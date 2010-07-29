Анонс на 30 липня

Відбудеться прес-конференція на тему: «Новації комуналки: підвищення тарифів та відміна Жеків до 2015 року». Учасники: народний депутат, опозиційний міністр з питань регіональної політики і житлово-комунального господарства Володимир Бондаренко, заст. голови КМДА Олександр Мазурчак і експерт з питань ЖКГ Тетяна Бойко.

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Відбудеться прес-конференція на тему: «МВФ і Україна: перспективи подальшої співпраці». Учасники: член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, економіст Віктор Лисицький, директор Бюро економічних і соціальних досліджень Валерій Гладкий, директор по науковій роботі Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.

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Відбудеться брифінг першого заступника міністра економіки України Анатолія Максюти щодо інвестиційного клімату в Україні. Йтиметься про пріоритети Мінекономіки щодо поліпшення інвестиційного клімату України в поточному році, залучення інвестицій, результатів співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями за перше півріччя поточного року і перспективи розвитку сучасної конкурентоздатної економіки України.

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Відбудеться прес-конференція Голови Національного агентства екологічних інвестицій України Сергія Орленка та заступника Голови Івана Варги з питань поточної діяльності Агентства. Зокрема будуть висвітлені питання щодо: реалізація проектів спільного впровадження (ПСВ) та за схемою зелених інвестицій (СЗІ); - надходження другого траншу коштів в рамках продажу Уряду Японії Одиниць Встановленої Кількості; - винесення Гаазьким судом рішення на користь Національного агентства екологічних інвестицій у справі за позовом компанії Naftrack Ltd.