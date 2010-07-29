Курс НБУ на 30.07.10

Офіційний курс НБУ на 30.07.10100 USD – 789.3200 (29 липня – 789.3200) 100 EUR – 1031.5623 (29 липня – 1025.4845) 10 RUR – 2.6121 (29 липня – 2.6131)Облікові курси банківських металів на 30.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 92034.71 (29 липня – 91876.85) 961 XAG 10 Срібло – 1389.20 (29 липня – 1391.57) 962 XPT 10 Платина – 121949.94 (29 липня-121555.28) 964 XPD 10 Паладій – 37334.84 (29 липня-37098.04)

Офіційний курс НБУ на 30.07.10 100 USD – 789.3200 (29 липня – 789.3200) 100 EUR – 1031.5623 (29 липня – 1025.4845) 10 RUR – 2.6121 (29 липня – 2.6131) Облікові курси банківських металів на 30.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 92034.71 (29 липня – 91876.85) 961 XAG 10 Срібло – 1389.20 (29 липня – 1391.57) 962 XPT 10 Платина – 121949.94 (29 липня-121555.28) 964 XPD 10 Паладій – 37334.84 (29 липня-37098.04)

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