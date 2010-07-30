Курс НБУ на 02.08.10.

Офіційний курс НБУ на 02.08.10100 USD – 789.2700 (30 липня – 789.3200) 100 EUR – 1028.2610 (30 липня – 1031.5623) 10 RUR – 2.6146 (30 липня – 2.6121)Облікові курси банківських металів на 02.08.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото – 92186.74 (30 липня – 92034.71) 961 XAG 10 Срібло – 1393.85 (30 липня – 1389.20) 962 XPT 10 Платина – 122731.49 (30 липня-121949.94) 964 XPD 10 Паладій – 38753.16 (30 липня-37334.84)

Офіційний курс НБУ на 02.08.10 100 USD – 789.2700 (30 липня – 789.3200) 100 EUR – 1028.2610 (30 липня – 1031.5623) 10 RUR – 2.6146 (30 липня – 2.6121) Облікові курси банківських металів на 02.08.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 92186.74 (30 липня – 92034.71) 961 XAG 10 Срібло – 1393.85 (30 липня – 1389.20) 962 XPT 10 Платина – 122731.49 (30 липня-121949.94) 964 XPD 10 Паладій – 38753.16 (30 липня-37334.84)

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