. Т.КОРНЯКОВА повинна залишити свій пост як тільки вийде з відпустки.

У Генпрокуратурі Т.КОРНЯКОВА займалася боротьбою з економічними злочинами.

КМДА веде переговори з Мінпаливенерго щодо ТЕЦ-6 «Київенерго» Виконуючий обов`язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ і міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО ведуть переговори про відновлення газопостачання ТЕЦ-6 АК «Київенерго», що дозволить почати подачу гарячої води побутовим абонентам зони обслуговування ТЕЦ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як зазначають у прес-службі, результат переговорів з міністерством «стане відомий до кінця цього тижня».

Нагадаємо, ДК «Газ України» припинила подачу газу на ТЕЦ-6 «Київенерго» через заборгованість енергокомпанії перед постачальником у розмірі близько 2 млрд. грн. Припинення подачі газу унеможливило відновлення гарячого водопостачання частини споживачів в Оболонському, Деснянському і Дніпровському районах столиці. Заборгованість за газ у компанії виникла у зв`язку з неперерахуванням КМДА компенсації з різниці в тарифах на теплову енергію, що відпускається населенню.

У період з 12 по 26 липня «Київенерго» здійснювала щорічні гідравлічні випробування тепломереж зони ТЕЦ-6. З 26 липня «Київенерго» готова була відновити виробництво теплової енергії для гарячого водопостачання, але відсутність газу робить неможливим перехід ТЕЦ-6 на плановий режим.

Білорусь починає поставки венесуельської нафти з Естонії

Білорусь починає поставки венесуельської нафти залізничним транспортом з естонського порту Мууга на нафтопереробне підприємство ВАТ «Нафтан» (м. Новополоцьк, Вітебська обл.).

Про це повідомив представник Білоруської залізниці, передає РІА “Новости”.

За його словами, перший залізничний поїзд з венесуельською нафтою відправиться в середу ввечері.

"В естонському порту, куди нещодавно прибув танкер з нафтою з Венесуели, вже завантажено 120 вагонів", - сказав представник Білоруської залізниці.

За його даними, загалом для перевезення нафти з Естонії до Білорусі буде задіяно 23-25 залізничних поїздів.

Нафта з Естонії буде перевезена залізничним транспортом на нафтопереробне підприємство "Нафтан". Раніше венесуельська нафта перероблялася тільки на Мозирському НПЗ у Гомельській області.

Маршрут перевезення нафти залізницею до Білорусі з Естонії буде коротшим, ніж з України. Якщо між Одесою і Мозирем відстань становить близько 1051 км, то між портом Мууга і Новополоцьком, де знаходиться "Нафтан", - 850 км.

Раніше поставки венесуельської нафти йшли до Білорусі через порт Одеси.

Нагадаємо, перший танкер з Венесуели прибув в Одеський порт 25 квітня, другий - 19 червня, третій - 29 червня, четвертий – 19 липня.

Згідно з домовленостями президентів Білорусі і Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКА і Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує закупити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році і 10 млн. тонн - у 2011 році.

АПК В Україні зібрано 22 млн. тонн зерна

В Україні, за даними на 27 липня, зібрано 22 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що найактивніше збиральна кампанія проходить в Одеській і Миколаївській областях.

«Можемо привітати хліборобів Одеської і Миколаївської областей, які намолотили більше 2 млн. тонн зерна», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що ряд областей зібрали більше 1 млн. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України зменшило прогноз урожаю зернових цього року з 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.

ФР 39,647% акцій київського ЦУМа продано компанії "Київ-ділер" Компанія "Київ-ділер" визнана переможцем приватизаційного аукціону з продажу 39,647% державного пакета акцій ВАТ "Київський центральний універмаг".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

За інформацією прес-служби, реалізаційна ціна 39,647% акцій ЦУМа становила 89,05 млн. грн. За номінальної вартості однієї акції 1,05 грн. її реалізаційна ціна склала 3,65 грн.

Загалом у торгах на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) брали участь чотири компанії – ДІК "Фаворит", ФК "АвтоАльянс-Інвест", ТОВ "Київ-ділер" і ТОВ "Тект-трейд".

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в липні ц.р. відновив на УМВБ аукціонні торги з продажу 39,647% державного пакета акцій ВАТ «Київський центральний універмаг» (ЦУМ) на підставі постанови Вищого господарського суду України від 30 червня 2010 року і відповідно до наказу ФДМУ від 20 липня ц.р. Раніше торги були припинені через судові позови.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створене в 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

39,647% акцій компанії володіє Фонд держмайна України. Правом власності на будівлю ЦУМа (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. кв. м володіє створене на його базі ЗАТ.

ЖКП Уряд пропонує стягувати пеню за несвоєчасну оплату ЖКП Кабінет міністрів України пропонує з 1 січня 2011 року стягувати з громадян пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідний урядовий законопроект “Про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги” зареєстрований у Верховній Раді.

Законопроектом передбачено, що дія цього закону припиняється 1 січня 2011 року. При цьому визначено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюватиметься на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що через незастосування санкцій до населення за несплату житлово-комунальних послуг підприємства житлово-комунального комплексу не мають можливості вживати дієвих заходів, спрямованих на зменшення заборгованості населення за спожиті послуги та, у свою чергу, зменшити власні борги за спожиті енергоносії.

У пояснювальній записці вказано, що загальна сума дебіторської заборгованості підприємств галузі за січень-березень 2010 року збільшилась на 2,6 млрд. грн. (23,2%) і станом на 1 квітня 2010 року становила 13,6 млрд. грн.

За даними Держкомстату України, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 березня 2010 року становила 12,3 млрд. грн.

Кредиторська заборгованість з початку року збільшилася на 2,5 млрд. грн. (22,1 %) і станом на 1 квітня 2010 року становила 13,9 млрд. грн.

Зв`язок «Київстару» видадуть ліцензію на фіксований зв`язок

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) ухвалила рішення про видачу ліцензії на фіксований зв`язок компанії «Київстар».

Про це говориться в рішенні НКРЗ (№321 від 22.07.2010 р.), яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з рішенням НКРЗ, компанія «Київстар» одержує ліцензію на розвиток мережі та надання послуг місцевому телефонному зв`язку з місткістю мережі більше 10 тис. номерів, з правом технічного обслуговування і експлуатації.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційний оператор «Київстар» – лідер українського ринку мобільного зв`язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 21,9 млн. чол. (станом на 01.07.10 р.). Мережа «Київстар» охоплює всі великі і малі міста і більше 28 тис. сільських населених пунктів, усіх основних національних і регіональних трас, більшість морського і річкового побережжя України.

«Київстар» пропонує послуги EDGE/GPRS на всій території свого покриття України, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах. Більше 1,6 мільйонів українців користуються мобільним Інтернет від «Київстар». У семи найбільших містах України - Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі – надаються послуги високошвидкісного фіксованого Інтернет-доступу, якими можуть скористатися більш як 500 тис. сімей, які проживають в 4 тис. будинків.

Транспорт

Мінтранс планує впровадити електронні документи

Міністерство транспорту і зв`язку України ініціює введення електронних документів при перевезенні вантажів залізничним транспортом.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, відповідний проект наказу, яким визначені вимоги до формату електронних перевізних документів, які застосовуються під час перевезення вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, і Порядок застосування електронного перевізного документа під час перевезення вантажів залізничним транспортом, виносяться на громадське обговорення.

Згідно з повідомленням, система є абсолютно новою: вона покликана замінити паперову документацію. Нововведення дозволить використовувати електронні перевізні документи при транспортуванні вантажів у внутрішньому сполученні.

В даний час фахівцями вже розроблені вимоги до формату електронних документів. Це буде накладна, де фіксуватиметься інформація у вигляді електронних даних, а також буде розміщено електронний цифровий підпис. Він стане обов`язковим реквізитом і дозволить ідентифікувати автора чи того, хто підписав документ.

Як відзначають в міністерстві, це дозволить покращити обслуговування клієнтів, усуне витрати на виготовлення, транспортування і зберігання бланків і спростить процес оформлення документів.

Після впровадження нової системи юридичну силу матиме електронний документ, копії ж зможуть бути і паперовими. А розробка цифрового підпису дозволить відмовитися від стандартних голограм і бланків сурової звітності.

Надзвичайні події У Запоріжжі стався вибух в Свято-Покровському храмі Запоріжжя. 28 липня. УНІАН. У Запоріжжі внаслідок вибуху в Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату постраждали 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Запорізькій області, повідомлення про вибух надійшло на 101 сьогодні о 16.26.

Як повідомила помічник начальника управління Юлія БАРИШЕВА, "унаслідок вибуху в храмі постраждали 9 осіб. Одна з них – матушка - госпіталізована у вкрай тяжкому стані до реанімаційного відділення, ще 8 чоловік зазнали травм, які попередньо кваліфіковані медиками як "легкого ступеня тяжкості".

Кілька років тому в Хортицькому районі міста за загадкових обставин сталася пожежа в храмі УПЦ Київського патріархату, тоді серйозно ніхто не постраждав.

Через негоду в Україні знеструмлено 69 населених пунктів В Україні у ніч на 28 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) у трьох областях знеструмлено 69 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Вінницькій області без електропостачання залишилися 46 н. п., Житомирській - 20 н. п. та Івано-Франківській - 3 н. п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.