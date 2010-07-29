ГОЛОВНЕ на 29 липня

Основні події сьогоднішнього дня

Фінанси

Міжнародний валютний фонд (МВФ) сьогодні виділить Україні перший транш кредиту стенд-бай у розмірі 1,89 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції керівник місії МВФ по Україні Танос АРВАНІТІС.

«1,89 млрд. доларів буде виділено вже сьогодні. Друга частина буде надана після завершення першого перегляду програми співпраці», - сказав Т.АРВАНІТІС.

Як уточнив журналістам постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, перший перегляд програми буде проведено в жовтні-листопаді цього року.

За словами Т.АРВАНІТІСА, в 2011 році в рамках програми співпраці Україна може одержати 4 млрд. спеціальних прав запозичення (СПЗ).

Крім того, керівник місії МВФ уточнив, що сьогодні вартість коштів, що надаються Україні, становить 2,5%, і надалі вона змінюватиметься і залежатиме від становища на ринку.

У свою чергу, М.АЛЬЄР відзначив, що впродовж найближчих трьох років Україна виплачуватиме лише відсотки за кредитами, а після закінчення цього терміну почне виплачувати тіло кредиту.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання».

Кредит розрахований на 29 місяців. Одразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.

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Необхідність отримання кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) зумовлена прагненням зберегти в Україні досягнутий рівень соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам та інформагентствам.

«Це рішення уряду піти на співпрацю з МВФ зумовлене, насамперед, прагненням зберегти досягнутий рівень соціальних стандартів. Зберегти досягнутий рівень зарплат, пенсій, а також значно розширити коло осіб, яким держава надаватиме допомогу при оплаті комунальних послуг», - сказав М.АЗАРОВ, нагадавши, що уряд істотно знизив межу (з 20% до 15% загального доходу сім`ї – УНІАН) для отримання субсидій.

Крім того, прем`єр підкреслив, що програма співпраці з МВФ дозволить мати достатній демпфер для проведення серйозних перетворень у всіх сферах життя.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу властям у проведенні реформ і на економічного врегулювання».

Кредит розраховано на термін 29 місяців. Одразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за наслідками щоквартальних переглядів програми співпраці.

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Уряд планує скористатися можливістю пролонгації кредиту російського «Внєшторгбанка» (ВТБ) у розмірі 2 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві фінансів України.

«У нас є гарна можливість продовжити цей кредит, і ми плануємо нею скористатися», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він зазначив, що, оскільки термін кредиту становить 6 місяців і закінчується в грудні, то до кінця року планується виплатити ВТБ лише відсотки.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Україна одержала від російського «Внєшторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних із правом триразової пролонгації.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Бюджетний кодекс України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Ним, окрім іншого, передбачається запровадження середньострокового планування, розширення сфери застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, удосконалення управління борговою політикою, виключне спрямування надпланових доходів державного бюджету на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм і здійснення заходів, пов’язаних із проведенням соціальних реформ, посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.

Глава держави підписав також Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Бюджетного кодексу України».

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Платники податків одержать ПДВ-облігації з 1 серпня п.р. Про це йдеться у повідомленні Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), розміщеному на урядовому сайті.

Повідомляється, що станом на 25 червня 2010 р. платники податку надали 2 тис. 569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 17,792 млрд. грн., що становить 91% загальної суми податку, який підпадає під оформлення відшкодування.

У ДПАУ нагадують, що ст. 25 Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» передбачено здійснення відшкодування ПДВ платникам, у яких суми податку, задекларовані до 1 травня 2010 р., підтверджені перевірками, і не відшкодовані на дату набирання чинності даним законом.

Порядок випуску, обігу, погашення ОВДП з терміном обігу п`ять років затверджено постановою Кабінету міністрів від 12 травня 2010 р. № 368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Як повідомляв УНІАН, ПДВ-облігації буде випущено для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щороку погашатиметься по 20% номіналу ПДВ-облігацій.

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Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.

Текст відповідної постанови № 626 від 21 липня за підписом прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Доходи Пенсійного фонду в 2010 році становитимуть 165,686 млрд. грн., в тому числі власні надходження - 124,815 млрд. грн..

При цьому видатки заплановані на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. відбуватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8910/7,8960, до 12:00 звузився спред – 7,8920/7,8940. На час закриття торгів встановилися такі цінові рівні – 7,8915/7,8940 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом – 7,8932 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2613, до 12:00 ціни піднялися до 0,2614/0,2616. На час закриття торгів ціни підвищилися – 0,2613/0,2617. У Росії курс долар-рубль дещо знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,1550 (-0.0835).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3035/1,3037, а до 14:00 пошли вгору – 1,3074/1,3076. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2890/10,2980, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,3105/10,3170. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні підвищилися до 10,3250/10,3310.

ПЕК

АК “Київенерго” не одержувала від Київської міськдержадміністрації ніяких коштів на погашення заборгованості з компенсації різниці в тарифах. Тому на сьогоднішній день борг столичної влади перед енергетиками продовжує перевищувати 2 млрд. грн. Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі АК “Київенерго”.

«Ніяких коштів для погашення заборгованості, зокрема, і в рамках урядової постанови (від 31 травня ц.р. – УНІАН) не надходило, що свідчить, ймовірно, про те, що КМДА не вдалося залучити кредити банків для цих потреб», - сказали у прес-службі.

Агентство УНІАН вже кілька днів намагається з`ясувати, чому раптом знову виникло питання про заборгованість через різницю в тарифах, чи виконала КМДА постанову Кабміну двомісячної давнини про залучення кредиту і покриття цієї різниці, й чому цього року споживачам ТЕЦ-6 знову затримують підключення гарячої води. В результаті взаємних розглядів між компаніями і столичною владою, київські споживачі ТЕЦ-6, після завершення двотижневого планового відключення, вже четвертий день необгрунтовано не одержують гарячу воду.

Джерело, близьке до структур столичної влади, вчора увечері підтвердило УНІАН, що КМДА на даний момент так і не виконала доручення уряду (від 31 травня) і не залучила двохмільярдний кредит, внаслідок чого борг перед енергетиками досі не погашено. А "Київенерго", відповідно, не може розрахуватися перед газівниками, борг перед якими становить ті ж 2 млрд. грн.

У Головному фінансовому управлінні КМДА агентству УНІАН відмовилися надавати будь-яку інформацію на питання про те, чи залучила КМДА цей кредит і чи був він перерахований «Київенерго» в рахунок погашення боргу, а якщо не залучила, то чому. Журналістам агентства порадили звернутися до прес-служби міськадміністрації.

У прес-службі КМДА агентству УНІАН запропонували направити запит і повідомили, що у п`ятницю, 30 липня, відбудеться прес-конференція в.о. голови КМДА Олександра ПОПОВА, на якій він і прояснить ситуацію, що виникла. Агентство УНІАН запит направило.

Нагадаємо, Кабінет міністрів цього тижня не робив жодних заяв з приводу ситуації, що виникла в Києві, зокрема, і щодо виконання чи невиконання урядової постанови. Зазначимо, в постанові не вказано термін, в який КМДА має залучити кредит, проте вже те, що Кабмін дозволив залучати кошти за спрощеною процедурою, свідчить, що доручення повинно було бути виконане оперативно. У постанові також не зазначено, на кого покладено контроль за її виконанням.

Довідка УНІАН. У травні 2010 р. Кабмін доручив КМДА за спрощеною процедурою залучити в банках кредит у розмірі 2 млрд. грн., погасити заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед ВАТ «Київенерго» і ВАТ «Київводоканал», зарахувати ці кошти на окремий рахунок, відкритий компанією «Київенерго» в органах Держказначейства для погашення заборгованості з оплати спожитого газу перед НАК "Нафтогаз України" (постанова КМУ №371 від 31 травня 2010 «Деякі питання покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Києва»). Уряд також доручив КМДА забезпечити залучення додаткових фінансових ресурсів для погашення кредиту за рахунок збільшення надходжень плати за землю і оренду комунального майна.

З 12 по 26 липня АК «Київенерго» проводила щорічні гідравлічні випробування тепломереж зони обслуговування ТЕЦ-6. З 26 липня «Київенерго» повинна була відновити виробництво теплової енергії для гарячого водопостачання, проте, цього не сталося. 27 липня "Київенерго" повідомила, що компанія «Газ України» розпорядилася припинити подачу газу на ТЕЦ-6 ВАТ «Київенерго» через борги, у зв`язку з чим планове підключення відкладається на невизначений термін.

ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалювання 2118 житлових будинків, 62 медичних установ, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 відомств на житлових масивах Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ. На цих об`єктах вже третій тиждень поспіль відсутня гаряча вода.

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Уряд України не планує проводити другий етап підвищення тарифів на газ для населення у зв`язку з необхідністю продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам і інформагентствам.

Він відзначив, що Меморандум про співпрацю з МВФ відповідного пункту не містить, проте коригування тарифів у регіонах України все ж проводитиметься після створення Національної комісії з регулювання тарифів.

«У меморандумі цього немає однозначно. У меморандумі йдеться про зобов`язання України встановити обґрунтовані тарифи на ті послуги, які житлово-комунальні підприємства надають. Обґрунтовані – тобто такі, що відповідають реальним витратам. Першим етапом було ось це рішення (про підвищення тарифів – УНІАН). Другим етапом буде величезна робота. Як ви знаєте, створений механізм – це єдина комісія з регулювання тарифів в житлово-комунальній сфері, щоправда, це поки що на папері, комісію ще потрібно створити. Перед цим органом стоятиме завдання проаналізувати всю ту різноманітність тарифів і тарифних умов, що існує в наших містах», – сказав М.АЗАРОВ. Саме після проведення такого аналізу і буде встановлено тарифи окремо для кожного регіону, відзначив він.

При цьому прем`єр-міністр наголосив на важливості й необхідності проведення робіт із забезпечення ефективного використання тепла й енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населення.

Соцполітика

Для компенсації населенню витрат на оплату житлово-комунальних послуг Європейський Союз виділить Україні 600 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам та інформагентствам.

Він відзначив, що раніше було досягнуто домовленість про те, що ЄС виділить кошти після набирання сили рішенням Міжнародного валютного фонду про надання Україні нового кредиту.

«Вчора набрало чинності рішення МВФ, і це означає, що ми одержимо для реалізації цього завдання приблизно 600 млн. євро», – сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку із зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу властям у проведенні реформ і на економічного врегулювання».

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У зв’язку з тим, що у місті Києві, як і в цілому по Україні, триває спекотна погода, що супроводжується підвищенням температури повітря понад 30°С, столична влада затвердила перелік заходів, які покликані забезпечити киянам належні умови праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав виконуючий обов’язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Серед зазначених заходів – щоденний полив міських територій, тротуарів, проїжджої частини, місць масового перебування і скупчення людей, а також проведення представниками Головного управління з питань надзвичайних ситуацій постійної роз’яснювальної роботи серед населення міста для попередження нещасних випадків, викликаних перегріванням.

Для працюючих у приміщенні температура повітря у теплу пору року згідно з Державними санітарними нормами не повинна перевищувати 28°С за відносної вологості від 55% до 75% і швидкості руху повітря від 0,1 м/с до 0,5 м/с, в залежності від призначення приміщень і характеру виробничої діяльності. Згідно з розпорядженням, керівники підприємств, установ та організацій територіальної громади Києва зобов’язані забезпечити дотримання цих норм шляхом встановлення систем кондиціювання, використання тепловідбивального екранування, жалюзі, систем охолодження приміщення, охолоджувальних екранів на робочих місцях, забезпечення питного режиму для працівників, проведення вологого прибирання тощо, а також забезпечити дотримання рекомендацій щодо режиму організації роботи та відпочинку відповідно до вимог Державних санітарних норм.

Відповідальність за нагляд за мікрокліматичними показниками на підприємствах, в установах та організаціях територіальної громади Києва покладено на Головного державного санітарного лікаря міста. Розпорядженням передбачено здійснення заходів адміністративного впливу у разі його невиконання керівниками закладів.

АПК

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що уряд не допустить підвищення цін на хліб в Україні у зв`язку із збільшенням вартості зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам і інформагентствам.

М.АЗАРОВ відзначив, що уряд не допустить суттєвого підвищення ціни на зерно, а добиватиметься встановлення оптимальної ціни для того, щоб ціни на хліб збереглися на сьогоднішньому рівні.

«Нас влаштовує оптимальна ціна, за якої ціна на хліб збережеться. У нас є всі умови утримати ціну на хліб», – запевнив керівник уряду.

При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що в Україні запасів зерна «більше ніж достатньо».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України має намір ініціювати підвищення закупівельної ціни на зерно Аграрним фондом на 20%.

За словами міністра аграрної політики Миколи ПРИСЯЖНЮКА, відповідний крок необхідно зробити, враховуючи підвищення вартості зерна на світових ринках.

За даними міністра, нинішні ціни на пшеницю вищі за торішні на 15-20%, а на ячмінь – на 7-8%.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив купити в Аграрний фонд не менш як 4-4,5 млн. тонн зернових.

Кримінал

Служба безпеки України вилучила з незаконного обігу рекордну для Європи партію кокаїну вартістю 180 млн. доларів.

Про це повідомила сьогодні журналістам начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«У результаті заходів, спрямованих на припинення діяльності транснаціональних організованих злочинних угруповань, які спеціалізуються на контрабанді кокаїну з країн Латинської Америки до Європи, ліквідовано канал контрабандного переміщення важкого наркотику до України з використанням морського транспорту», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Вона повідомила, що в середині липня до порту Одеси з Венесуели прибули два контейнери з індукційними плавильними печами, які були у використанні. В результаті ретельного догляду бетонних конструкцій співробітниками СБУ, митниці, прикордонної служби у спеціально обладнаних схованках було виявлено 1192,95 кг кокаїну. За словами М.ОСТАПЕНКО, ці наркотики було розфасовано у 1200 брикетів – всього 12 млн. доз.

Орієнтовна вартість наркотичного засобу становить майже 180 млн. доларів.

За словами М.ОСТАПЕНКО, одержувачем вантажу на території України була комерційна структура з Івано-Франківської області. Вказана фірма була нещодавно акредитована в митних органах і це була її перша зовнішньоекономічна операція, що «посилювало підозру правоохоронців про створення СПД спеціально для здійснення контрабандної оборудки».

Результатом спецоперації, яка проходила на території Одеської, Івано-Франківської та Львівської областей, СБУ у взаємодії з іншими правоохоронними органами було затримано п’ять осіб, які підозрюються у скоєнні цього злочину. Зокрема, це громадяни Росії, Німеччини, Болгарії та двоє громадян України.

М.ОСТАПЕНКО також повідомила, що слідчим відділом управління СБУ в Одеській області за фактом контрабанди кокаїну порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 305 Кримінального кодексу України.

«Протягом останнього місяця Службою безпеки у взаємодії з іншими уповноваженими органами викрито вже третій випадок контрабандного переміщення кокаїну з країн Латинської Америки до України з використанням морського транспорту. З незаконного обігу вилучено понад 1900 кг зазначеного наркотику», - наголосила М.ОСТАПЕНКО.

(УНІАН)